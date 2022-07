Michael Cheika no tiene pelos en la lengua para analizar a estos Pumas que fallaron en Salta: “En los grandes momentos fallamos”

Los Pumas sufrieron su primer traspié en el 2022. En el estadio Padre Ernesto Martearena cayeron por 29-6 frente a un equipo clínico de Escocia, que aprovechó sus momentos y defendió con fiereza su in-goal. Además, como siete días atrás, el visitante golpeó e impuso condiciones en el primer tramo de la mitad final del test match. “Nos pasó lo mismo el sábado pasado. En la transición del segundo tiempo nos marcaron muy fácilmente. Hay que trabajar mucho eso en la semana. Las veces que entramos a los 22 metros no concretamos: por algunos pases forward, se nos cayó la pelota en el in-goal. No hicimos pie en eso”, analizó Julián Montoya en ESPN ni bien se consumó la derrota en Salta.

El capitán del seleccionado argentino realizó una autocrítica, luego de que su equipo estuviera lejos en el marcador frente a un adversario que ejecutó bien su plan: “Hay que mirar adentro. Muchas cosas salieron bien, pero a esos baches los tenemos que cortar sí o sí. No puede volver a pasarnos. Tenemos que seguir trabajando y mejorar en la semana, viendo cómo podemos corregir esos aspectos. Nos costó un montón marcar”, admitió el hooker del seleccionado, que el próximo fin de semana procurará quedarse con la serie contra los escoceses en Santiago del Estero. Y agregó: “En todos los partidos buscamos mejorar, seguir el proceso y ganar, que es lo que más nos gusta”.

"No puede volver a pasarnos", enfatizó Julián Montoya, el capitán de los Pumas, sobre el mal paso dado frente a Escocia en Salta. Prensa UAR/Pablo Gasparini

Cheika: “Erramos cuatro tries”

En un sábado de test matches internacionales en los que las sonrisas llegaron desde el norte del planeta, con los triunfos de Irlanda sobre Nueva Zelanda, Inglaterra frente a Australia y Gales contra Sudáfrica, Michael Cheika sufrió su primera derrota como head coach de los Pumas, a manos de una selección también boreal.

El entrenador australiano lamentó la inconsistencia de su equipo tras un primer tiempo de absoluta paridad: “Fuimos superados en algunas áreas en las que pensábamos dominar. En el scrum, no tanto en el maul, y sí en el ruck. No tuvimos la dinámica que necesitamos”, analizó el ex entrenador de Wallabies, que lamentó las oportunidades perdidas. “Erramos cuatro tries. En los grandes momentos del partido fallamos. Cuando uno tiene esas oportunidades, debe tomarlas, especialmente cuando no juega bien. Es clave para mantenerse en el partido”, manifestó, firme.

Cheika eligió a Santiago Carreras como apertura; en ese papel desarrolla al cordobés, que perdió una oportunidad muy clara de try. UAR

Cheika, que progresó en su español pero aún se expresa en inglés frente a los micrófonos, hizo foco en el concepto “mejorar” al transmitir sus sensaciones por la derrota. “Escocia ha mejorado mucho y nosotros no jugamos mejor. Mejorar es la clave y nosotros no lo hicimos. Necesitamos trabajar duramente. Necesitamos creer en nosotros mismos, cambiar algunos hábitos, mejorar esos hábitos, y eso lleva tiempo. Se trata de cómo nos levantamos después de este golpe y volver a pelear en el próximo partido”, sostuvo el director técnico finalista del Mundial Inglaterra 2015 al mando de Australia.

Como aspecto positivo, el head coach destacó la organización defensiva de los Pumas, más allá de las fallas que le costaron el resultado final. “La defensa en el primer tiempo fue buena. Tuvieron mucho la pelota y fuimos fuertes en defensa. Cometimos dos o tres errores en el centro del campo, en el ruck, y nos costaron mucho. Eso nos pasó por mirar en lugar de actuar. Pero en general, la defensa estuvo organizada. Eso puede ser la única cosa que podemos tomar de este partido como buena”.

Lo más destacado del segundo partido entre los Pumas y Escocia

Los Pumas tratarán de quedarse con la serie, que en ese caso sería la primera ganada en territorio nacional en 15 años, e ir encontrando regularidad en un ciclo que recién comienza. “No tenemos que estar una vez arriba y otra vez abajo. Hay que construir a partir de las cosas buenas que hicimos. Tenemos que ver bien las cosas que necesitamos mejorar para el próximo partido”, expresó Cheika, que confirmó que el sábado que viene tendrá disponibles a Pablo Matera, Tomás Lavanini y Thomas Gallo.