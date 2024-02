escuchar

El plan de iniciar la temporada como local en su casa, el Club Atlético San Isidro, quedó trunco por el mal estado del campo de juego. Pero en Newman, con una aceptable afluencia de público para ser un día de semana en horario laboral, Pampas se floreó con la premisa instalada por su nuevo staff: darle más ritmo al juego, mucha dinámica y velocidad. La goleada sobre American Raptors por 52-17, un rival de menor escala, volvió a dejar buenas impresiones a la espera de los cruces ante los rivales más fuertes del Super Rugby Americas.

En una tarde nublada en Benavidez, Pampas empezó a marcar el ritmo del partido de entrada, anticipándose y moviendo la pelota, con la impronta de este renovado equipo. A los 5 minutos, Joaquín Moro jugó un free-kick rápido en una jugada que terminó con el try de Bernabé López Fleming. Unos minutos más tarde fue el turno de Justo Piccardo, tras una pelota recuperada. Los wings del SIC campeón volvieron a apoyar tries en una línea de backs que encontró espacios a lo largo y ancho de la cancha.

¡Buenas destrezas de Pampas para el try de Santiago Pernas ante American Raptors!



— ScrumRugby (@ScrumESPN) February 23, 2024

La figura de la tarde fue Santiago Pernas, autor del tercer try y otra de las caras nuevas. Por su energía y potencia de piernas, el wing de Alumni aporta vértigo y desequilibrio en ataque. Frente a American Raptors generó cuatro quiebres y levantó al público en Benavidez. De alguna manera personifica esa búsqueda del staff de entrenadores liderado por Juan Manuel Leguizamón: “Me pide mucha intensidad. Nico Vergallo (asistente del coach) me pide que busque mucho juego y es lo que trato de hacer. Jugamos mucho. Cuando tuvimos la oportunidad movimos la pelota, a veces se nos caía, pero intentamos. Tenemos que ajustar las pérdidas de pelota, pero viene de la mano con arriesgar mucho. Hay que aceitarlo”, resaltó el wing, de gran tramo final en el 2023 con Alumni. En sus últimos ocho encuentros marcó 11 tries con el finalista del URBA Top 12.

¡Nuevo try de Pampas! Inchauspe jugó rápido y Heit esquivó a la defensa de American Raptors.



— ScrumRugby (@ScrumESPN) February 23, 2024

El line y el maul fue otra de las facetas en las que Pampas dio un paso al frente. En los 80 minutos marcaron dos tries por esa vía y otro de jugada preparada, apoyado por Valentino Minoyetti. Tras el 26-7 parcial, el conjunto de Buenos Aires bajó el pie del acelerador y perdió esa intensidad que buscan imprimirle al juego. “Hubo un lapso al final del primer tiempo y al principio del segundo que no nos movimos mucho y el partido fue de scrum a scrum”, expresó Pernas.

Leguizamón también se mostró autocrítico por esos baches que, ante un rival de mayor envergadura, les puede costar más caro. “No me gustaron las lagunas anímicas o mentales para volver rápido. El desafío es volver rápido de esas lagunas”, comentó el ex tercera línea de los Pumas, que también destacó las intenciones. “Hubo mucha energía, se corrió con la pelota. Hay muchas cosas positivas para ajustar. Pero es sólo el segundo partido y hay que seguir corrigiendo varias cosas para ser el equipo que queremos ser”.

Pampas no ofreció ningún tipo de ventajas SRA / Gaspafotos

Diez puntos en la tabla y 99 tantos a favor es un inicio auspicioso, aunque habrá que ir viendo cómo evoluciona este nuevo Pampas con el correr de los partidos y ante rivales de mayor jerarquía. El próximo fin de semana tendrán fecha libre y luego el gran duelo para medirse donde están parados: espera Dogos XV, el otro argentino, con el que empezó a armarse una rivalidad y que hoy visitará a Cobras Brasil XV, a las 16.

🎙️ Santiago Pernas, el MVP del partido tras la victoria en Newman.
— Pampas (@Pampas_UAR) February 23, 2024

Síntesis de Pampas 52 vs. American Raptors 17

Pampas: Marcos Eliçagaray; Santiago Pernas, Juan Pablo Castro, Justo Piccardo y Bernabé López Fleming; Joaquín De la Vega Mendía e Ignacio Inchauspe; Joaquín Moro, Santiago Montagner y Manuel Berstein (capitán); Marcelo Toledo y Eliseo Fourcade; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Matías Medrano.

American Raptors: Francisco Quinn, Rufus McLean, Watson Filikitonga, Aki Puli y Thomas Morani; Patrick Madden y Deveraux Ferris; Tommy Clark, Aidan Christians y Mo Vainikolo; Miley Grandy y Javon Camp-Villalobos; Facundo Pomponio, Diego Fortuny (capitán)y Ma´ake Muti.

Entrenador: David Butcher

Primer tiempo: 6´ Gol de De la Vega Mendía por try de López Fleming (P), 10´ gol de De La Vega Mendía por try de Piccardo (P), 19´Gol de De la Vega Mendía por try de Pernas (P), 31´ Try de Gurovich (P), 39´ Gol de Quinn por try de Vainikolo (AR)

6´ Gol de De la Vega Mendía por try de López Fleming (P), 10´ gol de De La Vega Mendía por try de Piccardo (P), 19´Gol de De la Vega Mendía por try de Pernas (P), 31´ Try de Gurovich (P), 39´ Gol de Quinn por try de Vainikolo (AR) Segundo tiempo: 51´Penal de Quinn (AR), 53´Gol de De la Vega Mendía por try de Heit (P), 57´Try Penal (P), 64´ Gol de Quinn por try de Hidalgo (AR), 69´ Try de Minoyetti (P). 74´Gol de Nogués por try de Minoyetti (P). Amonestados: 58Pomponio (AR).

51´Penal de Quinn (AR), 53´Gol de De la Vega Mendía por try de Heit (P), 57´Try Penal (P), 64´ Gol de Quinn por try de Hidalgo (AR), 69´ Try de Minoyetti (P). 74´Gol de Nogués por try de Minoyetti (P). Amonestados: 58Pomponio (AR). Árbitro: Pablo Deluca (Argentina).

Pablo Deluca (Argentina). Cancha: Newman.

🎙️ Juan Manuel Leguizamón, head coach de Pampas, se expresó tras el encuentro en Newman.
— Pampas (@Pampas_UAR) February 23, 2024