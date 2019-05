Super Rugby: cómo quedó Jaguares en la tabla y la próxima gira por Oceanía

Tomás Lavanini, en acción ante Stormers Crédito: VillarPress

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2019 • 19:15

El triunfo por 30-25 ante Stormers fue la sexta que disfruta Jaguares en esta edición del Super Rugby. La franquicia argentina comenzó con una derrota en su debut frente a Lions 16-25, luego enhebró dos victorias consecutivas (ante Bulls por 27-12 y con Blues por 23-19) y luego no pudo con el poderío de los Lions. Sin embargo, con el transcurso del certamen se encarriló y ahora transita esta senda triunfal con cuatro éxitos en cadena.

Así, con este resultado el equipo que dirige Gonzalo Quesada suma 27 puntos en 10 partidos jugados, y ocupa la tercera posición de la Conferencia Sudafricana detrás de Bulls, con 28 unidades en 10 encuentros, y de Sharks, con la misma cantidad pero con un partido más. En este momento, Jaguares está clasificado momentáneamente a los cuartos de final al ocupar la sexta posición en la tabla general.

Los resultados de los otros encuentros de la 12° fecha: Hurricanes 29 vs. Rebels 19, Brumbies 26 vs. Blues 21, Bulls 28 vs. Waratahs 21, Highlanders 31 vs. Chiefs 31.

El próximo sábado, Jaguares se medirá ante Highlanders (Nueva Zelanda) por la 13a fecha del Super Rugby

Domingo Miotti, una de las nuevas caras de Jaguares, frente a Stormers Crédito: VillarPress

La tabla de posiciones

El fixture de Jaguares en el Super Rugby