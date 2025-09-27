Sudáfrica vs. Los Pumas, en vivo: el minuto a minuto del duelo del Rugby Championship
Se enfrentan en el Kings Park de Durban por la quinta fecha del torneo, que comenzó con el éxito de los All Blacks ante Australia
Cómo llegan los Springboks
Después de un inicio irregular, los Springboks pusieron proa hacia la defensa de la corona del Rugby Championship. En las cuatro primeras fechas, el entrenador rotó constantemente la formación. Para este partido, en cambio, repite de manera casi idéntica el equipo con el que derrotaron por un score récord (43-10) a los All Blacks en Wellington.
Las claves del partido para los Pumas
En este Rugby Championship, los Pumas elevaron su juego. En ataque, pueden jactarse de ser el equipo más peligroso de la competencia. Tienen la capacidad de elaborar avances desde cualquier parte del campo y a partir de diversas plataformas: de formaciones fijas, de contraataque, de pelotas recuperadas, de jugadas rotas. Es su factor X. Si aspiran a superar a los Springboks hoy necesitarán sorprenderlos con algunos trucos bajo la manga. Para ganarles en velocidad, primero hay que, cuanto menos, igualar el poderío físico de los sudafricanos.
Ganó Nueva Zelanda y es líder
Durante la madrugada argentina, en Auckland los All Blacks superaron a Australia y alcanzaron la cima de Rugby Championship. El 33-24 final a favor de Nueva Zelanda ubica a los hombres de negro en lo más alto de la tabla, con 14 unidades, y le da un guiño a la Argentina y Sudáfrica: ninguno de los dos sumó el punto bonus extra. Así, los Wallabies quedaron con 11, delante de los Springboks (10) y los Pumas (9), ambos con dos triunfos y dos derrotas. Todavía todos tienen posibilidades de ser campeones.
Los Springboks, confirmados
Rassie Erasmus dispuso que Sudáfrica inicie el partido con el siguiente equipo: Damian Willemse; Cheslin Kolbe, Canan Moodie, Damian de Allende e Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (c); Ruan Nortje y Eben Etzebeth; Thomas du Toit, Malcolm Marx y Boan Venter. Este último reemplazó casi a último momento al lesionado Ox Nche, lo que hizo que Willemse tome otro lugar en la cancha.
Los 15 de los Pumas
Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Lucas Paulos y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas fueron los elegidos por Felipe Contepomi para comenzar en los Pumas ante los Springboks. Entre los suplentes quedaron: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria, Guido Petti Pagadizábal, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz.
¡Los 23 para el sábado en Durban! ¡Estamos listos! 🇦🇷 pic.twitter.com/8hBkInRbZT— Los Pumas (@lospumas) September 25, 2025
El Kings Park y un hito, hace 10 años
El Kings Park de Durban es el mismo escenario en que Argentina consiguió el primer triunfo en la historia ante los Springboks, hace 10 años, ocasión en que se conmemoró el 50º aniversario del nacimiento de los Pumas y con los héroes de aquella gesta del 65 en las tribunas. Un estadio con reminiscencias de la Bombonera, con tribunas empinadas y buena acústica, y un público ruidoso. De aquel partido permanecen en el plantel tres jugadores: Julián Montoya, Pablo Matera y Guido Petti Pagadizábal.
Bienvenidos a la cobertura de Springboks - Pumas por el Rugby Championship
Este sábado, desde las 12.10, los Pumas visitan a Sudáfrica por la quinta fecha del Rugby Championship, en el Kings Park de Durban. El partido, arbitrado por el australiano Angus Gardner, es transmitido por ESPN.
