El fijiano Sevu Reece, recientemente convocado a los All Blacks, que en horas jugará la final contra Jaguares

CHRISTCHURCH, Nueva Zelanda.- A horas de la final entre Crusaders y Jaguares por el Súper Rugby , un escándalo se desató con una de las figuras del equipo neozelandés.

El wing Sevu Reece fue convocado por el entenador de los All Blacks Steve Hansen y parte de la comunidad reaccionó porque hace menos de un año el jugador se declaró culpable de agresión a su novia. Varios medios consideraron que la actitud de la Unión de Rugby fue deplorable.

Reece, que es fijiano, acaba de recibir su primera convocatoria para el seleccionado de Nueva Zelanda. El joven de 22 años se había declarado culpable en una corte de Hamilton en octubre de 2018 por agredir a su novia en la calle. Según el mismo indicó, estaba intoxicado, la arrastró por el suelo, le provocó lesiones en la cara y moretones el cuerpo antes de que una persona interviniera para separarlo.

El jugador fue multado por el hecho, pero no hubo condenas, según informó New Zealand Herald. Pero su equipo por entonces, Connacht, decidió no extender su contrato. Y pese a que se hablaba de un posible pase a Chiefs, la franquicia neozelandesa también desistió de su contratación.

Tras la convocatoria a los All Blacks, el tema se volvió de dominio público. Los medios convocaron a especialistas a opinar del tema. Janet Fanslow, especialista en violencia doméstica dijo: "Es incómodo creer que ha tenido una rehabilitación tan rápida".

El entrenador del seleccionado, Steve Hansen, fundamentó su elección: "Hemos tenido conversaciones con los Crusaders y nos dijeron que están manejando la situación. Le están dando apoyo para su recuperación".

"No creo que exista en Nueva Zelanda una sola persona que no lo quiera en el equipo", la frase de Steve Hansen que desató la polémica

Los especialistas señalaron que las posibilidades de que una persona de esa edad repita hechos de violencia es alta.

El ministro de justicia Andre Little, aportó: "Los All Blacks no sólo son buenos jugadores, también son modelos a seguir. Es decisión del rugby seleccionar personas que cumplan con los modelos que pretenden los neozelandeses".

Hamish Bidwell, comentarista de Radio Nueva Zelanda, cuestionó mucho la convocatoria: "Estamos haciendo la vista gorda con un compartimiento que normalmente no aceptaríamos. Y el único motivo para hacerlo es porque es un jugador talentoso".

Por su parte, Chris Rattue, de New Zealand Herald lo calificó así: "Se actuó con una prisa indecente. Debería haber cumplido una sentencia más largas en los términos del rugby". El periodista considera que ante la necesidad de los All Blacks por hacerle un lugar para el equipo del Mundial, se omitió todo lo demás.

También se citó al legendario entrenador de los All Blacks Graham Henry, que decía: "Los mejores hombres hacen que los All Blacks sean mejores".

Entre tanto cuestionamiento, también hubo algunas posiciones en favor del jugador. En una nota en el portal Sttuff, Kevin Norquay, comentó: "Confiemos en él. Fue afortunado y tuvo ayuda y segundas chances. Y no lo arruines".