Top 14 de URBA: ganaron CASI, Hindú y Newman, pero SIC fue sorprendido en Rosario

Cuando parecía que la 9ª jornada del certamen de la Unión de Rugby de Buenos Aires ampliaría la distancia entre los cuatro primeros y el resto, el cierre de la tarde entregó una novedad inesperada: en el desenlace del partido en Plaza Jewell, Rosario doblegó a San Isidro Club, con un espectacular 46 a 45 que resultó la segunda derrota de SIC en el Top 14 y desenganchó al conjunto zanjero de los otros integrantes del cuarteto de punta.

La otra novedad grande del día fue que ahora hay un solo líder en la tabla. Lo es Hindú con un fastuoso 62 a 26 sobre Champagnat en Don Torcuato, favorecido porque el que hasta este sábado era el otro puntero, CASI, venció pero sin bonus ofensivo. La Academia fue local en los papeles pero volvió a jugar fuera de su cancha: en la de Buenos Aires Cricket & Rugby se impuso por 39 a 25 y consiguió la 8ª victoria en nueve partidos, la misma proporción que presentan sus dos vecinos más cercanos en la tabla. El otro es Newman, que consiguió un meritorio 36 a 21 sobre Regatas en Bella Vista.

Luis Prieto Martínez no llega a evitar un try de Ignacio Torrado; CASI jugó como local en la cancha de Buenos Aires Crciket & Rugby, triunfó y se mantiene arriba en el Top 14 de URBA. Rodrigo Nespolo

La situación de SIC esta tarde fue inusual. Empezó su partido media hora después de lo programado, porque, según informó ESPN, el árbitro Martín Cortés llegó tarde a raíz de un embotellamiento descomunal en la ruta Panamericana a la altura de Escobar. Luego, comenzó perdiendo por un buen margen, hasta que se recuperó. Paultinamente revirtió el marcador y hasta tomó una amplia ventaja, de 45 a 27, pero extrañamente para un equipo habitualmente tan sólido, se cayó a pique y perdió por una andanada en 19 puntos seguidos de Rosario, que dio vuelta el encuentro sobre el final.

El otro cuadro de San Isidro fue más parejo, aunque no brillante. Dominador en las formaciones fijas, sobre todo en el scrum, y con puntería y contundencia en los contragolpes, CASI logró una victoria merecida pero exagerada, ya que el encuentro con Buenos Aires fue parejo. Biei mostró buenas combinaciones pero también imperfecciones en pases e infracciones en ataque que lo hicieron volver sin puntos a su campo, cuando los avances prometían. Fue voluntarioso, pero eso no le alcanzó frente a una Academia que, aun continuando con fallas ya exhibidas, ganó bien, contundente, con figuras en Juan Akemeier, Ignacio Torrado y Joaquín Sáenz de Miera.

En tanto, Newman no se complicó contra un conjunto que hasta esta fecha era lo que en Fórmula 1 llaman “el mejor del resto”. En Bella Vista mantuvo a raya al respetable Regatas, al que terminó venciendo por 15 puntos. Por su parte, el conjunto amarillo y azul fue relegado del quinto puesto al séptimo, por los triunfos de Rosario y Alumni, que superó a La Plata como visitante por 33 a 20.

Newman aventajó con consistencia a Regatas en Bella Vista y se sostuvo entre los de arriba, en una jornada en la que se rezagó SIC. Santiago Filipuzzi

Noticia en desarrollo

Los resultados de la 9ª fecha

Los Matreros 27 (B) vs. CUBA 31

vs. CUBA CASI 39 vs. Buenos Aires 25

vs. Buenos Aires Los Tilos 34 vs. Belgrano 34

vs. Belgrano Rosario vs. SIC

Regatas Bella Vista 21 vs. Newman 36

vs. Newman La Plata 20 vs. Alumni 33

vs. Alumni Hindú 62 vs. Champagnat 26

Las posiciones

Hindú , con 37

, con CASI , con 36 puntos

, con Newman , con 36

, con SIC , con 32

, con Alumni , con 21

, con Rosario , con 20

, con Regatas Bella Vista , con 20

, con CUBA , con 19

, con Los Matreros , con 19

, con Los Tilos , con 17

, con Belgrano , con 16

, con Champagnat , con 12

, con Buenos Aires C&RC , con 10

, con La Plata, con 9

La 10ª jornada (sábado 30/5, 15.30)

Hindú vs. Los Matreros

Champagnat vs. La Plata

Alumni vs. Regatas Bella Vista

Newman vs. Rosario

SIC vs. Los Tilos

Belgrano vs. CASI

Buenos Aires CRC vs. CUBA

La 9ª fecha de la primera A

Pucará vs. Francesa

San Fernando vs. San Cirano

Pueyrredón vs. San Albano

Universitario de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires

San Andrés vs. Olivos

Hurling vs. San Luis

Lomas vs. Curupaytí

La 9ª jornada de la primera B