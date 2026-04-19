Hace más de 20 años que están juntos y hoy lo acompaña en su momento más difícil: la historia de amor de Marchesín y Sol

Agustín Marchesín, arquero de Boca Juniors, se perderá el Superclásico de este domingo ante River y, muy probablemente, lo que quede del año: sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla en el partido ante Barcelona de Guayaquil y tendrá, por lo menos, ocho meses de recuperación.

El lamento de Marchesín: se perderá lo que resta del año por lesión ALEJANDRO PAGNI - AFP

Esta lesión, de las peores que puede sufrir un deportista de alto rendimiento, desanimó por completo al arquero de 38 años. Es por eso que, en estos momentos, el jugador se apoya fervientemente en su pareja, Sol Ochandio y sus hijos Valentino y Bianca.

“No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento. De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en boca era el mayor sueño de toda mi vida. Aunque lo veía inalcanzable, jugar la Libertadores con Boca, esa que veía a Oscar, el Pato, el Mono, Román, el Guille, Martín era una locura. El fútbol me ha dado mucho, más de lo que alguna vez pensé, me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a Boca en la tan hermosa Libertadores, el sueño. No encuentro explicación para esto”, deslizó el exjugador de Lanús y Gremio en su cuenta de Instagram para retratar el infinito dolor que le generó el diagnóstico de esta lesión en su rodilla.

Agustín Marchesín lamentó no poder acompañar al plantel de Boca en la Copa Libertadores

Por la misma vía, Sol Ochandio, quien mantiene una relación con Marchesín desde el año 2004, explicó el brutal impacto de este contratiempo y, a la vez, remarcó la fuerza de voluntad del arquero que pronto comenzará el proceso de rehabilitación.

El emotivo posteo de Sol Ochandio, esposa de Agustín Marchesin

“Resiliencia, esa es la palabra que te identifica…. Estos días son de mucha angustia, no son fáciles para vos ni para nosotros que vemos tu dolor minuto a minuto… sabemos todo lo que soñabas con este momento, el trabajo y el compromiso constante de cada día, tus ganas de siempre seguir creciendo y demostrando lo que sos, un profesional y un compañero con todas las letras", comenzó Sol.

Agustín Marchesin junto a su esposa Sol y sus dos hijos Valentino y Bianca

Y, siguió, en un posteo que fue presentado con la foto de Agustín abrazando a su hijo Valentino en La Bombonera: “No tengo dudas que vas a salir más fuerte que nunca, sé de tu compromiso, verte rehabilitarte y entrenar triple turno cuando pasaste por otra lesión grande demuestra tus ganas de siempre estar. Juntos vamos a salir de este año difícil que nos toca, a la par y nosotros ahí vamos a estar incondicionalmente para ayudarte y contenerte cada día. Te amamos con todo nuestro corazón”.

La historia de amor de Marchesín y Sol Ochandio

La cuenta de Instagram del futbolista y su esposa marcan la fuerte unión entre ambos. Según marca un posteo en común, el 18 de abril de 2004 fue el punto de partida de una relación amorosa que pasó por varias etapas, se fortaleció con la llegada de sus dos hijos Valentino y Bianca y hoy atraviesa uno de los momentos más fuertes desde lo emotivo: la contención de la familia al arquero que estará ocho meses inactivo por una lesión.

Marchesín y Ochiando se conocen desde 2004

Una de las publicaciones más conmovedoras fue cuando se cumplieron 20 años de la relación y Sol acudió al archivo para mostrar fotos inéditas de cuando eran adolescentes. Por ese entonces, el oriundo de San Cayetano se encontraba en las divisiones inferiores de Lanús, siendo su debut en 2009 en el arco del Granate.

Las emotivas palabras de Marchesín para su esposa

“Gracias por ser el mejor compañero, por seguir siendo siempre tan romántico y dulce porque aunque pasen los años siempre estás en cada detalle y sobre todo por ser un excelente papá. Por toda un vida juntos amor de mi vida, te amo con locura”, lanzó Ochandio, quien asombró a sus seguidores con una foto de los primeros días en pareja, donde ambos tenían un rostro jovial. A medida que el carrusel se desliza, las instantáneas muestran a la pareja de vacaciones, a punto de comprometerse y en medio de la gestación del embarazo de Valentino y Bianca.

La historia de amor de Agustín Marchesín y Sol Ochandio

Muy apegado a su esposo, Sol se encargó de manifestar todo su amor por Agustín, a quien lo acompañó en toda su carrera deportiva: Lanús, Santos Laguna y América de México, Porto, Celta, Gremio y hoy en Boca, donde Marchesín cumple el sueño de defender los colores del club que es hincha.

El arquero de Boca y Sol Ochandio llevan 22 años de relación

“Enamorada de mi familia. Los amo con todo mi corazón”, reza otro de los posteos donde Agustín y Sol sonríen a la cámara junto a sus retoños, en postales que parecen repetitivas pero que marcan, constantemente, el profundo amor que los une.

La familia unida: Marchesín, Sol y sus dos hijos: Valentino y Bianca

Desde diferentes partes del mundo, en familia, abrazados, sonrientes a la cámara y, también, cuando las diferentes circunstancias de la vida los pone a prueba, Marchesín y Ochandio se encuentran apegados el uno al otro. Más en este momento tan determinante en la carrera del futbolista: a sus 38 años, quizá en el último tramo como deportista de alto rendimiento, deberá ver las acciones desde afuera, fortaleciendo su cabeza y estado de ánimo para volver nuevamente a defender el arco de Boca.