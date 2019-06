Super Rugby: Mayco Vivas es el abanderado de la renovación de Jaguares

El pilar de 21 años se ganó la titularidad en un puesto debilitado; "vamos a enfocarnos en el pack y en la defensa", anticipa sobre la semifinal Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Si la renovación fue el signo distintivo en la espectacular temporada que está cumpliendo Jaguares, no hay nadie que la encarne mejor que Mayco Vivas. El joven rafaelino dio el salto directamente desde el seleccionado juvenil y se ganó la titularidad en su primera temporada en el Súper Rugby. Con él, el hasta ahora debilitado puesto de pilar izquierdo promete estar cubierto por varios años en el seleccionado argentino.

Sin ir tan lejos, mañana Vivas será uno de los 15 que saldrán a la cancha a buscar una histórica clasificación para la final del Super Rugby 2019, cuando Jaguares reciba a las 20.05 a Brumbies en la cancha de Vélez.

Tres años atrás, el primera línea jugaba en el Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR) y Jaguares no era para él más que un espectáculo televisivo. Pero Mayco ya insinuaba condiciones más allá su tamaño y fue captado por la UAR. Terminó el secundario y se fue a vivir a Rosario para entrenarse a fondo en la Academia de la región litoral, jugar en Plaza e iniciar una carrera (tecnicatura en seguridad e higiene laboral). Dos mundiales en los Pumitas potenciaron su desarrollo y a fines de 2018 Vivas recibió su primera convocatoria al seleccionado mayor. No vio acción en la ventana de noviembre, pero llegó a jugar unos minutos en el amistoso (no oficial) con Barbarians en Twickenham.

Cuando inició la pretemporada de Jaguares este año, corría de atrás. Nahuel Tetaz Chaparro, el apuntado para llevar la camiseta 1, estaba lesionado, lo mismo que Javier Díaz, que había ocupado el puesto con asiduidad en 2018. Vivas todavía tenía por delante a Santiago García Botta y Juan Pablo Zeiss, en una función que desde el retiro de Marcos Ayerza no tiene dueño en los Pumas. En el primer partido Gonzalo Quesada confió en él y Mayco lo retribuyó hasta adueñarse del lugar, aun ante el regreso del veterano Tetaz Chaparro.

"Lo único que hice es entrenarme todos los días a la par del grupo y tratar de ganarme un puesto en el equipo", dice ante una consulta para la nacion. "Veo que me pasó todo muy rápido. Traté de no meterme presión y de soltarme para hacer las cosas que tenía que hacer", añade.

La solidez en un scrum que empezó complicado y fue afianzándose con el correr de las fechas fue importante, aunque no decisiva. Vivas se destacó también por su tackle furibundo, que ayudado por su metro 85 y sus 122 kilos y una gran técnica para ir bien abajo redundó en varias ocasiones en una pérdida para el rival. La más recordada acaso sea la que le causó al medio-scrum Joe Powell en el cierre del partido ante Brumbies por la fecha 11, para sellar una victoria por 20-15. Una muestra, en todo caso, de lo luchado que será el encuentro de mañana.

"Va a ser un partido muy duro y va a llevárselo el que esté más atento a los detalles, a una pelota caída, un penal. Ahí es donde puede complicarse o abrirse el partido", advierte el santafesino. "Vamos a enfocarnos en el pack: en el maul y en el scrum. Y en la defensa, que viene siendo nuestro punto alto", anticipa.

Con los cinco forwards de adelante como miembros del seleccionado australiano, también el scrum será clave. Jaguares había levantado enormemente en la segunda mitad del certamen, pero volvió a padecer el último viernes. "Veníamos bastante bien en los últimos partidos, pero se nos complicó contra Chiefs. Teníamos enfrente a una primera línea muy mañosa, no supimos hacer pie y nos sacaron un par de penales y algún free-kick", reconoce Vivas. "Ya lo analizamos y estamos todos enfocados en tener un gran partido ante Brumbies", advierte.

En aquel histórico partido, en el que Jaguares se clasificó por primera vez entre los cuatro mejores del Súper Rugby, se advirtió por primera vez la incidencia del público, que intervino de manera decisiva cuando el triunfo estaba comprometido. Mañana el José Amalfitani estará efervescente, con 31.000 localidades habilitadas; hasta anoche quedaban disponibles algunas plateas altas y localidades en las cabeceras. "Por ahí en los primeros partidos no se notaba tanto, pero el apoyo de la gente influye mucho y lo sentimos. Creo que es un gran punto en nuestro favor", subraya Mayco.

Quesada apostó por la rotación e hizo debutar a 10 jugadores. Excepto Tomás Cubelli, que ya tenía un largo recorrido en el seleccionado, ninguno se ganó la titularidad de manera tan decisiva como Vivas. Con 21 años (cumplidos el 2 de este mes), pone en jaque aquel precepto que reza que los pilares no están listos para el nivel internacional hasta pasar los 30. En una temporada, mostró que tiene tanto futuro como actualidad.

