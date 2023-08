escuchar

Mientras los Pumas disfrutaban una goleada sobre España y sufrían una preocupante lesión de Santiago Grondona en Madrid, en el último partido anterior al Mundial de Francia, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) desarrollaba la 17ª jornada de su Top 12, en un sábado radiante. Que no pasó de largo en resultados, y con ello, tampoco en la tabla.

Se cortó una serie invicta de ocho partidos de Newman, el líder, que cayó ajustadamente frente a un cambiante Alumni. Como visitante, el Cardenal perdió por 23 a 20 pero no dejó el liderazgo, aunque ahora lo tiene está a tiro su escolta, San Isidro Club, que viene pisando fuerte. El vencedor del puntero, en tanto, vuelve a arrimarse a un grupo que lo tuvo por muchas semanas como miembro y del que había salido hacía poco: el de los que ocupan las posiciones de acceso a las semifinales. Ahora Alumni pisa los talones del que por ahora está cuarto, Belgrano, que no la pasó bien en La Plata.

Muy buena fecha del torneo de URBA para Alumni, cuyo 23-20 a Newman lo dejó a un punto de la zona de acceso a las semifinales en la tabla. Rodrigo Nespolo

Perdió por 29-26 contra un oponente, San Luis, que no está entre los encumbrados del certamen, pero que viene dando algunos pasos adelante, experimentando progresos. Por lo pronto, ahora el equipo porteño está solamente un punto por delante de Alumni, y ya el margen de fechas hasta el cierre de la etapa regular del Top 12 no es tan grande: quedan cinco.

Encima, están definitivamente despiertos dos gigantes. Uno, desde hace rato: SIC consiguió su décima jornada seguida sin derrotas, con una goleada como local al desahuciado Pucará, 54-26, y ya tiene en la mira el primer puesto de Newman. Además del superclásico de la próxima semana, en el que intentará desquitarse de CASI en la Catedral. El otro es Hindú, que todavía se despabila, pero que ya viene tomando envión y ahora le fagocitó el tercer lugar de la tabla a Belgrano, gracias a la otra goleada del día, el 52-25 sobre Rosario en Don Torcuato.

Y otro que aprovechó el resbalón del conjunto amarillo y marrón es CUBA, que no pierde la esperanza. Con trajín, algo que se requiere cada vez que el adversario es Buenos Aires Cricket & Rugby, venció por 36 a 30 en Villa de Mayo y se mantiene cerca de esa cuarta posición que es barrera entre la eliminación y el pase a los playoffs.

El tackle le quita la pelota a Santiago González Iglesias, pero Alumni se anotó un triunfo grande por la magnitud del rival, Newman, y por la utilidad en la tabla de posiciones. Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

El que ya quizás ya vio apagarse definitivamente su esperanza es CASI, que debía imponerse a La Plata en Gonnet y lo hacía, pero terminó superado por 22-14, sin siquiera punto de bonus defensivo, y ahora está demasiado lejos, a 15 uniades, de ese último cupo para las semifinales, cuando quedan 25 puntos en juego por equipo. Le queda, al menos, el incentivo de poder volver a ganar el superclásico en esta temporada, el partido que el sábado próximo, por más que haya choques fuertes en las alturas (Belgrano vs. Hindú, CUBA vs. Alumni), no dejará de concentrar buena parte de la atención del rugby de Buenos Aires.

Los resultados de la 17ª fecha del Top 12

Hindú 52 (B) vs. Rosario 25

vs. Rosario La Plata 22 vs. CASI 14

vs. CASI SIC 54 (B) vs. Pucará 26

vs. Pucará Buenos Aires 30 (B) vs. CUBA 36

vs. CUBA Alumni 23 vs. Newman 20 (B)

vs. Newman San Luis 29 vs. Belgrano 26 (B)

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 61 puntos

, con puntos 2º, SIC , con 57

, con 3º, Hindú , con 54

, con 4º, Belgrano , con 53

, con 5º, Alumni , con 52

, con 6º, CUBA , con 48

, con 7º, CASI , con 38

, con 8º, Buenos Aires , con 32

, con 9º, La Plata , con 29

, con 10º, San Luis , con 27

, con 11º, Rosario , con 26

, con 12º, Pucará, con 4

La 18ª jornada (sábado 2/9)

Belgrano vs. Hindú

Newman vs. San Luis

CUBA vs. Alumni

Pucará vs. Buenos Aires

CASI vs. SIC

Rosario vs. La Plata

Tras ocho fechas sin traspiés, a Newman le tocó perder; no entregó la vanguardia del Top 12, pero ahora está en riesgo su primera ubicación. Rodrigo Nespolo

La 20ª fecha de la primera A

Mariano Moreno 24 vs. San Cirano 6

vs. San Cirano Pueyrredón 12 vs. Banco Nación 20

vs. Banco Nación Los Matreros 71 (B) vs. Francesa 19

vs. Francesa San Albano 24 vs. Regatas Bella Vista 33

vs. Regatas Bella Vista San Martín 23 vs. Champagnat 42

vs. Champagnat Curupaytí 43 (B) vs. Olivos 15

vs. Olivos Los Tilos 19 (B) vs. Lomas 25

La 20ª jornada de la primera B

Universitario de La Plata 29 vs. Don Bosco 18

vs. Don Bosco San Carlos 39 vs. San Patricio 29

vs. San Patricio Manuel Belgrano 21 vs. Ciudad de Buenos Aires 17 (B)

vs. Ciudad de Buenos Aires Liceo Naval 20 (B) vs. Delta 21

vs. Delta Hurling 35 (B) vs. San Fernando 19

vs. San Fernando SITAS 20 (B) vs. San Andrés 26

vs. San Andrés GEBA 46 (B) vs. Centro Universitario de Quilmes 20

