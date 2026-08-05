Tomás Albornoz, apertura de los Pumas, fue sancionado con cuatro partidos por inconducta en el test ante Inglaterra

Tomás Albornoz, apertura de los Pumas, fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por su inconducta al final del test match entre la Argentina e Inglaterra, disputado el sábado 18 de julio en Santiago del Estero, que terminó con triunfo de los visitantes por 31-24, por el Nations Championship. Finalizado el encuentro, el jugador tucumano reclamó de manera vehemente ante al árbitro, el australiano Angus Gardner, y luego arrojó la pelota lejos, en disconformidad por un fallo.

Cuando el referí se hizo eco de la resolución del TMO Brett Cronan e invalidó el try que le había concedido inicialmente a Bautista Delguy (que le hubiera dado el empate a los Pumas), omitiendo también la sanción de tackle alto a los defensores ingleses, y sentenció el final del partido, los jugadores argentinos estallaron. Albornoz fue uno de los más efusivos e incluso llegó a hacer contacto físico con el referí al tocarle levemente el brazo.

La acción que fue investigada

“Según la Regla 18, al determinar la falta, el Comité Disciplinario observó que el apertura argentino aceptó las acusaciones. Específicamente, aceptó que su conducta, en su conjunto, fue intimidatoria”, explicó World Rugby en el fundamento de su fallo.

La sanción aplica tanto a nivel de selección como de clubes, por lo cual el tucumano, de 28 años, no podrá estar en los siguientes partidos:

8 de agosto: Argentina vs Sudáfrica

29 de agosto: Argentina vs Australia

5 de septiembre: Argentina vs Australia

12 de septiembre: Toulon (su equipo en el torneo francés) vs Stade Rochelais

De esta manera, Albornoz podrá estar disponible para los Pumas recién para la gira que la selección argentina realizará en noviembre por Europa (Irlanda, Italia y Francia, más el fin de semana de finales).

Tomás Albornoz es tackleado por el inglés Finn Smith Gustavo Garello - AP

Si bien se esperaba una sanción mayor, el Comité Disciplinario estimó en cuatro partidos el castigo, debido a que Albornoz no es un jugador con antecedentes de inconducta. “Teniendo en cuenta la pronta aceptación de la acusación por parte de Albornoz -explica el fallo-, su compromiso de presentar disculpas públicas y privadas por escrito, y su intachable historial disciplinario, el Comité aceptó que una suspensión de cuatro partidos era apropiada”.

La reacción de los jugadores argentinos una vez finalizado el partido en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero no estuvo a la altura del comportamiento que se espera de un representativo nacional ni de la máxima no escrita en el rugby de que “el árbitro siempre tiene razón”. Albornoz fue el más efusivo, e incluso arrojó la pelota fuertemente contra el piso. También Delguy y Santiago Carreras se acercaron a Gardner para pedirle explicaciones, ante el intento de Andrés Bordoy (entrenador de scrum de los Pumas) de alejarlos; no obstante, ellos no fueron informados.