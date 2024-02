escuchar

El Circuito Mundial de Seven se traslada a la fría Vancouver, en lo que se espera sea uno de los certámenes más vistos del tour. La atracción que genera Antoine Dupont en el mundo del rugby se lleva todos los focos y en Reino Unido e Irlanda, TNT Sports empezará a transmitir los torneos, y seguirá haciéndolo hasta los Juegos Olímpicos de París. En ese contexto, Pumas 7s llega como nunca con el rótulo de máximo favorito y tratará de empezar con el pie derecho a las 20.42 de Buenos Aires de este viernes, frente al anfitrión, Canadá, con transmisión de la plataforma Star+.

El seleccionado argentino pasa por su pico más alto, viene de consagrarse en Ciudad del Cabo y Perth y lidera cómodo el ranking, con 58 puntos, 14 por encima de Fiji. “Estar arriba implica mucho más compromiso, trabajo y buscar más opciones de ataque. Vamos a intentar ser mejores; nos planteamos eso cada día. Esto trae cosas buenas si los entrenamientos y los análisis son buenos”, resaltó el entrenador Santiago Gómez Cora.

Santiago Gómez Cora no se confía en un fixture que parece fácil para un equipo, el dirigido por él, que está en su mejor momento histórico y lidera ampliamente la temporada. DIEGO SPIVACOW / AFV

América del Norte es históricamente la región en la que más rinde Pumas 7s, tras un viaje más corto y sin jet lag. Allí ganó el primer trofeo de su historia, el de Los Ángeles 2004; el segundo, el de San Diego 2009, y el tercero, el de Vancouver 2022. En la ciudad canadiense repitió en el 2023, con un Marcos Moneta estelar. “Es un lugar bastante especial para nosotros. Ganamos las últimas dos etapas en Vancouver y vamos por la tercera, como decía la selección de fútbol. Es un condimento especial que tiene el torneo para nosotros. Vamos a seguir construyendo como equipo, seguir encontrándonos, con esa fluidez y esa conexión que se está viendo”, expresó el Rayo. En la cuarta etapa de la temporada, los argentinos procurarán seguir en la senda de la victoria. “Nos propusimos en todos los torneos pasar la barrera de los cuartos de final. Es a partir de la cual cuando más se crece: en los partidos de instancias finales”, agregó el wing.

Tras el debut, se medirán a la 1.46 del sábado con España y cerrarán el grupo A contra Fiji, a las 19.33 del mismo día. El presente del seleccionado indica que el fixture es accesible para pasar a los cuartos de final, pero Gómez Cora es precavido. “España es uno de los equipos que más nos complicaron este año. Canadá tiene de difícil que va a ser el rival en el debut y cuenta con la energía de ser local, que se siente muchísimo. Y Fiji siempre es una potencia”, advirtió el preparador.

España será el primer adversario de Pumas 7s en Canadá; su capitán, Pol Pla Vegué, y su colega Álvarez Fourcade recibieron obsequios de la organización en la presentación. Mike Lee - Mike Lee - KLC fotos for World Rugby

El seleccionado mantiene la base campeona de Ciudad del Cabo y Perth. Viajaron los mismos 14 jugadores que a Australia; el que quedó fuera del grupo de 13 convocados para Vancouver es Santiago Vera Feld, que perdió terreno dada la vuelta de Santiago Mare, aunque estará junto al equipo.

Moneta acumula 20 tries en los tres primeros torneos y es el líder de la temporada en ese rubro. Si bien disfruta el presente, es consciente de dónde viene Pumas 7 s y mantiene los pies sobre la tierra. “Los que más merecen esto son Santi Gómez Cora, Leo Gravano, Gastón Revol, Santi Álvarez Fourcade, Germán Schulz y los más grandes, que saben lo que es estar abajo. Yo empecé en el 2019 y no nos fue muy bien por entonces. Tras entrar en ese momento, ver ahora lo que estamos haciendo da orgullo. Hay que acostumbrarnos a estar arriba, a llegar a finales y a ser banca todo el tiempo, que los otros equipos vengan a buscarnos. Es una linda responsabilidad”, sostuvo el distinguido como mejor jugador de seven del mundo en 2021.

Marcos Moneta está orgulloso del momento de Pumas 7s, contrastante con épocas amargas del seleccionado argentino; "linda responsabilidad", califica a la de asumir el favoritismo en los torneos. DIEGO SPIVACOW / AFV

La serie masculina empezará con Sudáfrica vs. Nueva Zelanda, uno de los buenos partidos del difícil grupo C, que completan Gran Bretaña e Irlanda. El debut de la Francia de Dupont será a las 19.36 contra Estados Unidos. ¿Qué otros jugadores hay que tener en cuenta en les Bleus? Aaron Grandidier, Jordan Sepho, Nelson Épée y los experimentados Stephen Parez-Edo Martin y Paulin Riva. Son la base que procurará una nueva final en Vancouver y dentro unos meses será local en París 2024.

El BC Place Stadium, techado y cerrado, volverá a vivir tres días de fiesta con el siempre colorido circuito de seven. Pumas 7s llega mejor que nunca, con dos objetivos: mantenerse en los primeros puestos y continuar construyendo un equipo con miras a los Juegos Olímpicos.

Gastón Revol, Moneta, Santiago Mare y otros en un ensayo del equipo nacional en Casa Pumas; la idea es llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos de París. DIEGO SPIVACOW / AFV