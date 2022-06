Top 14 de Francia: Benjamín Urdapilleta se lesionó y Castres perdió la final contra Montpellier

La bronca que irradiaba la expresión de Benjamín Urdapilleta cuando dejó la cancha a los 13 minutos tiene una doble justificación. Con un golpe en la pierna derecha, el apertura debió abandonar prematuramente la final del Top 14 en Saint-Denis y a la vez quedó en duda su presencia en los próximos test matches de los Pumas, al menos hasta que se conozca la gravedad de la lesión. Además, a esa altura el partido ya tenía un rumbo marcado. Fuera de acción, el argentino no pudo hacer nada por torcerlo y Montpellier se consagró por primera vez campeón de Francia y dejó con las manos vacías a Castres Olympique.

Aunque Urdapilleta intentó seguir jugando, la dificultad para desplazarse era evidente y el entrenador Pierre-Henry Broncan dispuso su reemplazo. Los miles de personas que le dieron un gran marco al Stade de France, entre ellas, el presidente de la nación, Emmanuel Macron, percibieron su enojo. Para entonces, Montpellier ya había marcado tres tries camino a la victoria final por 29-10, que retribuyó el primer título de campeón del Top 14 luego de dos finales perdidas.

El excelente tercer try, de Anthony Bouthier

El equipo de la ciudad casi contigua al mar Mediterráneo se tomó revancha así de la derrota ante Castres en la definición de 2018, cuando Urdapilleta resultó gran figura. En la elite desde 2003, había caído también en el desenlace de 2011 frente a Toulouse. Campeón de la European Challenge Cup en 2016 y 2021, consigue así el logro más importante de su historia.

Castres, que había sido el mejor de la etapa regular del certamen y procuraba el tercer trofeo en la última década (2013 y 2018) y el sexto en su historia (1949, 1950 y 1993, los anteriores), pareció sin embargo el menos experimentado en estos menesteres. En los primeros 20 minutos estuvo totalmente desconcentrado y cometió errores impropios de un partido de este calibre. Mucho más enfocado, imponiendo el rigor de sus forwards y hasta desbordando por afuera, Montpellier aprovechó la situación y consiguió tres tries (Arthur Vincent, Florian Verhaeghe y Anthony Bouthier) en los primeros 12 minutos, para adelantarse a 17-0.

A partir de entonces, el conjunto dirigido por Philippe Saint-André controló las acciones, y si bien no volvió a cruzar el in-goal, nunca vio en riesgo el triunfo y fue estirando la ventaja de a poco sobre la base de penales. Castres recuperó la compostura como para evitar una goleada, pero no le alcanzó para hacer daño y recién anotó su único try a cinco minutos del cierre, obra de Vilimoni Botitu.

El primer escudo Bouclier de Brennus, de campeón de Francia, para Montpellier, cuyo capitán, Guilhem Guirado, celebra con sus compañeros en el que pudo ser el último partido de su carrera. FRANCK FIFE - AFP

Montpellier es el único de los 14 equipos del torneo que no tiene jugadores argentinos, por lo que se cortó una racha de esta temporada, en la que la bandera albiceleste estuvo presente en las conquistas de la European Champions Cup (Facundo Bosch y Joël Sclavi en La Rochelle), la inglesa Premiership (Matías Moroni, Julián Montoya y Juan Pablo Socino en Leicester Tigers), el Super Rugby Pacific (Pablo Matera en Crusaders) y la European Challenge Cup (Francisco Gómez Kodela en Lyon). Apenas el Top 14 y el United Rugby Championship no tuvieron campeones argentinos.

Sí hubo compatriotas que se destacaron en Montpellier en el pasado reciente: Agustín Creevy, Juan Figallo, Santiago Fernández, Lucas González Amorosino y, más atrás, Martín Durand y Federico Todeschini. En esta campaña, el cuadro del sur de Francia contó con varias estrellas: Handré Pollard, Guilhem Guirado, Jan Serfontein, Yacouba Camara y Zac Mercer (el inglés fue la figura), entre otras, además de los ausentes por lesión Paul Willemse y Kobus Reinach.

Desde 2011, Montpellier Hérault Rugby es propiedad del empresario sirio Mohed Altrad, millonario que cambió la fisonomía del equipo invirtiendo fuertemente en figuras internacionales, como Aaron Cruden, Bismark y Jannie Duplessis y Mamuka Gorgodze. Si bien atravesó un momento de zozobra y llegó a pelear por no descender dos temporadas atrás, resurgió de la mano de Saint-André y hoy vive su momento de mayor gloria. Dio gusto ver levantar el trofeo Bouclier de Brennus a Fulgence Ouedraogo, una leyenda de Montpellier, que a los 35 años lleva 18 temporadas en el conjunto en que se inició, aunque no fue parte de los 23 que salieron a la cancha.

Pocas veces tuvo el balón Urdapilleta: además de que actuó poco tiempo, Montpellier se llevó por delante a Castres con tres tries en 12 minutos. FRANCK FIFE - AFP

Para Benjamín Urdapilleta, una doble frustración. A los 36 años se le fue una buena chance de volver a llegar a lo más alto. No deja de ser el apertura argentino de mejor actualidad, lo que le valió la convocatoria de Michael Cheika a los Pumas, seleccionado al que regresa luego de tres años (su última participación fue en el Mundial Japón 2019). Pero la salida temprana del partido y los evidentes gestos de dolor que mostró en la premiación ponen en jaque su presencia en los test matches venideros. Los Pumas se preparan para jugar tres veces ante Escocia. La primera, el próximo sábado en Jujuy. Y luego jugarán en Salta y Santiago del Estero, el 9 y el 16 de julio, respectivamente. Ahora el ex 10 de CUBA debe esperar la evolución de su lesión para saber si podrá estar.

