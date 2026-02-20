Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”

Franco Colapinto habló este viernes en conferencia de prensa en el circuito de Sakhir (Bahréin), donde el jueves culminó su ensayo de pretemporada con un alentador sexto puesto. De todos modos, y más allá de su ilusión por las prestaciones del A526 -la evolución del Alpine para esta temporada-, el piloto argentino se mostró mesurado con respecto a las posibilidades de su escudería en 2026: “En cuanto al rendimiento, es difícil decirlo. Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto, donde también estamos todos muy apretados entre nosotros. Y tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente”, afirmó.

El piloto pilarense de 22 años transita su primera pretemporada como piloto titular, ya que debutó en el equipo Williams en reemplazo del estadounidense Logan Sargent y en 2025 se subió al Alpine a partir de la séptima carrera, en lugar del australiano Jack Doohan. “La adaptación será una de las claves en esta primera parte de la temporada. Cambiar de circuito en circuito, todo cambia: la forma de manejar, el despliegue de la energía. También necesitaremos aprender mucho en el simulador antes de que llegue la carrera”, adelantó, citado por el portal Motorsport.com.

Colapinto también se refirió a los cambios reglamentarios de la Fórmula 1 en relación a la temporada pasada. Esas modificaciones llevaron al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) a decir que con los autos actuales la F1 era “la Fórmula E con esteroides”. “Se siente diferente, por supuesto, al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor”, se esperanzó Colapinto, quien compartió la conferencia de prensa con Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

“Creo que en unas pocas carreras nos vamos a sentir incluso mejor que ahora. Y empezaremos a acostumbrarnos más, a estar más cómodos y a ser más rápidos, especialmente. Así que sí, creo que es demasiado pronto para comparar demasiado con el año pasado, pero definitivamente está mejorando”, comentó el argentino.

Franco Colapinto, a bordo de su Alpine en el circuito de Sakhir, donde se realizan las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 Sona Maleterova - Getty Images Europe

Además, el corredor de Alpine resaltó la experiencia de tener por primera vez una pretemporada completa y poder adaptarse al auto desde antes de salir a la pista por los puntos. Algo que no le pasó en Williams ni en su primera campaña con Alpine. “Sí, realmente ayudó. Creo que llegar a la primera carrera con todo este kilometraje es muy útil. Al menos estoy mucho más cerca de lo que los otros chicos han estado aprendiendo”, alegó Colapinto. Y continuó: “Creo que ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Así que ayuda mucho. Y eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso”.

La actividad del viernes

En la primera tanda de este viernes, marcada por altas temperaturas en la pista, Charles Leclerc de Ferrari lideró la sesión matinal con un tiempo de 1:33.689 usando neumáticos C3 y completó 80 vueltas, mientras que Pierre Gasly de Alpine culminó en la sexta posición, a un segundo de superar la mejor vuelta de Franco Colapinto.

Detrás del monegasco se ubicó Andrea Kimi Antonelli, a 0.227s con el mismo compuesto de neumáticos que el Ferrari. El de Mercedes fue el que más vueltas dio al principio, siempre con los neumáticos C3. No obstante, después de pasar por la curva 10, se vio obligado a parar el auto a un lateral del circuito, aunque el italiano ya había sido capaz de acercarse a las 50 vueltas.

Leclerc marcó el mejor tiempo en la primera tanda del viernes en Bahréin Bradley Collyer - PA Images - PA Images

Según el sitio MotorSport.com, el problema que afectó al piloto europeo se trató de una pérdida de presión neumática. Este incidente generó preocupación en el equipo de Mercedes dado que la temporada arrancará en dos semanas.

Por su parte, Aston Martin volvió a sufrir un duro revés en el último día de la pretemporada de F1. Después de los problemas que padeció el auto de Fernando Alonso el jueves, su otro piloto Lance Stroll salió a la pista 45 minutos antes de que culminara la sesión matinal.