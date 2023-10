escuchar

Ante todo, quiero resaltar la clasificación de los Pumas para las semifinales. Es un gran logro. De los jugadores y de toda la gente que estuvo involucrada para que el equipo llegara a esa instancia. La entrega de los jugadores y el amor propio quedaron demostrados una vez más y esto deja la tranquilidad de que la historia de esta camiseta sigue en lo alto.

En cuanto al campeonato, he visto dos mundiales. Uno, en una primera rueda discreta, de partidos muy desparejos y, salvo un par, de regular nivel. Y el otro Mundial, de cuartos de final y semifinales, de enorme factura, con partidos emocionantes y de altísimo nivel.

Una madeja de forcejeos entre Mark Telea, Guido Petti Pagadizábal, Lautaro Bazán Vélez y otros jugadores en Nueva Zelanda 44 vs. Argentina 6; Francia 2023 ha sido extremadamente físico. MIGUEL MEDINA - AFP

Sigue impresionándome lo físicos que son los partidos. El otro día Tito Fernández me dijo: “Correte del televisor, que te llevan puesto”. Y es así: el rugby se ha tornado un deporte extremadamente físico, en el cual el maul y los pateadores definen los partidos. En la semifinal de Inglaterra y Sudáfrica me llamó la atención especialmente cómo festejaron los jugadores sudafricanos cuando el árbitro sancionó el penal en el último scrum. Daban por seguro que Pollard iba a acertar el penal, cuando en realidad estaba en una posición muy difícil. El maul es muy difícil de contrarrestar, y cuando uno se enfrenta con equipos como Sudáfrica y Nueva Zelanda se torna muy complicado darles pelea.

El drop decisivo de Joel Stransky en la final del Mundial Sudáfrica 1995, Springboks vs. All Blacks. Ross Kinnaird - EMPICS - Getty Images

Coincido con lo que se dice: estamos ante una final soñada. Por un lado, otra vez se da el dominio absoluto del Hemisferio Sur sobre el Norte. En el rugby profesional mandan los resultados, pero creo que Francia e Irlanda jugaron un rugby de altísimo nivel y es una lástima que hayan quedado fuera pronto. En la final, para mí el favorito es Sudáfrica. Sé que después puede pasar otra cosa, pero los partidos se definen con los que entran desde el banco y en eso los sudafricanos son los mejores de todos. El otro día no tuvieron ningún problema en sacar al 10, Manie Libbok, a los 30 minutos y después ¡a Etzebeth!, y ganaron el partido.

Si bien creo que los Springboks pueden ser los campeones del mundo nuevamente, de los jugadores que me impresionaron voy a elegir tres de los All Blacks: el capitán, Sam Cane, y los dos aperturas, Richie Mo’unga y Damian McKenzie. Éste es un verdadero fenómeno. Y también me quedó con Cheslin Kolbe, el wing sudafricano, otro crack.

Nelson Mandela fue un ferviente admirador de Hugo Porta, que se desempeñó como embajador en Sudáfrica durante la presidencia de Carlos Menem.

Tuve la fortuna de estar en la final de 1995 y de vivir todo ese proceso. Ese partido formó parte del sueño de Nelson Mandela en los 27 años en que estuvo preso. Aquella final entre los Springboks y los All Blacks fue más que un partido; fue un acto político. Cuando a François Pienaar le preguntaron qué le diría a toda la gente que estaba en el estadio, él contestó que quería hablarle a todo el país. Fue un momento extraordinario, inolvidable para todos los que estuvimos esa tarde en el Ellis Park.

Al capitán François Pienaar le preguntaron qué quería decirle al público del estadio, y contestó que quería hablarle a todo el país; la coronación de Springboks unió a Sudáfrica hace 28 años. JOHN PARKIN

Y de aquel día también extraigo una conclusión: la importancia del drop. Así se definió ese campeonato del mundo. ¡Y qué poco se lo utiliza en estos tiempos! Me gustaría ver más drops en los partidos internacionales y también en los locales, porque son una manera de marcar puntos que condicionan al rival.

En cuanto a los arbitrajes, creo que todas las críticas son justificadas. Lo planteé en la primera columna previa al Mundial. Ante una misma acción hay más de un criterio para sancionar. Eso perjudica al juego. Reitero: tiene que haber unanimidad de criterio para dirigir.

Los arbitrajes en el Mundial son discutibles por la disparidad de criterios frente a situaciones iguales. Agencia AFP - AFP

Soy de los que creen que el rugby debe llegar a la mayor cantidad posible de lugares, y si la idea de extender a 24 la cantidad de equipos en los mundiales apunta a eso, me parece correcta. Lo que no sé es qué hará World Rugby para que haya más paridad y, también, para que el Mundial no sea tan largo, porque son muchos los días de competencia y se hace difícil seguirlo. No hay muchas alternativas, porque el juego es cada vez más físico y los jugadores necesitan tiempo para descansar.

Y algo sobre el partido de este viernes: yo soy hincha de los Pumas, así que estaré alentándolos desde el televisor para que les ganen a los ingleses.

Los Pumas, el primer amor de Hugo Porta. Juan Gasparini / Gaspafotos - Prensa UAR