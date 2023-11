escuchar

Después de 134 partidos en el 2023, el Top 12 llega a su último capítulo. Tras dos semifinales apretadas y emotivas hasta el final, SIC y Alumni se medirán este sábado procurando recuperar el reinado del rugby de Buenos Aires. La Zanja, que jugará su cuarta final consecutiva, va por su 27º trofeo, para seguir acortando la brecha hasta los 33 de CASI, su clásico rival y cuyo estadio será sede del encuentro, que comenzará a las 17.10 y será transmitido por ESPN 2 y Star+. Alumni, en tanto, intentará conquistar su séptimo lauro porteño-bonaerense, cinco años luego de su última consagración.

“El partido va a pasar por lo mental: el que se imponga mentalmente durante los 80 minutos va a sacar diferencia. Espero un partido muy trabado y físico. Ellos tienen un juego parecido al nuestro”, expresó Tobías Moyano, referente del equipo rojiblanco.

Compacto de la semifinal SIC 24 vs. Hindú 20

Un rasgo en común ayudó a los finalistas a llegar al encuentro decisivo: la defensa. Fundamental para sostenerlos cuando el juego no fluía, y en el caso de SIC, para resistir los embates de Hindú en el segundo tiempo de la semifinal. El de San Isidro y Alumni son los conjuntos que menos tries recibieron en la etapa regular: 53 y 54, respectivamente. De hecho, este último fue apenas el séptimo en tries propios en las 22 fechas, con 71. “Trabajamos mucho la defensa durante el año. Es lo que siempre nos ayudó para construir la confianza, un lugar donde nos refugiamos. A su vez, ellos supieron hacerse fuertes contra Hindú a partir de la defensa”, explicó Moyano.

El partido tendrá varios duelos interesantes, y el que parece será más definitorio en el desarrollo será el de la tercera línea, por experiencia, jerarquía, liderazgo y mucha actividad en ambos lados. Andrea Panzarini y Tomás Meyrelles se afianzaron en la primera de SIC en 2017 y a los 27 años están en plenitud. “A ellos dos los conozco mucho; son jugadorazos que se complementan muy bien. Andrea tiene un juego muy físico, hace el trabajo sucio y pesca muchas pelotas. Tecla Meyrelles tiene un buen juego desplegado, line y portación de la pelota. No son tan grandes, pero parece que estuvieran desde hace mucho en la primera”, describió Moyano, un estandarte de la historia reciente de Alumni, que a los 34 años conserva la explosión y la tracción de piernas para romper defensas.

Andrea Panzarini, un perro de presa en la defensa de San Isidro Club; el tercera línea sostendrá un combate contra el también físico Alumni.

A su lado, Santiago Montagner aporta su potencia característica. A los 28 años volvió en plenitud tras su experiencia en Mont de Marsan, de Francia, y Petrarca Padova, de Italia, y es una amenaza para toda defensa. En sus terceras líneas ambos equipos tuvieron irrupciones jóvenes que con su energía fortalecieron al pack: Franco Delger en SIC e Ignacio Cubilla en Alumni.

La única novedad en las alineaciones será el ingreso de Justo Piccardo por Jacinto Campbell en el cuadro de Boulogne. El potente back sufrió una distensión antes de la semifinal contra Hindú y regresará a una de las puntas. El jugador de 21 años anotó siete tries en el año y con su fortaleza física es un factor de desequilibrio zanjero. Por el otro lado, Joaquín Díaz Luzzi, decisivo en la semifinal frente a Newman, seguirá como reserva, para generar impacto como relevo del goleador Bautista Canzani.

Compacto de la semifinal Alumni 24 vs. Newman 23

Ésta será la tercera final entre dos de los grandes protagonistas que tiene el rugby local en este siglo. Las otras dos vieron campeón a SIC. Un contundente 36-16 en el 2004, con dos tries de Tomás De Vedia y una sólida producción de José Cilley, autor de 16 puntos, reportó el tercer lauro consecutivo de los conducidos por Rafael Madero, Miguel Cutler y Alejandro Conti, en el viejo estadio de Buenos Aires CRC. En el 2011 el desenlace fue distinto: en un encuentro cerrado y friccionado, igualaron en 11 durante los 80 minutos y SIC venció en tiempo extra gracias a un drop de Benjamín Madero. De esa emocionante final en La Plata Rugby repetirán presencia Santiago González Iglesias (sumó 6 puntos entonces, pero estuvo errático ante los palos), Tomás Passerotti, el capitán Franco Battezzati y Moyano.

Una prueba de la experiencia que hay en este Alumni. “Pasó mucho tiempo... Era mucho más chico, inocente. Jugué como un niño ese partido, que para mí fue de otro planeta por todo lo que estaba viviendo. Tuve la suerte de hacer un try. SIC fue muy físico, defendió bien y terminó ganando en el suplementario. A pesar del resultado, tengo un gran recuerdo por todo lo vivido”, rememoró el tercera línea.

A los 27 años, Tomás Meyrelles parece llevar una vida con la camiseta zanjera; el octavo es ya un referente del poderoso SIC, club que intenta achicar la desventaja de copas que tiene ante su archirrival, CASI.

En el 2023 uno y otro quedaron mano a mano: 29-28 en la primera fecha en favor de Alumni y 25-5 en el inicio de la segunda rueda para SIC, en ambos casos, en la cancha del club albirrojo. El último enfrentamiento de eliminación directa fue un 23-20 en una semifinal del primer torneo que tuvo formato de Top 12, en 2017.

Ya antes de las 17.10 de este sábado la Catedral del rugby vibrará con la gran fiesta de Buenos Aires y dos clubes que tratarán de agrandar su historia.

Las formaciones de la final

SIC: Francisco González Capdevila; Bernabé López Fleming, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Franco Delger, Tomás Meyrelles (capitán) y Andrea Panzarini; Marcos Borghi y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.

Francisco González Capdevila; Bernabé López Fleming, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Franco Delger, Tomás Meyrelles (capitán) y Andrea Panzarini; Marcos Borghi y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini. Suplentes: Lucas Rocha, Ricardo Macchiavello, Juan Pedro Olcese, Pedro Georgalos, Alejo Daireaux, Felipe Sascaro, Santiago Pavlovsky y Jacinto Campbell.

Entrenadores: Bruno Vitale y Eduardo Victorica.

Alumni: Santiago González Iglesias; Alejo González Chaves, Tomás Cubilla, Franco Battezzati (capitán) y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; Juan Patricio Anderson y Nicolás Promanzio; Bautista Vidal, Tomás Bivort y Federico Lucca Ibos.

Santiago González Iglesias; Alejo González Chaves, Tomás Cubilla, Franco Battezzati (capitán) y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; Juan Patricio Anderson y Nicolás Promanzio; Bautista Vidal, Tomás Bivort y Federico Lucca Ibos. Suplentes: Ezequiel Oliva, Francisco Bottoni, Juan Cruz Bottoni, Santiago Alduncin, Ignacio Milou, Santiago Ambroa, Joaquín Díaz Luzzi y Máximo Provenzano.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Lucas Chioccarelli.

Árbitro: Tomás Bertazza.

Tomás Bertazza. Estadio: CASI.

Una anomalía en la definición: habrá policías

El hostigamiento de hinchas de Newman al árbitro Nehuén Jauri Rivero en la semifinal perdida frente a Alumni (24-23) el sábado pasado tiene una consecuencia en la final de hoy: habrá presencia policial en SIC vs. Alumni, el desenlace del Top 12.

Nehuén Jauri Rivero, el árbitro hostigado por simpatizantes de Newman tras la primera semifinal del Top 12. @unionargentina

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) decidió intervenir a partir del caso del juez insultado y prepoteado hace una semana y dispuso que haya cuatro oficiales de la policía bonaerense en la cancha de CASI esta tarde, además de un director del organismo. Se trata de una rareza en el rugby, un deporte de ambiente familiar, pacífico y seguro.

Por su parte, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) difundió, cinco días después del incidente que sufrió su referí, un comunicado en el que expresó repudio y anunció un proceso disciplinario.