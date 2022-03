Del furor olímpico en seven a la misión de brillar en el rugby XV: el nuevo desafío para Santiago Mare e Ignacio Mendy

La medalla olímpica no es suficiente. Motorizados por el hambre de gloria, Ignacio Mendy y Santiago Mare van por más. En una apuesta arriesgada, que muchos intentan pero pocos atraviesan con éxito, dieron el salto del seven al rugby de 15. Jaguares XV es el primer paso en un camino que tiene como destino soñado a los Pumas.

Ignacio ‘Kiki’ Mendy y Santiago ‘Toto’ Mare fueron protagonistas centrales del bronce que consiguieron los Pumas 7s en Tokio 2020. El primero anotó el try de la victoria ante Gran Bretaña en el partido por la medalla y el otro fue el segundo máximo goleador de la competencia. Pero eligieron continuar su carrera en el rugby tradicional. Una adaptación que no resultará sencilla, pero que encuentra en la Superliga Americana, que arranca este domingo, una gran oportunidad para desarrollarse.

Ignacio Mendy y Santiago Mare, jugadores de Jaguares XV Santiago Filipuzzi - LA NACION

Los dos ya tuvieron un primer acercamiento a los Pumas: luego de los Juegos Olímpicos, Mario Ledesma los incluyó en el plantel que disputó el último Rugby Championship. Mendy incluso tuvo su bautismo de fuego: fue titular en el partido ante Sudáfrica en Port Elizabeth. Pero saben que tendrán que remarla para mantenerse en la consideración.

“Fue una experiencia única, me da mucha confianza para lo que sigue”, dice Kiki, finalizado el último entrenamiento antes de viajar a Chile. “Estaba con ganas de jugar 15. Es un deporte completamente distinto. El camino es largo, hay que ir creciendo partido a partido, que es lo que a mí me falta, ser constante en el juego, y sumar la mayoría de los minutos posibles”.

La decisión de Mare fue más difícil, ya que estaba más especializado en el juego reducido: “Fue tomada primero en lo personal, con el envión de la convocatoria al Rugby Championship, así que estoy contento. Pero quería cerrar el ciclo del seven después de cuatro años que disfruté mucho y crecí como jugador, y tratar de apuntar al 15 de la mejor manera a una edad razonable”.

Ignacio Mendy y Santiago Mare sueñan con los Pumas: ya fueron convocados por Ledesma Santiago Filipuzzi - LA NACION

Para Mendy, de 21 años, surgido de Los Tilos, el cambio de modalidad no debería entrañar mayor inconveniente. Por la posición que ocupa en la cancha (fullback o wing) y porque durante su paso por el seven intercaló bastante con el 15. Su nombre saltó a la luz en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, luego jugó en Pumitas dos años y llegó a integrar el plantel de Jaguares del Súper Rugby en 2019. Se sumó al equipo de Santiago Gómez Cora en la preparación para Tokio, se ganó un lugar y fue una de las máximas figuras (segundo tryman detrás de Marcos Moneta).

En ese equipo ya estaba consolidado Mare, 25 años, formado en Regatas Bella Vista, que luego de su incursión en Pumitas en 2016 pasó al seven. Jugó varios años el Circuito y estuvo en el Mundial de San Francisco 2018 y se erigió como un gran estratego y generador de espacios, virtudes que le valieron la atención de Ledesma. Claro que el puesto de apertura cambia radicalmente de un deporte a otro, por lo que la adaptación le resultará más complicada, sumado a que en ese lapso apenas disputó rugby de 15.

Marcos Moneta, Santiago Alvarez y Santiago Mare, tres Pumas medallistas de los Juegos de Tokio 2020 Santiago Filipuzzi

“Jugué el año pasado con el club dos partidos, uno con Argentina XV en 2020 y después me tengo que ir a 2017, en el club también. Hace mucho que no tengo continuidad. Sobre todo de 10, porque jugaba más de 12″, cuenta Toto. “Es una adaptación que va a tomar un tiempo, sobre todo de juego. Uno puede entrenar mucho, pero después tiene que ir a la cancha y llevarlo. Así que en eso estoy, enfocado. Es un puesto muy importante el de apertura”.

¿Cambia mucho ser 10 en el seven respecto del 15? “Es otra cosa”, responde Mare. “Al jugar de siete vos sabés dónde está parado cada uno, es mucho más claro. No tenés la variable de tener ocho forwards, el uso con el pie es muy distinto. Sobre todo, en el 15 no tenés tanto tiempo y espacio. Tenés que decidir rápido y ejecutar bien. Esa es la mayor diferencia y en lo que estoy enfocado”.

El entrenamiento de Jaguares XV, que este domingo debuta en la Superliga Americana Santiago Filipuzzi - LA NACION

Mendy y Mare son dos de las figuras con las que cuenta este remozado equipo de Jaguares XV, que apenas repite 10 jugadores del plantel que ganó muy cómodamente la versión inaugural de 2021. La vara está alta y ellos aceptan el desafío.

“El objetivo siempre es salir campeón”, apuesta Ignacio, hijo de Christian Mendy, wing de los Pumas en los 80 y autor de un memorable try ante Australia en Vélez. “Pero el equipo es nuevo, el torneo es muy largo, son muchos partidos, así que apuntamos a ir creciendo partido a partido y llevar a la cancha lo que estuvimos entrenando”.

Mare es uno de los más grandes: nadie tiene más de 25, lo que grafica la juventud del plantel, compuesto mayormente por jugadores con proyección y un puñado con larga trayectoria en el equipo, como el capitán Tomás Cubilla, Rodrigo Fernández Criado, Juan Pablo Castro e Ignacio Ruiz, entre otros, además de la estelar reaparición del pilar de los Pumas Mayco Vivas tras una larga inactividad por una lesión en el cuello.

Ignacio Mendy ante Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Tokio Archivo

“Hicimos una pretemporada muy dura, muy intensa. Nos preparamos bien y creo que el equipo llega óptimo, con ganas de seguir creciendo a lo largo del torneo”, dice Mare en referencia al estreno de este domingo, en Valparaíso, Chile, a las 15, ante Cafeteros Pro, de Colombia. “Queremos ser un equipo muy agresivo, muy dinámico y que cuando no tenga la pelota muestre una defensa muy disciplinada pero muy agresiva para recuperarla lo más rápido posible”.

Al final del camino está el sueño de la celeste y blanca. No lo desconocen, aunque los dos coinciden en que para llegar deben enfocarse primero en cumplir su rol en Jaguares XV. “Todos quieren jugar en los Pumas. Ver que muchos de los que estuvieron en la SLAR el año pasado pudieron dar el salto, motiva. Pero creo que todo se resume a enfocarse en uno mismo y tratar de ser el mejor jugador posible y, si la oportunidad llega, estar preparado”, acepta Mare.

“Tenemos que enfocarnos en hacer bien las cosas y en ayudar al equipo”, agrega Mendy. “Eso va a traer consecuencias positivas: un llamado a los Pumas, un llamado de un club de afuera. Pero no lo pensamos, tenemos la cabeza puesta en este torneo”.