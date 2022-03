Top 13: Newman dio vuelta al SIC en el final con menos jugadores y amenaza con tomarse revancha en la URBA

Buena forma de dejar atrás el desenlace de 2021. Ganarle al SIC con un jugador menos desde los 15 minutos, dando vuelta un partido infartante en el final, con una dosis de fortuna que siempre es necesario caiga del lado propio, es motivo suficiente para dar vuelta la página. Hablar de pelear por el título es prematuro a ocho meses de la final, pero nadie escapa de la palabra “revancha” en Benavídez.

Newman fue el mejor equipo de la etapa regular el año pasado, pero su ilusión de ganar un título por primera vez se quedó en las semifinales. El enfoque para el URBA Top 13 es claro: llegar a lo más alto. Este sábado dio una muestra de que tiene los elementos necesarios.

La explosión que se produjo cuando terminó el partido –más bien, partidazo– está justificada. Newman sufrió una expulsión a Miguel Prince a los 15 minutos de juego, y enseguida se quedó temporalmente con 13 hombre por una tarjeta amarilla a Miguel Urtubey. Batalló para mantenerse al frente, pero salió desconcentrado al segundo tiempo y dos tries en contra lo dejaron 24-19 abajo. Cuando lo revirtió, un error en la salida le dio un penal al SIC, que volvió a adelantarse a seis minutos del epílogo. Es en ese lapso final donde se advierte que esta versión del conjunto bordó puede tener ese condimento que viene faltándole en los últimos años. Movió la pelota con las manos (eso no es nuevo), la llevó hasta la punta (tampoco) y allí Jerónimo Ulloa, la figura del partido, hizo su parte. Desbordó, tiró un sombrerito, tuvo mucha suerte en el pique y anotó el try de la victoria.

“Sí, revancha”, aceptó el capitán Lucas Marguery a la pregunta para LA NACION sobre si ése era el objetivo para este año. “Por suerte este deporte da revancha todos los años y todos los sábados. Ahora tenemos que dar vuelta la página rápidamente, porque esto es largo. Y después, disfrutar: de lo que hicimos el año pasado no vamos a cambiar eso”.

En los últimos 10 años (nueve campeonatos), Newman estuvo seis veces en los playoffs del torneo de la URBA. No logró pasar las semifinales. Nunca estuvo tan cerca de quebrar el maleficio como en 2021. Un try de Lucas Piña en la última jugada y la posterior conversión le dieron aquel triunfo a CUBA, futuro campeón.

Pero no es sólo suerte lo que Newman debe añadir a su juego para cruzar el Rubicón. Algo de eso también se vio en este estreno en el certamen de Buenos Aires. “Hicimos un try de maul, estuvimos muy bien en el line-out [ganó todos los propios y robó dos] y, salvo esos primeros minutos del segundo tiempo, muy firmes en defensa”, dijo Marguery. “En el scrum nos costó porque enfrente estaba el SIC, pero también estamos trabajando mucho ahí”.

Como para celebrarlo un buen rato: jugando bien y con carácter, y hasta superándolo en el propio scrum, Newman venció a San Isidro Club en el estreno del Top 13. Gerardo Bercovich - LA NACION

Lo más saliente que mostró Newman, no obstante, no pasó por cuestiones técnicas sino por la entrega y la mentalidad con las que afrontó la adversidad, ante nada menos que el subcampeón.

Cuando se quedó con 13 piezas, Newman sufrió un try y todo parecía cuesta arriba. Aun así, mantuvo la actitud, fue mucho más inteligente y prolijo, ganó la batalla táctica con el pie gracias a la pericia de Gonzalo Gutiérrez Taboada y retomó la ventaja gracias a los aciertos del 10 (19 puntos, 7 de 8 en remates los palos). Con dos jugadores menos perdió apenas por 7-6 ese lapso, y cerró el primer tiempo con ventaja de 19-10. Y luego de dos tries de toda la cancha del SIC al inicio de la segunda mitad, se rehíizo de a poco. Ganó la batalla de forwards, recuperó muchas pelotas en los rucks y jugó casi todo el partido en territorio ajeno.

“Es hermoso ganar así, con uno menos, sobre el final, contra el SIC”, resumió Ulloa, el mejor de la tarde. “Queremos que sea nuestro piso. Nos quedamos con bronca el año pasado y nos sirvió para darnos manija, para seguir entrenándonos y mejorando”.

Newman, que actuó como visitante en su propia cancha por estar suspendida la de SIC, estuvo bien en casi todo, incluidas las formaciones fijas, como el line-out. Gerardo Bercovich - LA NACION

Un párrafo aparte para la expulsión al pilar Prince, por un tackle alto. Aun viendo la acción reiteradas veces por televisión y a través del tirano filtro de la cámara lenta, no está claro que el impacto haya sido en la cara de Marcos Gatica. Bien podría haber sido a la altura del hombro. Ante esta situación difusa, la tarjeta roja pareció un castigo excesivo. Hubo acciones similares, como un golpe a la cabeza de Jerónimo Ureta en el segundo tiempo, que ni siquiera tuvieron revisión.

En este caso, la expulsión no incidió en el resultado. O sí: acaso encendió más a Newman. El bordó comenzó el año con todo. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero ya avisó que quiere revancha. Y ya mostró que tiene con qué.

Síntesis de SIC 30 vs. Newman 36