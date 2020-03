José Uriburu no deja que el aislamiento por coronavirus lo detenga; tardó tres horas y 48 minutos para completar los 42 kilómetros en su departamento

Marcos Marini Rivera 29 de marzo de 2020 • 18:30

En el circuito que siempre tiene el mismo recorrido está su mujer Agustina. También lo miran sus hijos, Joaquín, de seis años y Jacinta, de tres. Los dos ayudan y le ofrecen una caramañola con agua y porciones de frutas en algunos tramos. Y está José Uriburu , el hombre que, en momentos de aislamiento social, todo lo realiza desde el deporte y este domingo corrió 42 kilómetros en su departamento de Belgrano. Una verdadera proeza al completar esa distancia en 3 horas y 48 minutos, a un ritmo de 5 minutos 26 segundos por kilómetro.

En una charla telefónica con LA NACION confiesa: "El motivo principal por el cual hago esto es ayudar a entender la situación que estamos como país y en el mundo a raíz de los efectos causados por el coronavirus . Quiero ayudar a concientizar a la gente de la importancia de que cada uno se quede en su casa".

El reloj con el tiempo registrado

Después de finalizar la maratón casera, reconoce que "estoy superbién, claro que tuve algo de impacto en la cadera, muchas ampollas en los pies pero fue muy lindo el apoyo que recibí de la gente".

Uriburu respetó lo que hace siempre en cada competencia. Se despertó a las 6, desayunó y para que su desafío no quede en el anonimato, decidió transmitirlo a través de su cuenta de Instagram.

Reconoce que todo lo conmovió porque llegó a geografías insospechadas. "Me estuvieron siguiendo desde Francia, Suiza, Estados Unidos, Marruecos... A veces no lo puedo creer. Mi mujer me iba dando todos los mensajes. También sentí mucho el apoyo de todas las provincias argentinas", dice Uriburu, quien la semana pasada ya había corrido una media maratón en su departamento. El circuito lo conocía bien pero ahora quiso ir por más. Y de seguir la cuarentena obligatoria, desafía que lo próximo será realizar un Ironman en su casa.

El objetivo de Uriburu aclara que es la solidaridad. "Hay dos Fundaciones que me están apoyando y vamos a comprar insumos médicos para las salas de hospitales de todo el país. Me sorprendió porque cuando terminé de correr, varias personas ya estaban sumándose a la causa", afirma.

"Terminé de correr y me fui a duchar. Eso sí, después agarré un balde con agua, un lampazo y me puse a limpiar el living. Por suerte el piso quedó perfecto porque sino mi mujer me mataba. Hace unos días lo habíamos plastificado. Obviamente el piso estaba todo mojado porque transpiré igual que una maratón", dice, entre risas. "Después mi vida siguió normal. Le hice la comida a los chicos. Y como premio hice un asado en una parrilla a gas que tengo en el balcón".

"Mi mujer miraba el teléfono y me decía que me mandaba un saludo el vecino de enfrente. Cuando pasaba corriendo por el balcón muchos me aplaudían . Empecé a las siete de la mañana. Pusimos el Himno Nacional. Pensá que me podían haber gritado que baje la música. Pero me alentaron, incluso después se fueron a dormir y me volvieron a aplaudir cuando terminé", dice de manera enérgica.

Con esta iniciativa, Uriburu busca generar conciencia de la importancia de quedarnos en casa

Al ser consultado por el circuito, Uriburu dice que "fueron 10 kilómetros para un lado, 20 para el otro y los últimos 12 para el lado bueno". "Me encontraba tan bien que los últimos 10 empecé a apretar porque sinceramente tenía energía".

"La base es mi familia. Mi mujer es de fierro, me banca con todo. Hoy los chicos también necesitan tener una actividad, por eso estuvieron despiertos desde las 7. Cada 5 kilómetros me sonaba el reloj, tomaba agua, comía una barrita de proteína, alguna porción de fruta y seguía corriendo".

Para Uriburu, abogado de profesión y triatleta por vocación, el mensaje de ayudar en estos momentos de pandemia por coronavirus irá por delante de todo. "Yo hago esto para concientizar y poder transmitir el mensaje de que hay que quedarse en casa. Somos 40 millones de argentinos, si el 1% sale, son 400.000 mil transmisores del virus en la calle y todo puede ser un caos", señala.