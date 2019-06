Ruggeri y la bronca contra Menotti por su labor al frente de la selección de Scaloni Crédito: Captura de TV (Fox Sports)

27 de junio de 2019 • 14:51

Mientras César Luis Menotti , Director de Selecciones Nacionales de la AFA, hablaba con TyC Sports y, entre otras cosas, le recomendaba a Oscar Ruggeri "leer un libro y ocuparse de su hija en el Bailando", el ex defensor del conjunto nacional, campeón mundial en México 1986, volvió a descargar toda su artillería sobre el entrenador de la selección que logró el título en 1978 en el programa "90 Minutos de Fútbol", por Fox Sports.Hablándole directamente a Menotti

"Sí, estoy con los periodistas. ¿Y cuál es tu problema, si yo tengo libertad absoluta para decir lo que quiera en este programa? Si vos estuviste ocho años con periodistas que se te arrodillaban, que te escribían todo a favor. Vos escribís, ¿O no escribís para un medio? ¿Vos podés y yo no puedo estar sentado acá? ¡Qué lindo que sos! Es increíble. Las cosas que decís, las cosas que hacés. Ahora me cansaste".

"¿Así que iba a comer asados al predio? Sí, pero yo iba a Ezeiza. Me encantaba ir. Es difícil ir por la General Paz. Era feliz cuando entraba al predio. Soy feliz cuando voy a Ezeiza. Y voy a seguir yendo. Me gustaría que estés algún día ahí así puedo charlar con vos. Pero como no vas. Dejá de versear, sos un vago, manejás todo desde un bar... Yo hablaré como puedo, no tengo problemas en hacerlo, pero vos siempre te cagaste de ponernos cara a cara".

"Yo quiero estar con vos. Decime donde querés. Voy al predio todos los días si querés. Y voy a preguntar en la puerta a ver si hoy vino el Director de Selecciones. Porque vos sos Director de Selecciones, no sos manager. Entraste con ese cargo en la AFA y no con el de manager. Porque acordate que manager en ese momento era mi amigo Burruchaga. Y no tuviste ni la cara para llamarlo y decirle ' Burru, ¿vamos a hacerlo en conjunto para que a la selección le vaya bien?' Te pusieron otro cargo porque ya había una persona trabajando como manager. ¡Dios! Son genios ustedes, leedores de libros. Yo no leí tantos libros, pero te miro a la cara y te digo las cosas como son. No doy tantas vueltas. En vez de estar con Scaloni acá, bajarte del micro con él... Si te sacan más fotos a vos que a los demás. Vení a hacer el aguante".

"¡Haceme el favor! Si no tenés ganas ni de ir a Ezeiza. Yo ya no te pido que vengas a Brasil. No vas a Ezeiza, tienen que irte a ver a vos al bar. Dejensé de joder, mentirosos. ¡Qué van a querer a la selección! Es verso, pico, pico. Estás ahí porque sacás beneficio. Dale, vamos a hablar. Elegí el programa. Nos sentamos y hablamos de qué es lo mejor para la selección. Ahora resulta que no puedo hablar de la selección por TV. Lo único que falta es que vos me elijas mi vida".

"Gracias a Dios que cuando me llamaron para la juvenil esa tuya, me sacaron. Y gracias a Dios que tuve a Bilardo de entrenador. Y ahora más que nunca: allá arriba Bilardo. Por lo que me enseñó. Me enseñó a mirar a la cara y a decir la verdad. Vos seguís con el verso, la valijita, la pilcha bien vestidito, el verso de hablar bien. De mentirnos en la televisión".