Autoridades japonesas brindaron información de los efectos que podría tener el paso del tifón Hagibis.

TOKIO.- Francia podrá estar enojado. Italia podrá sentirse humillado. Irlanda, aliviada. Japón, expectante. El tifón Hagibis se acerca a la isla y afectó el desarrollo del Mundial de rugby Japón 2019. Por primera vez habrá partidos que no se disputarán. Pero eso no es nada al lado del efecto que esto podría tener en la continuidad del certamen. Escocia, fundamentalmente, puso el grito en el cielo ante la posibilidad de quedar eliminado sin jugar. Y World Rugby está más que nunca en el ojo de la tormenta.

La llegada del tifón anticipada para el sábado obligó a la entidad madre de este deporte a suspender dos partidos y a poner en duda a otro. La cancelación de Inglaterra vs. Francia y Nueva Zelanda vs. Italia, que estaban previstos para el sábado, no tiene mayores implicaciones para la continuidad del certamen, más allá de las críticas de los afectados. En cambio, la decisión de Japón vs. Escocia quedó postergada para el domingo, horas antes del inicio del partido. En caso de que no se juegue, los escoceses quedarán eliminados y los irlandeses condenados a jugar con los All Blacks en cuartos de final.

El entrenamiento del equipo escocés en Shizouka Fuente: AFP

El reglamento es tan claro como discutible: si un partido no pudiera disputarse por alguna situación climática, se declarará empate 0-0 y cada equipo recibirá dos puntos. "Si un partido de la fase de grupos no puede comenzar el día previsto, dicho partido no será aplazado al día siguiente y será considerado como anulado. En ese caso, el resultado del partido será declarado nulo y los equipos obtendrán cada uno dos puntos y no será registrado el marcador", expresa el reglamento.

Así las cosas, Nueva Zelanda se garantizó el liderazgo del Grupo B e Italia, que tenía una última esperanza (debía vencer por primera vez en la historia a los All Blacks), quedó eliminada.

Por el Grupo C, el de los Pumas, Inglaterra y Francia debían jugar por el primer puesto y un cruce más accesible en cuartos. No obstante, el empate dejó a los ingleses felices en la cima y a los franceses conformes por no tener que desgastarse en un partido en el que no eran candidatos.

Escocia quiere pelear en la cancha

Donde realmente podría haber consecuencias graves es en Japón vs. Escocia. El empate dejaría a los japoneses clasificados y con el primer lugar asegurado, mientras que dejaría afuera a Escocia sin tener la posibilidad de jugar. Además, Irlanda quedaría resignada al segundo lugar: necesita ganar su partido del sábado ante Samoa en Fukuoka, que fue ratificado, y esperar una caída de los locales para no enfrentarse a Nueva Zelanda en cuartos de final.

"Estamos en contacto permanente con World Rugby en todos los niveles para asegurar la disputa del partido ante Japón como estaba planeado", dijo un vocero de la Unión escocesa a The Telegraph. "La seguridad es la prioridad. Con un impacto en la definición de la Zona A, la Unión Escocesa espera que se pongan en práctica planes de contingencia para permitir que Escocia pueda pelear por su lugar en los cuartos de final adentro de la cancha, y va a ser flexible para permitir que esto ocurra", agregó.

La tristeza italiana

Sergio Parisse, capitán italiano, se mostró disconforme ante la decisiones de la organización del mundial. Fuente: AFP

Italia tenía una posibilidad casi utópica de clasificación (debía ganar con punto bonus y que los All Blacks no sumaran), pero la mera oportunidad de enfrentar a los All Blacks ya era suficiente motivación, sumado a la chance histórica que perseguían dos jugadores.

"Es difícil aceptar que no tendremos la chance de enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo. Si fuera Nueva Zelanda la que tuviera necesidad de cuatro o cinco puntos contra nosotros, el partido no habría sido anulado", se quejó Segrio Parisse, capitán de la Azzurra. "Teníamos la oportunidad de jugar en un gran estadio contra un gran equipo. Es ridículo que se haya tomado esa decisión. No es que los fanáticos llegaron ayer. Es ridículo que no haya un plan B, porque no es nuevo que los tifones afecten a Japón. Cuando uno organiza una Copa del Mundo tiene que tener un plan B", protestó el jugador nacido en la Argentina.

He visto la reacción de los jugadores tras el entrenamiento y fue horrible, estos chicos han dado su vida por el rugby italiano y la Copa del Mundo ha terminado en un campo de entrenamiento Conor O'Shea, entrenador de Italia

El partido estaba destinado a ser el último de Parisse en el seleccionado italiano, aunque el platense nacionalizado no confirmó su reitro. En cambio, el hooker Leonardo Ghiraldini, que hizo un gran esfuerzo para recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados de la rodilla y se aprestaba a disputar su cuarto Mundial (iba a ir al banco y ver acción por primera vez en Japón), se quedará con las ganas. Cuando se conoció la noticia al término del entrenamiento del jueves, las lágrimas inundaron sus ojos.

Steve Hansen, en cambio, el entrenador de los All Blacks, opinó que la decisión era tan lógica que hasta Donald Trump lo habría hecho: "El hombre de Estados Unidos habría tomado la misma decisión", ironizó. "Es frustrante, pero el clima no se puede controlar. No vamos a poner en riesgo las vidas de las personas". Ahora Nueva Zelanda tendrá una semana más de descanso para esperar a Irlanda, Japón o Escocia.

El tifón llegará el sábado y atacará la zona central de Japón, por lo que fueron suspendidos los encuentros a disputarse en Tokio (Inglaterra vs. Francia) y Toyota (Nueva Zelanda vs. Italia); Japón vs. Escocia sería en Yokohama. No así los que se jugarán en el sur (Irlanda vs. Rusia, el sábado en Fukuoka, y Estados Unidos vs. Tonga, el domingo en Osaka) o en el norte (Nambia vs. Canadá, el domingo en Kamaishi).

