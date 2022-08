Top 13 de la URBA: una fecha para sacarse la bronca rápido y con el regreso de una figura que siempre hace sonreír a Hindú

Para algunos, fue una fecha de esas en la que se sacuden la bronca de una semana atrás. Globalmente, la confirmación de quienes son los cinco aspirantes a los cuatro puestos destinados a los playoffs del Top 13 de la URBA. La 18a fecha no tuvo las connotaciones y el suspenso de la 17a, esa en la que hubo desenlaces de alto voltaje, llenos de incertidumbre y con actuaciones memorables como la del CASI, para darle vuelta el partido al líder Newman cuando perdía por 31-9 al final del primer tiempo. O el partidazo que Alumni le ganó a CUBA por dos puntos y rogando que la última patada del rival no acertara los palos cuando ya casi no quedaba tiempo.

Los que se sacaron la bronca de encima fueron precisamente los derrotados en aquella ocasión: Newman y CUBA. Que con sus derrotas habían abierto una hendija para que los perseguidores (SIC, Hindú y Alumni) se acercaran en la tabla de posiciones. Y dejando en claro que la batalla continuará por este camino.

No le hizo precio Newman a San Luis, que pelea por la permanencia de la mitad de tabla para abajo. Lo sacudió en Benavídez con un lapidario 56-5, para conservar con presencia su posición en la cima del torneo. Fueron ocho tries, cuatro por período, para Newman, que tuvo en Juan Bautista Daireaux a una de sus figuras, que además apoyó dos conquistas, al igual que Juan Lanza. La rápida ventaja de 32-0 en el primer tiempo marcó la actitud con la que el puntero encaró el compromiso para no dejar crecer al adversario.

Universitario, que marcha cuarto, de pronto pasó a sentir el aliento de Alumni en la nuca y debía afrontar en Villa de Mayo un partido siempre complejo: el clásico frente al CASI. Que encima llegaba envalentonado luego del impacto ante Newman. Pues bien, CUBA no dejó margen para las vacilaciones, lució seguro y triunfó por 31-8. Incluso, sacando pecho en algunos pasajes del segundo tiempo donde estaba en inferioridad numérica y el CASI lo apretaba con mucho amor propio y presión. Benjamín Gutiérrez Meabe fue uno de los más destacados y además consiguió dos de los cinco tries de CUBA, que no le ganaba un clásico al Atlético en este escenario desde hacía ocho años.

“El partido de la semana pasada con Alumni pudo ser para cualquiera. Si entraba la última patada les hubiéramos sacado una mayor diferencia en la tabla. Pero se dio así. Lo que hicimos, básicamente, fue confiar en el trabajo que venimos desarrollando. El rugby es así y por suerte cada sábado tenemos la chance de una revancha. Lo principal es que estamos muy contentos con todo lo que venimos haciendo en este club”, dijo Gutiérrez Meabe, fullback de Universitario.

En Don Torcuato, en tanto, chocaron los escoltas de Newman. Fue Hindú el que mostró su chapa de candidato con una victoria por 35-24 y la trascendencia de sus exPumas entre los backs: Santiago Fernández, Belisario Agulla y el regreso de Tito Díaz Bonilla. Fue el regreso de Joaquín Díaz Bonilla al club luego de cinco temporadas y lo coronó con un try espectacular, que nació desde el propio ingoal de Hindú, con varios pases y quiebres de sus jugadores en la ruta, el último de ellos del autor de la conquista. Muy celebrada por cierto. Para que la fiesta sea completa.

Belisario Agulla, otro de los destacados de Hindú Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Incluso, el triunfo de Hindú sobre un oponente sumamente poderoso como el SIC tuvo un valor agregado, ya que debió jugar con uno menos casi todo el segundo tiempo por la expulsión del pilar Ignacio Martínez Sosa por un hombrazo en la cara a un rival, en una jugada que fue revisada por el TMO.

El try de Tito Díaz Bonilla

Finalmente, el quinto en discordia, Alumni, tenía otro duelo “de aquellos” en Virrey del Pino, un clásico de siempre. Y los de Tortuguitas demostraron que no tienen intenciones de ceder en la puja por la clasificación. Con la idea fija en terminar entre los cuatro primeros, Alumni logró otra convincente victoria por 36-22. Uno de los momentos más lucidos del partido fue el try del apertura Joaquín Díaz Luzzi, en una acción que Alumni comenzó desde su propio ingoal y con varias fases hasta llegar a la concreción.

Asimismo, en uno de los encuentros más emotivos de la jornada, Buenos Aires Criquet & Rugby Club se impuso como visitante a Los Tilos por 36-35. Se trata de dos formaciones que pelean en las últimas posiciones.

El que no logra salir del pozo es Regatas Bella Vista, último del certamen, que volvió a perder: su decimocuarta derrota en 16 partidos. En este caso, sufrió la superioridad de un inspirado Atlético del Rosario, que lo derrotó por 42-24.

Los resultados de la 18a fecha

Newman 56 vs. San Luis 5

Hindú 35 vs. SIC 24

CUBA 31 vs. CASI 8

Belgrano 22 vs. Alumni 36

Los Tilos 35 vs. Buenos Aires CRC 36

Regatas 24 vs. Atlético del Rosario 42

Libre: Pucará

Las posiciones

1.- Newman, 64 puntos (17 partidos)

2.- Hindú, 61 (16)

3.- SIC, 57 (17)

4.- CUBA, 55 (17)

5.- Alumni, 53 (17)

6.- Belgrano Athletic, 39 (17)

7.- Atlético del Rosario, 38 (17)

8.- CASI, 33 (16)

9.- Buenos Aires CRC, 26 (17)

10.- San Luis, 23 (16)

11.- Pucará, 22 (16)

12.- Los Tilos, 19 (17)

13.- Regatas Bella Vista, 12 (16)

Próxima fecha (19a.) (20 de agosto)

SIC vs. Regatas

Buenos Aires CRC vs. Hindú

Alumni vs. Los Tilos

CASI vs. Belgrano

San Luis vs. CUBA

Pucará vs. Newman

Libre: Atlético del Rosario

Otros resultados. Primera A

Olivos 27 vs La Plata 39

Curupaytí 14 vs San Patricio 13

Banco Nación 27 vs Pueyrredón 24

Deportiva Francesa 26 vs Lomas Athletic 13

Mariano Moreno 32 vs Los Matreros 22

Champagnat 22 vs San Cirano 20

San Albano 19 vs San Carlos 14

Primera B

Universitario de la Plata 31 vs SITAS 7

San Andrés 24 vs Hurling 45

San Fernando 32 vs Don Bosco 14

Vicentinos 38 vs Liceo Naval 34

Daom vs Gimnasia y Esgrima Bs. As (postergado)

Manuel Belgrano 21 vs San Martín 27

Delta 42 vs Ciudad de Bs As 20