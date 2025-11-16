Videos: los cinco tries de los Pumas en la espectacular victoria ante Escocia en Murray

Una remontada increíble. Los Pumas habían mostrado una versión poco alentadora en el primer tiempo del choque contra Escocia con una desventaja de 14-0, pero encontró las respuestas el equipo argentino avanzada la segunda mitad y torció el rumbo a puro coraje y un ataque agresivo e intenso. Por eso lograron ponerse al frente 33-24 y el delirio en el estadio de Edimburgo fue total.

Argentina tampoco arrancó bien en la segunda etapa, porque rápidamente recibió el tercer try, por intermedio de Ewan Ashman, después de quebrar la defensa de un equipo argentino que lucía desorientado; Finn Russell cerró la acción con la conversión y el partido se ponía 21-0.

Primer try: Julián Montoya abre el camino

Con los ingresos de Gallo, Coria Marchetti y Matera cambiaron las cosas para los Pumas y a los 16 minutos llegó la primera alegría: tras revisar en el TMO si el capitán Julián Montoya había apoyado en la línea o no, llegó el primer try argentino. Luego, Santiago Carreras anota la conversión y desde allí los Pumas se volvieron un torbellino incontenible para Escocia.

Cuatro minutos más tarde, Rodrigo Isgró anotó el segundo try argentino, se potenció la energía de los Pumas, a pesar de que Santiago Carreras falló la conversión y el partido quedaba 21-12. Escocia respondió con una conversión, después de los dos tries argentinos y llegó el derechazo de Finn Russell que entró en medio de los palos para que el match se ponga 24-12.

Segundo try: Rodrigo Isgró dobló la apuesta

Sin detener su furia el equipo argentino fue por más con la determinación de querer torcer el rumbo del juego. Escocia apostó por aguantar los ataques de los Pumas, pero seis minutos más tarde el conjunto nacional, después de una jugada preparada y muchas fases, Pedro Rubiolo consiguió el tercer try argentino para poner el marcador: 24-19.

Tercer try: Rubiolo deja a tiro a Los Pumas

No le dio respiro argentina a Escocia, por eso cuatro minutos después volvió a golpear a su rival con un empuje increíble. Así llegó el cuarto try argentino, gracias a Pablo Matera, después de la revisión del TMO, ya que pretendían determinar si había apoyado o le había quedado una mano debajo de la pelota a Matera. Después de unos minutos, se convalidó el try y los Pumas se pusieron adelante 26-24.

Cuarto try: Pablo Matera, con suspenso por el TMO

Sin conformarse y con la convicción aprovechar la furia colectiva, Justo Piccardo se escapó por el sector izquierdo del ataque argentino y consiguió el quinto try argentino, sacándose un jugador de encima y a pura velocidad. Santiago Carreras logró la conversión y así los Pumas concretaron una espectacular victoria por 33-24 ante Escocia.

Quinto try: Piccardo cierra la cuenta

Este es un triunfo vital para el equipo argentino que conduce Felipe Contepomi, ya que de esta manera puede asegurarse el sexto lugar del ranking, con miras a ser cabeza de serie en el Mundial de Australia en 2027.