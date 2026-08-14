Salió campeón de una copa internacional con Boca, fue dirigido por Bianchi y hoy es dueño de una panadería: “Estuve en la época dorada y cuando te retirás te cae la ficha de todo”

Su nombre posiblemente no esté en el radar de los hinchas de Boca. Algún memorioso recordará su debut, en un equipo minado de suplentes, contra Rosario Central, en Arroyito, en una catastrófica goleada por 7-2. Corrían los primeros días de julio de 2003 cuando el Xeneize se había coronado campeón de la Copa Libertadores -le ganó la final al Santos- y el técnico Carlos Bianchi decidió que la última jornada del Torneo Clausura la disputen mayoría de suplentes y futbolistas de la Reserva, entre ellos, Víctor Ormazábal, mediocampista que salió campeón de la Copa Sudamericana en 2004 y hoy atiende a LA NACION en su panadería de Lomas de Zamora.

Víctor Ormazábal ganó la Copa Sudamericana 2004 con la camiseta de Boca

Después de un “debut agridulce” en Rosario, Ormazabal aprendió varios conceptos de Bianchi, un director técnico que, según él, tenía una manera sencilla de dirigirse a los jugadores.

“En la charla técnica te pedía una o dos cosas, entre ellas, no perder el orden. Se sostenía mucho en los jugadores experimentados, pero sin dejar de lado a los juveniles”, desliza sobre las sapiencias que incorporó del exitoso entrenador. Con ese punto de partida se ganó la consideración de Miguel Brindisi y de José “Chino” Benítez, ambos entrenadores partícipes de la conquista de la Copa Sudamericana.

Víctor Ormazábal, facturas en mano: su vida fue una montaña rusa que lo llevó desde Boca hasta una panadería en Lomas de Zamora María Bessone

Boca, invitado por la Conmebol a participar de la Copa, inició su camino en los octavos de final contra San Lorenzo. Tanto en la ida, como en la vuelta, Ormazábal dio el presente. Además, sumó minutos contra Cerro Porteño -partido de vuelta- y en la final contra Bolívar. En un plantel repleto de jugadores de renombre como Martín Palermo, Carlos Tévez, Guillermo Barros Schelotto, entre otros, el exjugador recordó aquellos días donde era “uno más” dentro de un equipo que quedó en la historia de la institución.

Víctor Ormazábal jugó tres años en la Primera de Boca

“En el momento naturalizás jugar con ellos, pero después, cuando te retirás, te cae la ficha de todo. Me tocó participar en la época dorada del club donde se ganó todo y se hablaba siempre de Boca”, recordó, mientras supervisa todo lo que está a su alrededor en la panadería ubicada en el centro de Lomas.

“No estuve mucho tiempo en Boca pero me fui ganando un título, algo que hoy no sucede tanto”, destacó Ormazábal, que se mantuvo por tres años en la Primera de Boca y siguió su camino por distintos países como Israel, España, Irak y Vietnam.

Víctor Ormazábal se retiró del fútbol y hoy es dueño de una panadería María Bessone

Entre falta de pago y oportunidades en mercados que no ofrecían condiciones viables para desarrollarse, decidió volver al país a los 32 años y combinó sus tiempos con la panadería, un trabajo que le permitió transitar el retiro y así dar vuelta la página.

La nueva vida de Víctor Ormazábal

En 2018, su papá le aconsejó aprender el oficio del panadero y así tener una salida laboral cuando decidiera dejar el fútbol. “Al principio lo que más costó fue el día a día. Uno está acostumbrado a levantarse, entrenar y preparar el partido. Capaz en mi caso, al haber jugado en el Ascenso, utilizaba el tiempo para capacitarme en otra cosa”, destacó el exjugador que ganó tres títulos en su carrera profesional.

En aquel año, compró el fondo de comercio de una panadería en San Isidro, la cual vendió tiempo después por la lejanía con su casa. Hoy en Lomas, con una experiencia de ocho años en el rubro, no solo sabe cómo se hornea un pan y se hace una medialuna, sino que, también, habla con proveedores, atiende las necesidades del personal y atiende la caja de su propio local.

Ormazábal es dueño de una panadería María Bessone

“Me costó un poco el cambio. Uno pasa de ser jugador de fútbol a tener que manejar un grupo de personas. Hoy en día manejo todo y estoy a cargo de que la producción salga en tiempo y forma”, describió sobre su labor.

El cambio de paradigma también incluyó una realidad social: los aumentos en los precios atentan contra el consumo masivo. Ante la consulta, decidió poner el ejemplo que le brindó su papá hace algunos años cuando era panadero. “Él me decía que se vendía mucho pan y facturas. Hoy en día eso fue bajando, no sé si por la economía o porque la gente se cuida, pero noto que no se consume tanto pan como antes”.

Ormazábal con su equipo de trabajo sonríen para la cámara María Bessone

Mientras ríe con sus empleados de la panadería, aquellos que le repreguntan si es cierto que jugó en Boca y hasta necesitan una certificación de Google para verlo con la camiseta azul y oro, Ormazábal se presta para cada una de las fotos, sostiene con su mano una bandeja de masas finas y continúa la jornada fiscalizando cada movimiento y dinero que ingresa a la caja de manera metódica y prolija tal como le enseñó, en otro plano, su mentor Carlos Bianchi.