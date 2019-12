Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2019 • 17:00

En su reunión en Lausana, Suiza, el comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) votó este lunes por la exclusión de Rusia de cualquier participación formal en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en los Juegos de Invierno en Pekín. El 22 de noviembre, el Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) de la WADA le había informado al comité ejecutivo que la Agencia Antidopaje Rusa se encontraba en violación del Código Mundial Antidopaje, "por haber incumplido gravemente con el requisito de suministrar una copia auténtica con información oficial de Moscú, así como muchos otros agravantes".

¿Quién tomó la decisión?

El comité ejecutivo de 12 miembros es considerado el cuerpo regulador más importante de la WADA, y es dirigido por Craig Reedie, un exjugador británico de bádminton que se dedicó durante muchos años a la gestión deportiva. Los otros miembros provienen de 11 países y de una amplia variedad de orígenes atléticos y políticos. Ninguno de los 12 es ruso o estadounidense.

Craig Reedie, responsable máximo de la WADA Fuente: AP

¿Cómo se verá afectada la presencia de Rusia en Tokio?

Rusia no tendrá presencia formal en los Juegos de Tokio 2020: su bandera no flameará, su himno no se escuchará. Ningún funcionario del Comité Olímpico Ruso ni de ninguno de sus organismos deportivos pueden asistir a los Juegos ni a ninguna otra competencia deportiva de envergadura durante los próximos cuatro años. Y eso incluye a sus funcionarios de gobierno, como el presidente Vladimir Putin.

Pero los atletas rusos igualmente pueden competir, siempre y cuando no estén implicados en casos de dopaje. Rusia enfrentó una sanción similar en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, donde 168 atletas rusos compitieron bajo el nombre de "Atletas Olímpicos de Rusia". Según la WADA, los rusos pueden competir "si pueden demostrar que no están implicados o en incumplimiento (vale decir, que no aparezcan mencionados en circunstancias incriminatorias en los informes McLaren, que en la base de datos no se les atribuyan pruebas que hayan dado positivo, y que no haya denuncias de que sus muestras fueron manipuladas)".

Los preparativos para los Juegos de Tokio Fuente: AFP

¿Rusia puede apelar?

La Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) tiene 21 días para responder. Si está en desacuerdo con el fallo de la WADA, puede presentar un recurso de queja ante el Tribunal Arbitral del Deporte, que tendrá la última palabra.

El Comité Olímpico Internacional (COI) tiene la obligación de honrar la decisión de la WADA. "En su Carta Olímpica, el COI aceptó someterse al Código Mundial Antidopaje, así que el cumplimiento de las decisiones es obligatorio", dijo la semana pasada el presidente del COI, Thomas Bach, durante una conferencia de prensa en Lausana.

¿Pero Rusia ya no había sido castigada por dopaje?

Sí, en numerosas ocasiones. Sus atletas de pista y de campo fueron excluidos de los Juegos de Río 2016, por ejemplo, y el año pasado Rusia tampoco tuvo presencia formal en los Juegos de Invierno de PyeongChang. En 2018, RUSADA fue reincorporada y parecía camino a su inclusión definitiva en la escena deportiva internacional. Pero la condición de esa readmisión era que agencia rusa compartiera algunos de los resultados de su laboratorio de Moscú antes del 31 de diciembre de 2018, lo que gatilló una nueva ronda de incumplimientos y castigos.

¿Cuál fue exactamente la infracción de Rusia?

En diciembre de 2018, cuando no cumplió con la fecha límite para entregar los datos de laboratorio, RUSADA desató una ola de indignación. Los rusos obtuvieron una prórroga y finalmente compartieron la información en enero. Pero cuando los investigadores compararon los daos entregados por los rusos con los datos que habían obtenido en 2017 a través de un informante, advirtieron discrepancias.

Según la WADA, "cientos de resultados analíticos presuntamente adversos" suministrados por la fuente interna no figuraban, "y los raw data (los datos sin procesar) y los archivos en PDF habían sido eliminados o alterados". Para colmo, los investigadores dicen que esa manipulación de los datos fue hecha después de que la agencia rusa fuese reincorporada e informada de que debía compartir información con la WADA.

"Esa manipulación fue escondida con el cambio de fechas en los sistemas informáticos y los archivos, para que pareciese que los datos enviados por Moscú pertenecían al año 2015", informó WADA. Los investigadores también dicen que los rusos "plantaron evidencia fabricada", en un intento por implicar al informante Grigory Rodchenkov, exdirector del laboratorio de Moscú, en un supuesto plan para extorsionar a los atletas a cambio de dinero.

¿Todo el mundo quedará satisfecho con la decisión?

La selección de fútbol también sufre las consecuencias de la sanción Fuente: AFP

Es improbable. Para empezar, los rusos sienten que los han convertido injustamente en un blanco de ataque. Y muchos miembros comunidad antidopaje sienten que WADA y el COI han sido demasiado blandos con Rusia. Travis Tygart, director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, dijo antes de que se conociera la decisión del lunes que los atletas rusos no deberían tener permitido competir en los Juegos de Tokio.

"La WADA tiene que ponerse dura e imponer una restricción absoluta a la participación de los atletas rusos en los Juegos, tal como se lo permite la normativa", dijo Tygart. "Solo una decisión de ese tenor hará que Rusia preste atención y modifique su conducta, y también protegerá a los atletas limpios que compiten

actualmente y a los atletas rusos de las futuras generaciones, que se merecen algo mejor que una respuesta débil y cínica ante el reclamo del mundo para que Rusia actúe limpiamente. Es muy triste que los atletas de un país sufran por el fraude del sistema deportivo y gubernamental al que representan. Sin embargo, no sancionar los cinco años de incumplimiento de las reglas por parte de Rusia será todavía más perjudicial para los atletas, tanto dentro como fuera de Rusia. El momento de aplicar la pena más severa es ahora."

¿Cómo sigue todo esto?

Probablemente Rusia vuelva a estar en condiciones de reincorporarse a las competencias internacionales a principios de 2024.

El Comité de Revisión y Cumplimiento de la WADA no recomendó ningún ínterin de monitoreo de la actividad antidopaje de Rusia, y afirmó que "RUSADA hace un aporte efectivo a la lucha contra el dopaje en el deporte ruso, y que está trabajando productivamente con otras organizaciones antidopaje, incluidas varias investigaciones dentro de Rusia".

También agregó que toda readmisión está sujeta a que la WADA esté segura de que "la independencia de RUSADA sea respetada, sin interferencias externas impropias en sus actividades."

¿Cómo afectará todo esto los Juegos de Tokio 2020?

No se sabe cuántos atletas rusos podrían competir, pero Rusia es una histórica candidata al medallero olímpico. En los Juegos de Río 2016, los atletas rusos de pista y campo fueron excluidos por cuestiones de dopaje, pero Rusia igual mandó 282 atletas, que se volvieron a casa con 56 medallas, el cuarto país con más deportistas en el podio. En los Juegos de Londres 2012, el contingente ruso fue de 436 atletas, el tercer equipo más grande, que se alzó con 68 medallas. Los rubros más competitivos para Rusia son los deportes de pista y campo, el boxeo, la esgrima, el yudo, la gimnasia y la lucha.

Por Rick Maese / The Washington Post

(Traducción de Jaime Arrambide)