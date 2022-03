Seis Naciones: Francia se impuso a Inglaterra, se coronó invicto y le hizo un homenaje a Federico Martín Aramburú

Hay que ponerse de pie, sacarse el sombrero y aplaudir. Con gusto. Con mucho gusto. El seleccionado francés de rugby no dejó dudas de porqué es considerado en la actualidad el mejor de Europa. En la última fecha del Seis Naciones derrotó claramente a Inglaterra por 25 a 13 en Saint-Denis y se consagró campeón del torneo más añejo del mundo, sumando el 10º Grand Slam (conquista en condición de invicto) de su historia. Todo un aliciente con miras al Mundial del 2023, que lo tendrá como anfitrión.

En la enciclopedia histórica del rugby francés se encontrará la palabra “experiencia” cuando se busque la explicación de la consistente victoria sobre los ingleses y la consecuente consagración en el Seis Naciones tras 12 años de sequía. Pero en el lenguaje que nace en los clubes que conforman el prestigioso Top 14, pasa por las calles, vive en las tribunas y se manifiesta en el campo de juego, la fundamentación es más amplia: elegancia y contundencia.

Las estadísticas y el funcionamiento en el certamen de 2022 lo respaldan más que nunca. Sometió a Italia (37-10), doblegó a Irlanda (30-24), vapuleó a Escocia (36-17), superó a Gales (13-9) y dominó a Inglaterra, archirrival contra el que no pierde en el Stade France desde 2016. En los cinco partidos acumuló 17 tries en favor y recibió 7.

Quizá desde el facilismo se podrá argumentar que el equipo bleu cuenta con actores que marcan la gran diferencia. Es cierto, pero también lo es que, detrás de las reconocidas virtudes individuales –siempre determinantes para la riqueza de un conjunto– se mueve un equipo generoso, funcional, muy atento a la demanda de un espectáculo que requiere entrega y mentalidad ganadora.

El talentoso apertura Antoine Dupont fue figura y liquidó el partido con un try que coronó una buena maniobra grupal, en primera instancia, e individual, después. Thibault Camus - AP

El 18 a 6 del primer tiempo en favor del conjunto azul estuvo muy acorde con sus méritos. Probando variantes de ataque, con los backs yendo de un lado al otro y un Antoine Dupont en un nivel altísimo, rápidamente le tomó la mano al partido. Haciendo valer las formaciones fijas y las buenas decisiones, llegó dos veces al in-goal, por intermedio de Gaël Fickou y François Cros. La certera de patada de Malvyn Jaminet hizo el resto. Los puntos de la Rosa en ese período fueron producto de dos penales de Smith.

El descanso entre ambas etapas ofreció un hecho emocionante para el rugby argentino: las pantallas gigantes del repleto Stade de France mostraron una imagen de Federico Martín Aramburú, el ex rugbier platense que había sido asesinado en la mañana de París. Los tableros electrónicos indicaron sus años de nacimiento y muerte, con la firma de France Rugby y una foto del ex back de CASI vistiendo la camiseta de los Pumas. Presumiblemente en el Mundial Francia 2007, en el que Martín Aramburú consiguió un try y el seleccionado argentino, que se enfrentó dos veces con Francia, resultó tercero, en la mejor producción de su historia.

En cuanto a la vuelta al juego, el inicio del segundo tiempo exhibió otra actitud de los ingleses, que insinuaron una peligrosa reacción con una corrida de Ben Youngs coronada por Will Stuart (13-18). Sin embargo, esa jugada fue como un golpe en la cabeza que les hizo recobrar la memoria a los franceses. Con la confianza que otorga la localía en el inmenso Stade de France, el local reaccionó: a los 20 minutos, un try de Dupont convertido por Jaminet terminó con la ilusión inglesa y, sobre todo, la de Irlanda, que, tras su 26-5 a Escocia en Dublín, necesitaba una derrota francesa para obtener el Seis Naciones.

Jamison Gibson Park ataca en el holgado éxito de Irlanda sobre Escocia en Dublín, que esperanzó durante un rato al Trébol con ser campeón; luego, el éxito francés impidió la consagración verde. PAUL FAITH - AFP

La consagración despierta grandes expectativas en los franceses, a un año y medio de que acojan la Copa del Mundo, que quieren alzar por primera vez. El único país europeo que hasta ahora logró colarse entre las potencias del hemisferio Sur (Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia) es Inglaterra, que la obtuvo en Australia 2003.

En tiempos en los que se privilegia un rugby moderno, el equipo dirigido por Fabien Galthié viene mostrándose como una formación muy compacta que a la vez llena llena los ojos: juega bien y aúna velocidad con precisión. Y defiende, claro. Sin eso no se puede ganar. Desde la seguridad de sus backs, desde la técnica, desde la confianza, desde la impecable condición física, los hilos confluyen, inexorablemente, en la madeja de un equipazo. Tan bueno que es digno de ponerse de pie y aplaudirlo.

