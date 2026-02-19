Eduardo Domínguez se va de Estudiantes y continuará su carrera en Atlético Mineiro

Se sacude Estudiantes. Si bien ya había representado toda una conmoción la salida de Santiago Ascacibar a Boca, que Edwuin Cetré esté a punto de salir, que Cristian Medina haya emigrado a Botafogo, el último sacudón para los hinchas del club platense llegó este jueves con la noticia de que Eduardo Domínguez dirigirá mañana su último partido: rescindirá su contrato y emigrará a Atlético Mineiro, que buscaba DT después de la salida de Jorge Sampaoli. Así, el fútbol argentino pierde al entrenador del vigente campeón: el equipo platense se consagró en diciembre luego de vencer a Racing en la final del Clausura. Días despúes ganaría también el Trofeo de Campeones al superar a Platense.

Si bien en los últimos días circularon algunas versiones de que Mineiro también estaban negociando por la llegada de Fernando Gago como entrenador, en las últimas horas el club brasileño le realizó una oferta “irrechazable” a Domínguez, según reportaron medios platenses. El entrenador había firmado en enero su renovación de contrato con Estudiantes hasta finales de 2027.

La información, confirmada también por ESPN Brasil, indica que Domínguez dirigirá mañana ante Sarmiento de Junín como local y se despedirá del plantel. Más allá de tener un contrato vigente, la relación del entrenador con los dirigentes de Estudiantes, en especial con Juan Sebastián Verón, estaba desgastada, ya que en varias oportunidades tuvieron contrapuntos públicos. Incluso se había puesto en duda que siga luego de haber sido campeón a fines de 2025, pese a la nueva vuelta olímpica. Pero finalmente llegaron a un acuerdo y el objetivo de la Copa Libertadores aparecía como seductor para 2026. Algo cambió.

El presidente Juan Sebastián Verón y el DT Eduardo Domínguez con la Copa del Torneo Clausura 2025 Prensa Estudiantes de La Plata

Incluso quienes estaban cerca de los entrenamientos de Estudiantes afirman que se lo veía contrariado a Domínguez porque esperaba contar con un plantel con mayor jerarquía para disputar el certamen internacional y seguir compitiendo a nivel local. Domínguez se mostró tenso en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Boca por 2-1, por el actual Clausura 2026.

El entrenador había tenido un fuerte encontronazo con un periodista cuando lo consultó por la posible llegada de Marcos Rojo -en ese momento, parecía, sin lugar en Racing-, y un tema que no generaba consenso en los simpatizantes del equipo platense. La pregunta estaba orientada a que los hinchas de Estudiantes, en su mayoría, no querían a Rojo, que en 2020, cuando había regresado de jugar Europa para ponerse nuevamente la camiseta del club que lo vio nacer, eligió ser transferido a Boca. Al momento de la pregunta, en la que el cronista sugirió que la determinación de Domínguez al respecto sería determinante, el técnico cambió el tono: “Me parece que tengo los pies sobre la tierra, no vivo en La Plata y no lo necesito para saber cómo piensa la gente”, comenzó, y con la mirada fija en su interlocutor disparó: “No me hagas muecas porque te estoy respondiendo seriamente. No me presiones porque te voy a responder y te voy a mirar. No sé lo que va a pasar. Hay una postura del club, que siempre recibe a exjugadores. El club está por encima del entrenador y hay una dirigencia que apuesta a abrirles las puertas a exjugadores.No me vengas a querer presionar con que la determinación es mía”.

En la misma conferencia había defendido a Santiago Ascacibar, quien se había marchado a Boca, por todo lo que le había dado al club cuando vistió los colores blanco y rojo. “El Ruso le dio mucho al club, dos veces lo vendió, dejó mucho dinero y mucha gente se siente identificada con él. Pero hay muchos clubes más populares en el país, no hay que ser necios, y él sentía que tenía que dar otro paso. Ya a fin de año lo sentía, no de un día para otro”.

Eduardo Domínguez ganó 5 títulos a nivel local como entrenador de Estudiantes Nacho Amiconi

Será un golpe muy duro para el equipo de La Plata que supo darle una identidad a un equipo con el que logró un total de 5 títulos a nivel local y alcanzó los cuartos de final en la la Copa Libertadores última, en la que cayó ante Flamengo, luego campeón.

El 30 de diciembre de 2025 Estudiantes hizo pública la renovación del contrato de Eduardo Domínguez. Con un emotivo video difundido en sus redes sociales, el Pincha había anunciado la extensión del contrato del técnico hasta diciembre de 2027 y sintetizó el espíritu del acuerdo con una frase elocuente:“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más.Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo”. Entre los desafíos que tenían en conjunto club y DT, estaban la Copa Libertadores, los torneos locales, la Copa Argentina y, además, disputará nuevas finales: la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional frente a Rosario Central y la Recopa de Campeones, certamen que se jugará bajo formato triangular y que lo enfrentará a Independiente Rivadavia y Vélez.

Eduardo Domínguez, dirigiendo un clásico entre Estudiantes y Gimnasia en diciembre de 2025 Fotobaires

A lo largo de su carrera como entrenador, Eduardo Domínguez dirigió cinco clubes: Huracán, Colón (en dos oportunidades, donde también fue campeón), Nacional (Uruguay), Independiente y Estudiantes.

Atlético Mineiro está sin entrenador desde el 12 de febrero último, cuando decidió despedir a Sampaoli luego de un mal inicio de temporada. A pesar de estar clasificado para las semifinales del Campeonato Mineiro, el equipo aún no ha ganado en el Brasileirão 2026, cosechando dos empates (vs. Palmeiras y Remo) y una derrota (contra Bragantino).

Su próximo partido será este domingo, ante Athletic (MG) por el Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro jugará en este 2026 la Copa Sudamericana, luego de haber terminado en la undécima posición del Brasileirão 2025.