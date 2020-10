El neozelandés Richie Mounga, segundo a la izquierda, es felicitado por su compañero Beauden Barrett después de anotar el tercer try de su equipo durante la prueba de rugby de Bledisloe entre los All Blacks y los Wallabies en el Stadium Australia, Fuente: AP

Cambió la fecha, la cantidad de equipos, la sede y hasta la denominación. El Rugby Championship es el Tri-Nations en este singular 2020, aunque Nueva Zelanda parece empecinado en mantener el status quo. En la goleada de los All Blacks por 43-5 ante Australia, en el inicio del certamen, desplegó ese rugby total que en los últimos años, excepto por algunos pasajes, lo posicionan como el mejor equipo del mundo. Cuando juegan así, son invencibles.

El triunfo le valió a los All Blacks largar en punta con punto bonus incluido en el Tri-Nations, que tiene a los Pumas como tercero en discordia, y asegurarse por 18º año consecutivo la Bledisloe Cup, serie que anualmente disputa con su vecino archirrival, luego del empate en Wellington y el triunfo en Auckland.

La diferencia de 38 puntos resultó la más grande en la historia del clásico más prolífico del rugby mundial, superando por uno al 43-6 con que se impusieron los hombres de negro en 1996 en Wellington, lo que hasta aquí era el mayor margen en los 168 enfrentamientos que llevaban entre sí.

Al ritmo del apertura Richie Mo'unga, los All Blacks jugaron un primer tiempo que rozó la perfección. La diferencia de 26-0 (cuatro tries) bien podría haber sido mayor de no ser por una par de definiciones milimétricas en las que la moneda cayó para el lado contrario. Pero parecía que había un solo equipo en la cancha.

El mandato de Ian Foster, que había empezado con dudas y cuestionamientos, encuentra en su tercer partido un pilar sobre el que erigirse. Sam Cane justificó con un titánico despliegue el portar la cinta de capitán, Dane Coles demostró que cuando está en estado es el mejor hooker del mundo y Beauden Barrett al fin lució cómodo con la 15 en la espalda. Pero a pesar de que el entrenador declaró que iba a tener una chance como apertura, Mo'unga hizo méritos para adueñarse de la 10 por un buen rato.

Australia llegaba energizado a partir del 16-16 que había rescatado tres semanas atrás en Wellington y confiaba, ahora jugando en casa, en revertir la racha adversa con el neocelandés Dave Rennie al frente de un nuevo ciclo con muchos jóvenes promisorios. No fue así. En primer lugar, el público no se contagió con el mismo entusiasmo, ya que hubo 26.000 personas en el ANZ Stadium habilitado al 50% de su capacidad (80.000). El equipo, en cambio, pareció pasado de revoluciones y se excedió en errores de todos los colores que los All Blacks hicieron pagar con tries en contra.

Richie Mounga de Nueva Zelanda cruza la línea para anotar el tercer try de su equipo durante la prueba de rugby de Bledisloe entre los All Blacks y los Wallabies Fuente: AP

Los Wallabies tuvieron a tres debutantes absolutos, entre ellos el joven apertura Noah Lolesio (20 años), autor del único try del local al inicio del segundo tiempo. La segunda mitad fue chata hasta los últimos 10 minutos, cuando Nueva Zelanda sentenció la goleada con dos tries más.

Sin Sudáfrica, con los Pumas en franca desventaja luego de una larga inactividad, este clásico y el de la semana que viene en Brisbane están llamados a definir el título hemisférico. Nueva Zelanda arrancó con todo y se encamina a recuperar el título que ganó en seis de los últimos ocho años y que perdió en 2019 a manos de los Springboks. En la nueva normalidad, hay algo que no cambia.

La sìntesis

Australia: Dane Haylett-Petty; Filipo Daugunu, Jordan Petaia, Irae Simone y Marika Koroibete; Noah Lolesio y Nic White; Michael Hooper (c), Harry Wilson y Ned Hanigan; Matt Philip y Lukhan Salakaia-Loto; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa y James Slipper.

Jordan Uelese, Scott Sio, Taniela Tupou, Rob Simmons, Fraser McReight, Tate McDermott, Reece Hodge, Hunter Paisami. Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Sam Cane (c), Hoskins Sotutu y Shannon Frizell; Samuel Whitelock y Patrick Tuipulotu; Ofa Tu'ungafasi, Dane Coles y Karls Tu'inukuafe.

Codie Taylor, Alex Hodgman, Tyrel Lomax, Scott Barrett, Dalton Papali'i, TJ Perenara, Ngani Laumape y Rieko Ioane. PT: 3, 26 y 30m, goles de Mo'unga por tries de Tu'inukuafe, él mismo y Coles (NZ); 21, try de Mo'unga (NZ).

3, 26 y 30m, goles de Mo'unga por tries de Tu'inukuafe, él mismo y Coles (NZ); 21, try de Mo'unga (NZ). Amonestados: 2m, Daugunu (A); 8, J. Barrett (NZ).

2m, Daugunu (A); 8, J. Barrett (NZ). ST: 2m, try de Lolesio (A); 31 y 34, goles de Mo'unga por tries de Ioane y J. Barrett (NZ).

2m, try de Lolesio (A); 31 y 34, goles de Mo'unga por tries de Ioane y J. Barrett (NZ). Amonestado: 39m, Fritzell (NZ).

39m, Fritzell (NZ). Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda). Cancha: ANZ Stadium, Sydney.

