Tras la conquista en Vancouver, Pumas 7s reemplaza su objetivo y Marcos Moneta cambia de planes

En el aeropuerto de Ezeiza hay poca gente. Un martes después de Semana Santa no hay mucho movimiento en la terminal A, que a la tarde recibe un vuelo de Canadá. Después de casi un mes fuera del país, los Pumas 7s vuelven con un título del Circuito Mundial por tercera vez en la historia. Habían ganado uno en Los Ángeles 2004, y otro en San Diego 2009. Ahora repitieron en América del Norte, una región que parece sentarles bien. En la llegada desde Vancouver a la terminal hubo unos cálidos aplausos de la gente, y a los rugbiers los esperaba una sorpresa.

Escondidos en una tienda, aguardaban para recibirlos los jugadores que no habían viajado a la gira. Entre ellos estaban Santiago Álvarez Fourcade, el capitán, y Matías Osadczuk, una de las principales piezas, que todavía se recupera de una lesión en una rodilla. Con ellos había una murga, que empezó a tocar, y entonces la gente se acercó para ver de qué se trataba.

En 2021 fue bronce olímpico en Tokio; ahora es oro lo que muerden los jugadores argentinos, gracias a su impactante victoria en el Seven de Vancouver. Rodrigo Nespolo - LA NACION

“No esperábamos esta bienvenida. Esperábamos que hubiera algunas familias, pero no los chicos de Pumas 7s que no viajaron, y que con estas trompetas parecían una barra brava”, manifestó para LA NACION, con una risa, Marcos Moneta, la gran figura en la sexta fecha del circuito. Hubo un momento de emoción y llanto desconsolado del entrenador Santiago Gómez Cora cuando se abrazó con su hijo.

Entre los cantos y los saltos, la sonrisa y la felicidad se expresaban en las caras de todos los jugadores, tanto los que habían viajado como los que se habían quedado. La alegría era una sola, y la comunión del grupo, evidente. “Fue muy lindo, y más ganando un campeonato después de tanto tiempo. A mí me tocó estar en Argentina esta vez y la verdad es que fue bastante duro sufrirlo desde acá, pero fueron muy emocionantes tanto el recibimiento como lo que hicieron los chicos allá”, dijo Álvarez Fourcade, el capitán que se operará una rodilla y estará varios meses afuera de las canchas.

Los habitués del plantel que esta vez no participaron en el torneo esperaron escondidos en una tienda a los que llegaron desde Canadá y les dieron una estupenda sorpresa. Rodrigo Nespolo - LA NACION

La final del domingo fue una maravilla de los Pumas 7s contra el bicampeón olímpico Fiji: 29 a 10. Y hubo un momento puntual en el que los argentinos se sintieron ganadores: el segundo try de Felipe Del Mestre, cuando quedaban pocos segundos para el cierre. “Hasta el último try, de Feli, no sabía que íbamos a ser campeones. Fiji es un equipo muy duro que puede hacer un try de toda la cancha. Puede sacar cosas de la galera en cualquier momento. Pero en esa jugada quedaban 30 segundos y me di cuenta de que éramos campeones”, contó Moneta, que vivió esos últimos segundos desde afuera, abrazado eufóricamente con el staff. “Era una diferencia inalcanzable para ellos”, agregó Gastón Revol, el máximo emblema del seleccionado argentino masculino de seven.

El cordobés Gastón Revol, un referente de Pumas 7s. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Cambio de objetivo

Los Pumas 7s iniciaron la temporada 2021/2022 con el objetivo principal de afianzar y renovar el equipo post Juegos Olímpicos, para llegar bien al Mundial de Ciudad del Cabo, que se llevará a cabo en septiembre. Sin embargo, ahora el foco está en otro lugar. La Argentina está segunda en la tabla general del Circuito Mundial de Seven, con 105 puntos, a apenas seis de Sudáfrica. Restan los torneos de Toulouse, Londres y los Ángeles y no es descabellado que el equipo de la UAR sea campeón de la temporada, algo que hace unos años parecía muy lejano.

“Me parece que ahora hay que reestructurar el objetivo. Estamos con una mente ambiciosa: sé que podemos y todos sabemos que podemos. Si tenemos torneos como éste, vamos a estar ahí nomás de Sudáfrica”, mencionó Moneta, con la confianza con que juega. “Nunca pasó esto de pelear tan arriba. Antes de Vancouver estábamos empatados con Australia. Yo quería salir más arriba que los australianos y se dieron cosas mejores: salimos campeones y quedamos seis puntos abajo de Sudáfrica”, se entusiasmó el declarado mejor rugbier de seven del mundo en 2021.

Marcos Moneta, la figura de la final ganada en Vancouver a Fiji por 29 a 10 y galardonado como mejor jugador de seven del mundo el año pasado. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Bazán Vélez, que volvió en Vancouver luego de estar ausente en Singapur, ya piensa en la etapa de Toulouse, de mayo: “Nos tocó una «linda zona» [con Inglaterra, Canadá y Japón] y ojalá hagamos un buen papel. Justamente podemos cruzarnos con Sudáfrica en los cuartos de final, y ¿quién te dice? Si ganamos, achicamos más la brecha”, especuló el cordobés.

Por su velocidad, su desequilibrio y sus tries, Moneta fue la figura rutilante y el factor X de los Pumas 7s. En su corta y ascendente carrera, ésta fue uno de los mejores desempeños del Rayo. “No sé si fue el de los Juegos Olímpicos o éste. Los Juegos son de otra dimensión, hay otras cosas en juego. Pero en cuanto al Circuito, sin dudas fue el mejor de todos”, manifestó.

Un equipo, una bandera: los que no jugaron, los que no, familiares y amigos se unieron en Ezeiza en un reencuentro emocionante. Rodrigo Nespolo - LA NACION

El jugador formado en San Andrés terminó con 10 tries, su máxima cantidad en un fin de semana, y tuvo esas corridas electrizantes de Tokio que lo llevaron a ser distinguido como el mejor jugador del planeta el año pasado, en el que también fue citado para los Pumas, aunque no llegó a debutar. Su lugar hoy está en el seven y anticipó para LA NACION que renovó sus metas en el seleccionado al que entrena Gómez Cora: “Ahora tengo un objetivo: París 2024, así que hasta ese año es mi plan. Después de eso iré viendo. Hasta hace poco el objetivo era el Mundial de 2022, pero lo pensé bien y vamos a pelear por un lugar por los Juegos Olímpicos”.

Los Pumas 7s seguirán disfrutando a su jugador distinto, y Moneta seguirá en un equipo que quiere marcar una época en el rugby argentino.