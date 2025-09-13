Sudáfrica aplastó a los All Blacks y el Rugby Championship está al rojo vivo

Demoledor. La imagen del gigante Andre Esterhuizen, ensangrentado, zambulléndose en el ingoal, quedará grabada en la historia del choque entre los dos gigantes del rugby mundial. Fue la frutilla del postre de un categórico triunfo de Sudáfrica, que rozó la perfección en el segundo tiempo y le propinó un 43-10 a Nueva Zelanda: la derrota más amplia en toda su historia.

En el cierre de la cuarta fecha del Rugby Championship, las cuatro selecciones más fuertes del hemisferio sur acumulan dos victorias y dos derrotas cada una y los puntos bonus empiezan a jugar un papel preponderante en la lucha por el título. Los Springboks llegaron con dudas y se van con certezas: aún con vaivenes, cambios de nombres y de estilo de juego, siguen siendo la mejor selección del planeta. Rassie Erasmus tiene margen para hacer retoques y proyectar al Mundial de Australia 2027.

El tackle de Finlay Christie no puede evitar que Damian Willemse anote el try de los Springboks Marty Melvile� - Photosport�

En la fría Wellington hubo dos tiempos marcados. El primero accidentado, interrumpido y cortado. Los Springboks tuvieron que improvisar sobre la marcha; salió por una lesión Lood de Jager y luego Sacha Feinberg-Mngomezulu. Sobre el cierre Grant Williams reemplazó por un golpe en la cabeza a Cobus Reinach (regresó en el segundo tiempo) y André Esterhuizen a Aphelele Fassi. Aunque las lesiones nunca son positivas, sí ayudaron para acomodar al equipo: el visitante no fluía, sufrió 16 pérdidas en la primera etapa y no encontraba los caminos. El ingresó de Esterhuizen le dio mayor presencia física en el centro de la cancha: ese 12 característico de Sudáfrica que gana la línea de ventaja y arrolla físicamente a los rivales. Al mismo tiempo, Damian Willemse se movió como fullback, su puesto natural. Allí tiene más tiempo y espacios para atacar o ser un segundo lanzador.

Los All Blacks se fueron al descanso arriba 10-7 gracias a un try fenomenal apoyado por Leroy Carter y a la puntería de Damian McKenzie. Sudáfrica sumó a través del oportunismo de Chelsin Kolbe. Como hace siete años, en ese mismo estadio y en el mismo ingoal, el electrizante wing interceptó un pase y corrió para darle vida a su equipo y para su revancha personal; a los 9 minutos de la primera mitad, Jordie Barrett le arrebató un try con una gran acción defensiva. Kolbe resiste al paso del tiempo y cerca de cumplir 32 años aún conserva una aceleración única y una gambeta indescifrable. En la segunda etapa dejó en el camino a Leroy Carter para marcar su segundo try de la noche, aunque luego se sumó a la lista de lesionados y salió reemplazado pocos minutos más tarde.

El experimentado Cheslin Kolbe volvió a ser decisivo para los Springboks GRANT DOWN� - AFP�

Nueva Zelanda llegó a los 60´ a tiro de try, pero todo se desbarrancó en el tramo final. Padeció sus lines, se desmoralizó luego de perder casi todas las batallas aéreas y se derrumbó tras el try de Willemse, la figura de la cancha. El resto llegó por demolición: primero el de Kwagga Smith, luego el de RG Snyman y finalmente el de André Esterhuizen, arrollando a Beauden Barrett.

Rassie Erasmus pateó el tablero para este encuentro. Prescindió de una figura estelar como Eben Etzebeth y otros jugadores de vasta experiencia como Jesse Kriel, Damian de Allende, Willie le Roux y Handré Pollard. Aún aguarda por la recuperación de Frans Malherbe, Kurt Lee-Arendse y la vuelta de Bongi Mbonami. Pero si algo tienen los Springboks es recambio y un plantel extenso. El entrenador apostó por nombres nuevos que dieron la talla y un rugby que combina frontalidad, presión, pero también un juego vertiginoso a los canales anchos.

RG Snyman sostiene la pelota y celebra un try con Damian Williamse Marty Melvile� - Photosport�

Los 33 puntos de diferencia en Wellington son la máxima diferencia que sufrieron los All Blacks en su historia, superando los 28 del 2023, en Londres, ante el mismo rival. El mayor margen negativo como local era de 15 puntos, en 1964. Hoy fue más del doble. Una derrota humillante, que reafirma la paternidad reciente de los Springboks: de los últimos seis enfrentamientos, Sudáfrica ganó cinco, incluida la final del mundial de Francia 2023.

Los Springboks están lejos de la excelencia, pero expresaron su mejor versión en la previa de los duelos ante los Pumas. El primero será en Durban el 27 de septiembre y el segundo en Londres el 4 de octubre, ya que la UAR decidió ceder la localía. Pero las miradas también estarán en Auckland y Perth para observar atentamente lo que suceda en los enfrentamientos entre los All Blacks y los Wallabies. Dos puntos separan al líder del último. El Rugby Championship está mejor que nunca.

¡Sudáfrica goleó a los All Blacks por 43-10 en Wellington!

Síntesis

Nueva Zelanda: Damian McKenzie; Will Jordan, Billy Proctor, Jordie Barrett y Leroy Carter; Beauden Barrett y Noah Hotham; Ardie Savea, Wallace Sititi y Simon Parker; Tupou Vaa’i y Scott Barrett (capitán); Tyrel Lomax, Samisoni Taukei’aho y Ethan de Groot.

Cambios: PT: 9 minutos Finlay Christie por Hotham. ST: 3´ Tamaiti Williams por de Groot y Fletcher Newell por Lomax, 14´ Brodie McAlister por Taukei’aho, 20´ Quinn Tupaea por Proctor, 22´ Fabian Holland por Parker, 25´ Du’Plessis Kirifi por Sititi y Ruben Love por Carter.

Entrenador: Scott Robertson.

Sudáfrica: Aphelele Fassi; Cheslin Kolbe, Canan Moodie, Damian Willemse y Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (capitán); Ruan Nortje y Lood de Jager; Thomas du Toit, Malcolm Marx y Ox Nche.

Cambios: PT: 9 minutos RG Snyman por de Jager, 19´ Manie Libbok por Feinberg-Mngomezulu, 32´ Grant Williams por Reinach (temporario), 37´ Andre Esterhuizen por Fassi. ST: 1´ Jan-Hendrik Wessels por Nche y Wilco Louw por Thomas du Toit, 6´ Grant Williams por Kolbe, 18´ Kwagga Smith por Kolisi, 22´ Marnus van der Merwe por Marx.

Entrenador: Rassie Erasmus.

Primer tiempo: 17 minutos gol de McKenzie por try de Carter (NZ), 24´gol de Libbok por try de Kolbe (S), 28´ penal de McKenzie (NZ). Resultado parcial: Nueva Zelanda 10-7 Sudáfrica.

Segundo tiempo: 3 minutos gol de Libbok por try de Kolbe (S), 7´ penal de Libbok (S), 21´ gol de Libbok por try de Willemse (S), 28´ try de Smith (S), 33´ gol de Libbok por try de Snyman, 39´gol de Libbok por try de Esterhuizen (S). Resultado parcial: Nueva Zelanda 0-36 Sudáfrica.

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia)

Estadio: Sky Stadium, Wellington.