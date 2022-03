Top 13 de la URBA: Lucas González Amorosino y Manuel Montero, dos Pumas que retornan para jerarquizar a Pucará y al torneo

El torneo de la URBA no necesita de nombres propios para alardear de competitividad, pero hay algunos que ciertamente elevan la jerarquía del certamen. El Top 13, que comenzará este sábado, por caso, cuenta con dos regresos ilustres. Los ex Pumas Lucas González Amorosino y Manuel Montero volverán a calzarse la camiseta de Pucará en procura de devolverlo a los primeros planos, a los que lo llevaron en 2019.

González Amorosino y Montero son dos de varios jugadores con pasado en el seleccionado argentino que engalanan el certamen. El caso más notorio es el de Santiago Fernández (36 años, 32 caps), que regresó en 2017 luego de una larga carrera en Francia y desde entonces fue protagonista central de cuatro títulos en Hindú (Top 12 2017 y Nacional de 2017, 2018 y 2019). El año pasado se dieron los reencuentros con sus clubes de origen de Joaquín Tuculet (32 años, 46 caps), en Los Tilos, y Santiago González Iglesias (33 años, 43 caps), en Alumni. Los tres siguen al menos otra temporada aportando calidad y experiencia. También persiste el histórico Agustín Gosio, que jugó el Mundial Nueva Zelanda 2011 y a los 39 años es una leyenda viviente de Newman.

Pucará vuelve a contar con una figura, dos veces mundialista: Lucas González Amorosino. Emiliano Raimondi

Otro caso notorio es el de Lucio Sordoni, que volvió a Atlético del Rosario para recuperar su mejor versión. Después de pasar por Melbourne Rebels tras el desmembramiento de Jaguares, padeció una lesión que le impidió jugar en Mont-de-Marsan, de Francia; se operó y regresó a su club formativo. Todavía le quedan varios capítulos por escribir con la camiseta celeste y blanca: el pilar derecho tiene apenas 23 años.

El regreso de González Amorosino y Montero a Burzaco intentará emular el reencuentro glorioso de 2019, cuando contribuyeron significativamente a devolver a Pucará a las semifinales, como parte de un equipo que jugaba realmente bien y al que daba gusto ver. Luego, el primero se retiró y el segundo volvió al rugby profesional, en Toronto Arrows, de la Major League Rugby, el certamen de Estados Unidos y Canadá.

“Decidí volver porque mientras cubría el torneo de la URBA por televisión sentía que todavía tenía algo por dar”, contó para LA NACION González Amorosino, destacado analista de ESPN. “También se sumó el hecho de que volvieran varios jugadores que estaban en Europa. Nos quedó la espina de habernos quedado en las semifinales y creo que tenemos equipo, si hacemos las cosas bien, como para volver a estar entre los cuatro de arriba”.

Aquel try “maradoniano” contra Escocia en el Mundial 2011

La combinación con Montero, a la que se suma el regreso desde España de Tomás Jorge, promete ser explosiva. Juntos compartieron el seleccionado nacional durante seis años, además de los primeros dos de Jaguares en el Súper Rugby. “Primero, es un amigo; es uno de los mejores amigos de mi hermano, así que lo conozco de chiquito”, relató González Amorosino. “Es muy importante para el equipo que vuelva un jugador de su jerarquía. Pasa muchísimo tiempo en el club, comparte tiempo con los chicos, es uno de los ídolos. Hablé con él cuando me enteré de que iba a volver, le conté que también estaba con ganas y se empezó a armar el grupo, con 10 o 12 entrenadores que son ex jugadores del club. Se armó un lindo plantel de casi 200 jugadores, lo que habla de la expectativa y las ganas con las que estamos encarando este año”.

La Pantera Montero no llegó a protagonizar ningún Mundial, afectado por reiteradas lesiones, pero su registro de 16 tries en 27 partidos (está octavo en la lista de trymen argentinos, al igual que Juan Imhoff, por ejemplo) habla por sí solo de su calidad. “Hoy tomo el rugby de otra manera. Trato de disfrutarlo y de sacarme las presiones que tenía de más chico. Si puedo hacerlo bien, mucho mejor”, dijo el potente wing.

A los 31 años, Manuel Montero sigue lleno de potencia y de velocidad, al servicio de Pucará. Emiliano Raimondi

Con 31 años, Montero todavía tiene mucha fuerza y mucha velocidad para contribuir. En cambio, el rol de González Amorosino, de 36, será muy distinto al explosivo que mostró en el memorable try a Escocia en el Mundial 2011 en Wellington, que valió de los Pumas el pase a los cuartos de final (el back también estuvo en Inglaterra 2015). Ya no es un elusivo fullback o wing, sino todo un estratego con el 10 en la espalda.

“Me siento física y rugbísticamente de muy buena manera. Tuve que entrenarme muy duramente, no puedo regalar nada. Se hizo una gran pretemporada de cuatro veces por semana durante dos meses. Quería ver cómo me sentía después de eso, y realmente me siento muy cómodo”, afirmó Lucas. “De mi lado puedo aportar experiencia. Mi rol en la cancha está claro: soy un playmaker, soy el que arma el juego, el que ve los espacios. Intento liderar el equipo desde el juego y desde la experiencia. Tenemos la suerte de tener varios jugadores de esa jerarquía, con lo cual nos repartimos bastante bien”.

González Amorosino, a los 36 años, será un creador de juego de Pucará, un estratego. Emiliano Raimondi

Luego de un 2021 inconsistente del equipo, González Amorosino intentará que Pucará regrese a los primeros planos. “Las expectativas son entrar entre los cuatro primeros”, confió el apertura. “El torneo es largo; son 24 las fechas. Tenemos claro que debemos levantar el nivel, tenemos claro el mensaje de los nuevos entrenadores de imponer nuestro ritmo de juego tanto en ataque como en defensa. Eso va a ser la primordial. Ojalá nos salga”.

El programa de la jornada inicial del Top 13

Lucas González Amorosino y Manuel Montero, rugbiers de Pucará que van a afrontar el Top 13, el torneo de U. R. B. A.

Con estos regresos, la jerarquía del Top 13 se eleva aun más. El espectáculo está asegurado.