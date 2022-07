Top 13: Newman se demostró capaz de dejar de lado el rugby lindo y batallar en el barro para doblegar a un peso pesado, SIC

Ese festejo enloquecido del final tiene sustento en un sólido argumento: con talento individual todo es más sencillo. Y Newman, además de buen funcionamiento colectivo, la fortaleza de sus ágiles backs y una defensa impenetrable, tiene en algunos de sus jugadores ese salto de calidad necesario para resolver partidos complicados. Dos ellos son los hermanos Tomás y Jerónimo Ureta. Por sus potencia y pericia goleadora, el conjunto bordó derrotó a SIC por 17 a 10 en Benavídez y continúa en lo más alto de la tabla de posiciones del Top 13 de URBA.

Newman no jugó durante los 80 minutos un rugby de alto vuelo técnico, pero sí tuvo la inteligencia como para aprovechar cada una de las oportunidades que se le presentaron y así fue volcando a su favor un desarrollo parejo y complicado. Tuvo en Florencio Llerena al gran estratega, al hombre que, participando poco, fue determinante con sus kicks para arrinconar en campo ajeno al SIC. Y tuvo a los hermanos Tomás y Jerónimo Ureta –que no sólo tacklearon y tacklearon– para marcar los dos tries del triunfo.

Compacto del triunfo de Newman sobre SIC

Detrás de la gran jornada de los hermanos Ureta se puede enumerar muchas diferencias entre Newman y el SIC para explicar el resultado final. Pero hubo dos que resultaron fundamentales para que se abriera la brecha que finalmente enterró las intenciones zanjeras de conseguir el triunfo: el rendimiento físico sus tres cuartos y la fortaleza de su defensa.

“Más allá de los tries que marcamos con mi hermano, hay que reconocer el gran trabajo que hizo todo el equipo. El punto clave de este triunfo estuvo en nuestra defensa. Esa fue la base para construir y llegar al try ante un rival que es muy complicado y duro”, comentó Tomás Ureta.

¿Qué pasó con el SIC? El conjunto de Boulogne –hasta este sábado, tercero, y ahora, cuarto– perdió la gran oportunidad de jugar un partido diferente cuando había pasado al frente en el inicio del segundo tiempo y Newman se había quedado con uno menos por la amonestación a Marcelo Brandi. E inmediatamente sufrió el primer try de Newman. No supo aprovechar los momentos favorables que tuvo. Se puso nervioso, se descontroló en las formaciones, cometió muchos errores de manejo y fue muy desprolijo para atacar. Encima, se encontró con una defensa muy bien plantada que fue minando su ánimo.

Más puja que rugby abierto, un escenario que podría favorecer a San Isidro Club, pero en el que Newman supo moverse para sacar adelante una de los compromisos más demandantes de la etapa de clasificación. LANACION/Rodrigo Nespolo

“Fue un partido muy trabado que se resolvió en los detalles. Prácticamente jugamos los últimos 30 minutos con uno menos y nos faltó efectividad en los metros finales. Y, en los momentos favorables del primer tiempo, no estuvimos prolijos”, se justificó Lucas Sommer.

El análisis del forward zanjero se ajusta con exactitud al desarrollo de esa parte. La paridad en el juego quedó reflejada en el flaco parcial 7 a 3 a favor de Newman. Ninguno de los dos conjuntos escatimó velocidad en el juego y roce físico. De hecho, a los 17 minutos, fue amonestado el propio Sommer en el visitante. En esa tónica, con uno menos, el SIC logró abrir el marcador con un penal de Santiago Pavlovsky. Pero, rápidamente, llegó la reacción de Newman con un try de Tomás Ureta y la posterior conversión de Llerena.

Florencio Llerena, el pateador bordó en ausencia de Gonzalo Gutiérrez Taboada. LANACION/Rodrigo Nespolo

En la segunda etapa, el Bordó ajustó algunos detalles y aparecieron en su mayor esplendor algunas individualidades. Alberto Porolli y Luciano Borio, inalcanzables en los scrum, se encargaron de liderar la lucha defensiva y Jerónimo Ulloa, de gran participación en el suelto –varias veces apareció por las puntas e interceptó pelotas claves–, comenzó a abrir huecos con su velocidad. Como reflejo de esas mejoras, poco le importó a Newman el tempranero try-penal de maul a favor del SIC y la amonestación a Cheelo Brandi.

Sin tiempo para lamentos, consciente del desorden táctico del SIC, Newman se fue con todo en busca de dar vuelta el resultado e hizo lo que tenía que hacer en los momentos justos. Con un penal de Llerena puso las cosas 10 a 10 y rápidamente, producto de la presión asfixiante y la pericia goleadora de Jerónimo Ureta, sentenció el resultado con un try antológico.

“De este partido se va a hablar mucho en la mesa familiar. Sobre todo porque en mi try tenía la opción de dársela a mi hermano y decidí jugármela yo porque él ya había marcado, ja”, expresó, socarronamente, el menor de los Ureta, que junto a su hermano Tomás fueron los grandes responsables de que el espíritu alborozado de Newman haya quedado brincando de alegría, multiplicando abrazos y repitiendo sonrisas, y que el alma astillada del SIC se desplomara sin consuelo sobre el verde césped de Benavídez.

Terminó el partido y hay saludos, pero durante los 80 minutos existieron tensión y cinco tarjetas amarillas; Newman ganaba, perdía y terminó festejando. LANACION/Rodrigo Nespolo

Síntesis de Newman 17 vs. SIC 10