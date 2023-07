Top 12 de la URBA: perder el clásico con el CASI hizo reaccionar al SIC, que logró su séptimo partido seguido y está tercero

escuchar

Imparable y demoledor. Así está el San Isidro Club. La irregularidad de los primeros pasos en el Top 12 parece haber quedado atrás. Y mucho se lo debe a esa dura derrota que sufrió en la séptima fecha ante el CASI. Hoy parece ser otro equipo, a la altura de su historia y sus ambiciones protagónicas, con una marcha constante que minimiza a sus rivales. De local o visitante impone su juego, su ritmo y los asfixia a pura presión y defensa. El triunfo 37 a 17 ante el encumbrado Belgrano Athletic en Virrey del Pino fue una nueva confirmación del cambio actitudinal que surgió post derrota con su clásico rival.

Sólo los futurólogos sabrán cuál será la ubicación del SIC al final de la temporada. Pero ya nadie duda de que el equipo de Boulogne es uno de los candidatos tras haber encontrado la regularidad y el funcionamiento ideal post derrota en el clásico. A saber: tras ese partido lleva ganados siete partidos de manera consecutiva, pasó de estar octavo a ser el tercero en la tabla, con seis puntos de ventaja sobre Hindú, quien se ubica 5° y fuera de playoffs; es el equipo más goleador de la temporada con 468 tantos e hizo 59 tries, al igual que CUBA. Además, en el exitoso sprint se dio el lujo de ganarle a Alumni e Hindú, dos rivales directos en la lucha por clasificarse a los playoffs.

Belgrano no pudo como local frente a SIC y cortó una serie de seis partidos sin derrotas; en tanto, el cuadro zanjero sigue consolidándose en las alturas del Top 12 de la URBA Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Si hay una cosa que no puede ponerse en discusión sobre lo que se vio ayer en Virrey del Pino, ésa es el resultado. El SIC avasalló a Belgrano, agregándole a su buen funcionamiento más dinámica y estética en el juego. Porque a lo que viene siendo habitual en el equipo zanjero –sólida defensa y mucha presión de sus backs–, ayer le agregó la efectividad y la versatilidad de una primera línea muy sólida, que además de defender motorizó tres de los cuatro tries marcados. “Hicimos un primer tiempo perfecto. Después de la derrota en el clásico entramos a todos los partidos más concentrados, conscientes de que no nos sobra nada. A veces es necesario perder para darse cuenta qué había que ajustar”, justificó Lucas Sommer.

El 34 a 5 con que terminó el primer tiempo fue una muestra de las claras diferencias de funcionamiento que hubo entre uno y otro equipo. Más allá del tempranero try de Martín Arana para Belgrano, el SIC nunca se desenfocó de su plan de juego. Con una sólida defensa y a pura potencia de sus backs, en poco menos de 20 minutos logró ponerse a 31 a 5, gracias a los tries de Andrea Panzarini, Juan Soares Gache, Santos Rubio, Carlos Pirán y a la siempre efectiva patada de Paco Lamas, que en ese tramo sumó cuatro conversiones y dos penales.

"Si hoy el SIC está en puestos de playoffs es por la vergüenza que nos significó perder el clásico. Eso fue para nosotros tocar fondo. Somos un equipo que no nos sobra nada y si no había un cambio mental esto que hoy vivimos sería imposible." Justo Piccardo, jugador del SIC

En la segunda parte se repitió la tesitura de juego de la primera: al no verse comprometido, el SIC reguló energías, solidificó la defensa y aceleró cuando le pareció necesario. Mientras que el Marrón hizo todo lo posible para reducir diferencias. Pero el pesado clima y la preponderancia de su rival en el pick and go conspiró contra sus intenciones de juego unilateral, abierto. La buena labor de los delanteros del conjunto zanjero le complicó demasiado la visita al ingoal de enfrente, que recién a los 15 y a los 29 minutos pudo lograrlo por intermedio de Santino Ruzzante y Martín Arana. Demasiado tarde para sumar algo de esperanzas, ya que Lamas, con otro penal, estiró nuevamente las diferencias.

Uno de los tries del SIC en Virrey del Pino Alejandro Guyot - LA NACIÓN

El resultado parcial y el desarrollo del juego, a esa altura, ya invitaban al público visitante a sacar las manos del bolsillo y aplaudir el contundente y merecido triunfo 37 a 12. “Si hoy el SIC está en puestos de playoffs es por la vergüenza que nos significó perder el clásico. Eso fue para nosotros tocar fondo. Somos un equipo que no nos sobra nada y si no había un cambio mental esto que hoy vivimos sería imposible”, expresó Justo Piccardo, el presente próspero del conjunto de Boulogne.

Con este triunfo, el San Isidro Club suma 46 puntos y es el nuevo tercero del Top 12, a ocho de Newman, el cómodo y solido líder. Hoy por hoy, a ocho fechas para que concluya la etapa clasificatoria, le sobran motivos para ilusionarse y exponer la chapa de candidato. No hay dudas de que, tras aquella decepcionante derrota ante al Atlético de San Isidro, el cambio mental de sus jugadores fue vital para transformarse en una máquina imparable y demoledora.

La síntesis de la victoria del SIC

Belgrano Athletic: Martín Arana; Félix Ceñal, Santino Ruzzante, Tomás Teglia y Tobías Bernabé; Theo Blacksley e Ignacio Marino; Matías Filgueiras, Augusto Vaccarino y Joaquín De La Serna; Ramón Duggan y Rodrigo Fernández Criado; Justo Durañona, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (C).

Martín Arana; Félix Ceñal, Santino Ruzzante, Tomás Teglia y Tobías Bernabé; Theo Blacksley e Ignacio Marino; Matías Filgueiras, Augusto Vaccarino y Joaquín De La Serna; Ramón Duggan y Rodrigo Fernández Criado; Justo Durañona, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (C). Entrenadores: Francisco Gradín, Guillermo Tramezzani y Luis Gradín.

Cambios. PT: 37′, José Saporiti por Lusarreta. ST: 4′, Pedro Arana por Lando; 12′, Franco Vega por Filgueiras; 20′, Luciano Tecca y Nicolás Spinelli por Dugan y Bernabé, y, 28′, Valentin Chiodi por Saporiti.

37′, José Saporiti por Lusarreta. 4′, Pedro Arana por Lando; 12′, Franco Vega por Filgueiras; 20′, Luciano Tecca y Nicolás Spinelli por Dugan y Bernabé, y, 28′, Valentin Chiodi por Saporiti. San Isidro Club: Jacinto Campbell; Justo Piccardo, Carlos Pirán, Santos Rubio y Bernabé López Fleming; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Tomas Meyrelles, Andrea Panzarini y Franco Delger; Lucas Sommer y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazini y Marcos Piccinini.

Jacinto Campbell; Justo Piccardo, Carlos Pirán, Santos Rubio y Bernabé López Fleming; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Tomas Meyrelles, Andrea Panzarini y Franco Delger; Lucas Sommer y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazini y Marcos Piccinini. Entrenadores: Bruno Vitale y Eduardo Victorica.

Cambios. ST: 20′, Pedro Georgalos por Viero; 29′, por Francisco Calandra y Marcos Rodríguez Gauxax por Chiappe y Soares Gache, y, 38′, Guido Plorutti por Delger.

20′, Pedro Georgalos por Viero; 29′, por Francisco Calandra y Marcos Rodríguez Gauxax por Chiappe y Soares Gache, y, 38′, Guido Plorutti por Delger. Los tantos. Primer tiempo: 2′, try de Arana (B); 5′, gol de Lamas por try de Panzarini (S); 10′, penal de Lamas (S); 15′, gol de Lamas por try de Soares Gache (S); 18′, gol de Lamas por try de Santos Rubio (S); 25′, gol de Lamas por try de Piran (S) y, 33′, penal de Lamas (S). Resultado parcial: Belgrano 5 vs SIC 34.

2′, try de Arana (B); 5′, gol de Lamas por try de Panzarini (S); 10′, penal de Lamas (S); 15′, gol de Lamas por try de Soares Gache (S); 18′, gol de Lamas por try de Santos Rubio (S); 25′, gol de Lamas por try de Piran (S) y, 33′, penal de Lamas (S). Belgrano 5 vs SIC 34. Segundo tiempo: 15′, try de Ruzzante (B); 23′, penal de Lamas (S); 29′, gol de Spinelli por try de M. Arana (B). Resultado parcial: Belgrano 12 vs. SIC 3

15′, try de Ruzzante (B); 23′, penal de Lamas (S); 29′, gol de Spinelli por try de M. Arana (B). Belgrano 12 vs. SIC 3 Árbitro: Pablo Deluca.

Pablo Deluca. Cancha: Belgrano Athletic.