Top 13: falta mucho, pero el torneo de la URBA empieza a perfilar a cinco equipos para los cuatro cupos de las semifinales

Y se formó una grita en el Top 13 de la URBA. No política, sino estrictamente deportiva: la tabla muestra un escalón pronunciado entre el quinto puesto y el sexto. Y serán cuatro los clubes que accederán a las semifinales.

Es cierto que falta mucho, muchísimo: apenas transcurrió la novena fecha este sábado. Pero los números y el juego van sugiriendo nítidamente quiénes estarán en la discusión al final del recorrido de la etapa regular, cuando cuatro equipos desembocarán en los playoffs y el resto iniciará sus vacaciones. La fresca tarde del Gran Buenos Aires acentuó la tendencia: en general, ganaron los de arriba y perdieron los de abajo.

No sería gran noticia en nuevo triunfo de Newman si el Cardenal no viniera de su primera derrota en el certamen. El puntero necesitaba saber cuánto había impactado ese golpe, y el examinador no era nada complaciente: Belgrano. Pero en Benavídez el mejor conjunto de lo que va del torneo se recompuso y ganó bien. Muy bien: 43 a 26.

Uno de los tries del Cardenal, que superó por 17 puntos a Belgrano en Benavídez. LA NACION/Hernan Zenteno

Menos se lució Alumni, su perseguidor más cercano, pero se sacó de encima a un peligroso, a veces sorprendente, Rosario. Como local lo venció por 26 a 14 y sigue cerca del líder, a dos unidades.

Alumni sigue consolidándose, después de no parecer uno de los favoritos en el inicio del torneo de la URBA. LA NACION/Rodrigo Néspolo

Hindú, que de a poco va asemejándose a lo que fue en temporadas recientes pero aún no está en seis cilindros, consiguió una victoria solvente, clara, pero no una goleada frente al penúltimo de la tabla. En La Plata se impuso a San Luis por 32 a 17, sin mayores apremios.

Y algo similar sucedió con San Isidro Club, que también como visitante doblegó a un fondista, Buenos Aires Cricket & Rugby. Con nitidez, sin mucho margen, sin bonus: 27 a 17. Al cuadro zanjero le sirve para seguir merodeando la cumbre, pero SIC debe mejorar.

Su archirrival, CASI, viene doblegando a los menos poderosos y capitulando ante los favoritos. En La Catedral superó por un holgado 44-25 a Regatas Bella Vista, en un atractivo encuentro de 69 tantos. La Academia está a la expectativa: con su plantel de jóvenes debe consolidarse, hacerse más fuerte en los compromisos grandes y esperar las caídas de un par de ellos para que se le abra una hendija de clasificación.

La mayor goleada del día fue el 45-17 de Pucará sobre Los Tilos en Burzaco. Una muestra de que El Rojo puede hacer más que lo que viene haciendo en el Top 13, que lo ubica bastante rezagado.

Esta vez quedó libre CUBA. En la próxima jornada, la 10, el sábado venidero, lo estará Buenos Aires, cuando habrá un par de choques bastante atractivos: SIC vs. Alumni y Belgrano vs. CUBA.

Los resultados de la 9ª fecha

Newman 43 vs. Belgrano 26

vs. Belgrano Pucará 45 vs. Los Tilos 17

vs. Los Tilos San Luis 17 vs. Hindú 32

vs. Hindú CASI 44 vs. Regatas Bella Vista 25

vs. Regatas Bella Vista Alumni 26 vs. Rosario 14

vs. Rosario Buenos Aires 17 vs. SIC 27

vs. SIC Libre: CUBA

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales.

1º, Newman , con 32 puntos (8 partidos)

, con puntos (8 partidos) 2º, Alumni , con 30 (9)

, con (9) 3º, Hindú , con 29 (8)

, con (8) 4º, SIC , con 26 (8)

, con (8) 5º, CUBA , con 26 (8)

, con (8) 6º, Rosario , con 18 (8)

, con (8) 7º, Belgrano , con 18 (9)

, con (9) 8º, CASI , con 18 (8)

, con (8) 9º, Los Tilos , con 12 (9)

, con (9) 10º, Pucará , con 11 (8)

, con (8) 11º, Regatas , con 11 (8)

, con (8) 12º, San Luis , con 8 (8)

, con (8) 13º, Buenos Aires, con 7 (9)

La 10ª jornada, el sábado 4 de junio

SIC vs. Alumni

Los Tilos vs. Newman

Belgrano vs. CUBA

Rosario vs. CASI

Regatas vs. San Luis

Hindú vs. Pucará

Libre: Buenos Aires

La 8ª fecha de la primera A

San Cirano 27 vs. Lomas 21

vs. Lomas Mariano Moreno 19 vs. Curupaytí 22

vs. Curupaytí Francesa 14 vs. Banco Nación 10

vs. Banco Nación Los Matreros 18 vs. La Plata 29

vs. La Plata San Carlos 24 vs. Pueyrredón 44

vs. Pueyrredón San Albano 25 vs. San Patricio 18

vs. San Patricio Champagnat 26 vs. Olivos 16

La 8ª jornada de la primera B