Adrián Suar respaldó a Marcelo Tinelli y halagó a la China Suárez: “Es una figura muy fuerte”

Adrián Suar habló de dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo argentino que hoy en día son noticia por temas que nada tienen que ver con su actualidad laboral: María Eugenia “La China” Suárez y Marcelo Tinelli. Lejos de entrar en las polémicas, el productor y gerente de programación de eltrece prefirió elogiar el trabajo de la actriz y respaldó al histórico conductor en su momento más difícil. “Es una figura muy fuerte”, resaltó.

Suar habló en exclusiva con el programa Puro Show. La nota arrancó con una pregunta sobre el éxito de La hija del fuego: la venganza de una bastarda, la serie protagonizada por María Eugenia “China” Suárez, que a partir de febrero se podrá ver por la pantalla de eltrece. “Yo estaba muy seguro”, confió el productor del proyecto. “Me gusta mucho el género de la telenovela y de ese culebrón, con esa venganza, y por lo que me dicen la está rompiendo”.

“¿Por qué se decidieron por la China?”, le consultó el cronista. “Daba bien con el personaje”, remarcó Suar y no pudo evitar soltar una risa. Además, recordó que ya trabajó con ella en Polka -la última novela que hizo fue ATAV- y que a lo largo de su carrera, creció mucho. “Ella es una muy buena actriz. Es mejor de lo que ella cree”, sostuvo.

Sobre Envidiosa, la serie suceso de Netflix que creó y produjo y que tiene a Griselda Siciliani -su ex y la madre de Margarita, su hija- como gran figura, Suar explicó que se trata de “un antes y un después” en su carrera, y que el impacto se sintió ya en la primera temporada. “Yo venía de tres años difíciles y no es fácil la coincidencia entre lo que craneás y lo que le llega a la gente para decir: ‘Esto quiero ver’. Y con Envidiosa lo logré”, confió, y adelantó que va a haber una cuarta temporada.

Consultado por Vicky, el personaje de Siciliani, Suar no coincidió en la percepción de que se trata una mujer “insoportable”. “Sufre mucho por ser como es”, aclaró, y explicó que la actriz le da “un genial toque de humor”.

En defensa de Tinelli

“¿Qué va a pasar con Marcelo?”, quiso saber el periodista con referencia a Tinelli, hoy en medio de un duro momento tanto económico como familiar, y hasta hace un tiempo una de las figuras más importantes de eltrece. “Todavía no sé. Las puertas abiertas del canal están, él ya lo sabe. Seguramente si encontramos algún formato que encaje con la pantalla, Marcelo estará”, aseguró. “Es una figura muy fuerte que acompañó muchísimos años esta pantalla. Y seguramente va a volver”, expresó.

Cuando le preguntaron si le están “pegando demasiado” a Tinelli, Suar asintió. “No sé por qué pasa. No me gusta cuando salen a hablar así en los medios”, dijo sin mencionar a nadie. “Sobre todo la gente del medio. Si tenés algo para decir, deciselo”, completó.

Si bien Suar resaltó la posibilidad de que Tinelli regrese a eltrece, es poco lo que se sabe de su futuro laboral. El 18 de noviembre, el conductor anunció su alejamiento del programa de streaming Estamos de paso, que se emitía por Carnaval Stream, en medio de una serie de controversias que involucran a sus hijos y exparejas. Sin embargo, en esa misma comunicación aseguró que el año que viene estará de regreso. Por lo menos en ese mismo medio.

El exconductor de Showmatch comunicó su decisión a través de una historia de Instagram: “Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente debemos estar. Hoy es uno de esos momentos y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren de mi presencia y toda mi atención. Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora”.

En cuanto a la continuidad del programa en vivo, el productor televisivo escribió: “Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece. Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso. Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro”.