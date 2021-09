Entrevista al trote: Antonio Silio y Griselda González, los nombres del maratón

. Agencia AFV - LA NACION

“¡Qué lindo verte Antonio!”. El abrazo se hace eterno. Antonio Silio mira a Griselda González y le devuelve el gesto: “Tenemos que vernos más seguido. Tenemos que juntarnos con los de nuestra generación”.

Su sola mención remite al maratón. En estas latitudes, Antonio Silio y Griselda González representan los nombres de los mejores fondistas argentinos de todos los tiempos. Sus marcas así lo demuestran. Lejos de pensarse seres superiores, ambos atletas reclaman a viva voz por la refundación del atletismo argentino. Su visión se sustenta en su pasado como atletas de elite y en el presente como referentes inoxidables para una generación de deportistas que deben convivir con el fenómeno masivo del running. Ellos no buscan dividir las aguas. Por en contrario, creen que el deporte está ante una nueva oportunidad y debe ser aprovechada. "Cuanto antes se entienda que el running es la llave del éxito vamos a poder solucionar parte del problema que aqueja al deporte", dice Antonio. Y Griselda lo apoya: "El running tiene que ayudar. El deportista debe dedicarse 100% a la actividad y no puede trabajar. Su trabajo es ser atleta. Y las carreras populares deben colaborar con los premios. El problema es que los dirigentes argentinos han hecho tan mal las cosas, que los organizadores no quieren poner plata. Si las Federaciones no se organizan bien, tampoco generan la intención de dar".

Antonio y Griselda forjaron sus carreras fuera del país, pero tienen un apego muy fuerte por la Argentina. Si bien son casos distintos porque mientras Griselda eligió representar, a partir de 1998, a España (corrió el maratón de Atlanta 1996 por Argentina y el de Sydney 2000 por España), Silio nunca cambió de bandera. Sin embargo, Silio enaltece aquella decisión que tantos dolores de cabeza le trajo a su amiga radicada en Madrid. "Lo de Griselda es incuestionable. Acá la empujaron a irse. Acá no la ayudaron cuando estaba en su mejor nivel. En este país no se respeta a los atletas. Al contrario, a muchos los usan y Griselda no se dejó manosear".

. Agencia AFV - LA NACION

La precisión quirúrgica del fondista de Nogoyá no es nueva. Con la misma decisión con la que consiguió los récords nacionales aún vigentes en 5000 (13m19.64s) y 10.000 metros (27m38.72s), 10 km (27m52s), 15 km (42m59s), media maratón (1h00m45s), 25 km (1h16m13s), 30 km (1h31m30s) y maratón (2h09m57s), Silio dispara: "Acá, los dirigentes eran y siguen siendo dictadores porque a ellos se les pone algo en la cabeza y lo hacen. Así quedó demostrado con la mínima en el maratón para Río. Impusieron 2h16m y no 2h17m como estipulaba la IAAF. Hicieron eso y no explicaron nada. Ellos son la ley". Y añade: "O te hacían venir a correr un campeonato nacional, como nos pasó a nosotros. Caso contrario te quedabas afuera en un Mundial". A su lado, Griselda también cuestiona con fundamentos sólidos: "Algunas cosas da la sensación que han mejorado, pero la dirigencia mantiene una visión extraña contra el atleta, sobre todo con el corredor. El cambio verdadero debe empezar en la dirigencia".

Antonio, en maratón tiene el récord argentino con 2h09m57s Archivo

–Ustedes hablan de cambio, pero la mayoría de los atletas no se anima a hacer público su pensamiento real por miedo a ser “sancionados” por quienes conducen el atletismo nacional. ¿No es tiempo de que los atletas provoquen el cambio, tal como hizo la Generación Dorada.

–Griselda: Ellos son un equipo. Así quedó demostrado con ese equipo que provocó un cambio fuera y dentro de la cancha. En el atletismo estás solo. Podrás estar de acuerdo, pero no actuamos en grupo. No se genera un movimiento detrás que te apoye desde la acción. Acá hay atletas, y al haber diferentes disciplinas, son todas miradas distintas.

–Antonio: están los lanzadores, los velocistas, los fondistas… y en Argentina eso está separado. Pasó siempre. En nuestra época, el lanzamiento tenía mayor apoyo que un corredor de fondo. Eso te lo puedo asegurar.

La postura crítica no busca interponer barreras ni muros infranqueables. Por el contrario, su búsqueda no es otra que mejorar las condiciones y las prestaciones para los atletas de elite. Antonio, hace una pausa al trote que los tuvo de un lado al otro, a metros de la estación Lugano y dice: "Pero también sabíamos cuando correr y cuando no. No era correr todos los fines de semana. Si estabas corriendo en la pista, olvídate de la calle. Eso es clave para que un atleta se desarrolle. Correr todos los fines de semana sólo sirve para el show pero no construye a un atleta". Griselda da un paso adelante y muestra que a los 51 años continúa con la misma elasticidad de siempre. Da otro paso más, se ríe de Antonio y le pregunta si puede imitarla. Silio atina a correr.

Eterna Griselda, en Atlanta 1996 Archivo

–Luis Migueles dice que lo que faltan no son pistas, sino los atletas…

–Antonio: eso es así. Hace poco, previo a presentar la Media Maratón de Buenos Aires, ante las críticas por los premios y sus maneos, salieron a anunciar que iban a construir una pista sintética en Parque Chacabuco. Por qué no aplicar ese dinero en profesores, entrenadores o escuelas de atletismo, en vez de gastarse un millón de dólares en la pista. Con menos se puede mejorar la pista y fomentar a partir de escuelas.

–Griselda: no se llega a la cúspide por tener una pista de tartán. En Puerto Rico, en 1986, había un montón de pistas sintéticas pero no había grandes atletas. Hoy en día se habla más de la nutrición, del entrenamiento de fuerza, del descanso. Antes te tomabas un té o un mate y entrenabas. No digo que no sea necesario, pero no es el quid de la cuestión. Cuanto más evoluciones mejor será, pero hay que tener buenos entrenamientos, calidad y la ambición de mejorar.