Siempre medido en sus conceptos, entendiendo qué cosas se pueden mencionar en público y cuáles hablar en la intimidad del grupo que maneja, Gonzalo Quesada , head coach de Jaguares , no se quedó conforme tras la derrota frente a los Sharks sudafricanos (33-19) en Durban, por la sexta fecha del Súper Rugby . Fue, sin dudas, la actuación más floja de la franquicia argentina en lo que va de la temporada. Y Quesada se refirió a un aspecto esencial en el deporte: la actitud. ¿La tuvo el equipo? ¿Le faltó? Veamos lo que opinó el conductor del conjunto argentino.

"La palabra actitud siempre es clave. Creo que es importante que venga de la autocrítica de los jugadores. Jaguares siempre fue un equipo que puso la vara muy alta. Algunos detalles a veces funcionan mejor que otros. A veces atacamos bárbaro, a veces defendemos bárbaro, a veces anda bien el line o el maul, pero lo que raramente falta es el espíritu, la actitud, que el alma de este equipo aparezca. No te digo que no estuvo, pero seguro que no estuvo al nivel que estamos acostumbrados y que necesitamos para competir a este nivel . Sabemos lo que es el Súper Rugby. Hay equipos que pueden entrar en un partido a menos del 100 %, Jaguares no. Nosotros tenemos que optimizar lo que tenemos. Y sobre todo, en cuanto a la actitud, tenemos que estar al 200%. No fue uno de esos días y ahora tenemos la revancha el próximo sábado en Vélez", reflexionó Quesada.

A diferencia del partido con Stormers, en el comienzo de la desgastante gira sudafricana y que también arrojó una derrota para Jaguares, Quesada no se quedó con las mismas sensaciones. "El partido con Stormers fue mucho más parejo que este con Sharks y en el que hubo buenas y malas de los dos lados. Tuvimos 20 pelotas perdidas, de las cuales 15 fueron no forzadas y eso hizo que terminara ganando Stormers. Pero estuvimos en el partido. Acá, siento que los 80 minutos fue dominio de Sharks sobre Jaguares. No hay ninguna excusa. Ellos merecieron ganar y nosotros merecimos perder ", puntualizó el head coach. Y dejó otros conceptos:

"Hubo mucha desconcentración, muchos errores técnicos. Vamos a mirar bien adentro a ver qué hay que hacer. Sabemos lo que hay qué hacer, sabemos qué pasó. Hace un año ganamos por 50 puntos acá y tampoco tenía mucha explicación con respecto a lo que venía pasando antes. Hay días en que las cosas salen así, menos bien, donde el equipo de enfrente está en uno de esos días donde todas les salen, y fue el caso. No hubo ni una oportunidad que no hayan aprovechado. Hay que analizarlo en frío y reaccionar contra Highlanders, que va a ser un duro rival la semana que viene en Vélez".

"El resultado es de un gran mérito de Sharks. A nosotros nos queda seguir laburando. Se viene un viaje largo, una semana corta, y hay que reaccionar. Le metieron mucha intensidad, se nos hizo difícil atacar. Es un partido donde las cosas no salieron, pero no lo vamos a dejar pasar como que no fue nada . Vamos a ver todo lo que hay que mejorar, individual y colectivamente".