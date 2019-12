Tres de los cuatro candidatos que competirán este sábado en las elecciones en San Lorenzo: Ricardo Saponare, César Francis y Claudio De Simone. el otro, por la lista oficialista, es Marcelo Tinelli Fuente: Archivo

Fernando Vergara SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 23:59

Un pequeño acercamiento, una vuelta al barrio. En Boedo, San Lorenzo vivirá hoy uno de sus momentos más importantes en los últimos años. En avenida La Plata 1770, allí donde sueñan con volver a tener su estadio, los socios podrán votar en las elecciones que elegirán al nuevo presidente de la entidad azulgrana.

Sin dudas, Marcelo Tinelli acapara todas las miradas. A su lado tendrá a Horacio Arreceygor y serán las cabezas visibles de la lista San Lorenzo Siglo XXI. En este contexto, habrá tres candidatos opositores: Volver a San Lorenzo (César Francis-Matías Plescia), Frente Pasión Azulgrana (Ricardo Saponare-Edurne Ormaechea) y Cruzada por San Lorenzo (Claudio De Simone-Sergio Peljhan). El ganador tendrá mandato asegurado hasta diciembre de 2023.

Cerca de 44.000 socios habilitados podrán votar desde las 9 hasta la 18. Estarán autorizados los mayores de 16 años con al menos cuatro años de antigüedad. Deberán asistir con el documento de identidad y carnet habilitante del club. Además, claro, tendrán que figurar en el padrón definitivo.

Dentro de este panorama, Tinelli aparece como el principal candidato para obtener la presidencia dentro de las cuatro listas. "Veo posible que San Lorenzo esté entre los tres mejores equipos de fútbol de la Argentina y así discutirles ese liderazgo a Boca y River. Pero para eso tenés que mejorar la calidad en la gestión interna y desarrollar un manual de procedimiento. Hay que ordenar los recursos humanos y trabajar en la proyección internacional. San Lorenzo es Boedo, por eso hago tanto hincapié en la vuelta y en el nuevo estadio, pero para eso necesitamos patas financieras. Hay que ampliarse un poquito para que San Lorenzo sea AFA, Superliga, Conmebol, FIFA", remarcó Tinelli en una reciente entrevista con LA NACION.

También, este medio habló con el resto de los candidatos para conocer sus miradas y sus propuestas. ¿Quiénes son los nombres que le harán frente al empresario y conductor televisivo? "A diferencia de las dos elecciones anteriores donde obtuvimos la minoría en esta elección hemos logrado polarizarla con el oficialismo. Eso hizo que Tinelli decidiera encabezar la formula del oficialismo y aún así seguimos cabeza a cabeza. El socio sabe que hay dos modelos de gestión y paradigma dirigencial en pugna, el de Tinelli y el nuestro", explica Francis. "Tenemos las mejores expectativas. Hay un proceso totalmente desgastado en el oficialismo y en las minorías. Los socios reclaman proyectos, equipos de trabajo, y gente del club para llevarlos a cabo. Nosotros tenemos todo eso", enfatiza Saponare. "Estamos capacitados para conducir a San Lorenzo. Contamos con experiencia de 14 años en el manejo de subcomisiones, así como varios trabajos en diferentes órganos institucionales", apunta Peljhan.

¿Cuáles son las principales críticas que las listas opositoras le hacen al oficialismo que encabezó Matías Lammens? "La falta de dedicación al club, al poner la atención en alcanzar otras metas por fuera del mismo. Eso hace que se abandone la gestión, algo que nos llevó a un pasivo de 42 millones de dólares. También le sumamos los amplios pedidos de licencia de Tinelli. Ser presidente de San Lorenzo es como ser papá: debés dedicarte por completo, de lo contrario es inviable. Tampoco facilitaron el acceso a la documentación y no se conocen con exactitud los egresos e ingresos. No se avanzó con la Ley de Rezonificación para la construcción del estadio y además hay una falta total de presencia en AFA y Superliga", dice Francis. "Ellos mezclaron sus ambiciones personales con la política nacional y dejaron de lado el deber que les asignaron los socios en San Lorenzo. El club quedó a la deriva en lo deportivo, en lo social y mucho más con el tema de la Vuelta a Boedo", sostienen desde Frente Pasión Azulgrana. "Dieron muestras de un manejo cerrado y errado del fútbol profesional. Hubo faltas graves en el cumplimiento de normas estatutarias y dejaron en claro que San Lorenzo no fue prioridad para ellos", sostiene Peljhan.

Tinelli compite por la presidencia por primera vez Crédito: Jorge Luengo

Francis es abogado y periodista, y opositor desde hace varios años. "Si ganamos vamos a revisar la totalidad de los contratos y créditos en su legitimidad y legalidad. Tendremos una tarjeta de beneficios de envergadura para los socios que ayudará a mantener la masa societaria. La idea es llegar a los 100 mil socios. Queremos un museo de primer nivel, reuniones de comisión directiva en las provincias, informes bimestrales de ingresos y egresos, un plantel de fútbol profesional con muchos juveniles y a Rubén Cousillas trabajando en el Ciclón", puntualiza.

De Simone, por su lado, es el principal representante de la Subcomisión del Hincha, impulsora de la Vuelta a Boedo. "Una de nuestras propuestas pasa por conseguir la aprobación de la Ley de Rezonificación. El club debe retomar los valores fundacionales. Buscamos generar una economía paralela para solventar el proyecto sin poner en riesgo la economía diaria de San Lorenzo. Deseamos crear un consejo de fútbol profesional por contrato, con objetivos y evaluación anual, una refuncionalización del futbol juvenil y mayor promoción de los deportes federados", indica Peljhan.

Saponare es el único candidato con una mujer en su binomio. Desde su grupo hace algunos días revelaron el proyecto denominado "Boedo 365" que tienen pensado para el estadio. "Se trata de un edificio multifunción que no solo contiene una cancha para 55 mil espectadores, sino además áreas comerciales, culturales, deportivas y espacios de uso público", explican. "En el fútbol profesional queremos un cuerpo técnico de primera línea, que se adquieran refuerzos analizados por un consejo de fútbol profesional y brindarles un papel fundamental a los juveniles destacados en la cantera. El otro objetivo es ir a buscar la Ley de Rezonificación con nuestro proyecto de estadio. Y también emprolijar la dañada economía del Ciclón", resalta Saponare.

Será un día histórico para los azulgranas. Avenida La Plata vivirá una jornada de fiesta, como en las viejas épocas. Una elección siempre es motivo de orgullo. Elegir quiénes serán los que manejen los destinos del club en los próximos años será un paso importante para San Lorenzo.