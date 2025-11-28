Radio Del Plata, nació en medio de una crisis, grandes nombres la convirtieron en líder, pero hoy su futuro es incierto

Se fundó en 1931 como LP Casa América y, a lo largo de las décadas, cobijó a profesionales de la talla de Juan Alberto Badía, Santo Biasatti, Mónica Cahen D´Anvers y César Mascetti; Marcelo Tinelli fue uno de sus históricos propietarios

“Yo soy del treinta, yo soy del treinta, cuando a Yrigoyen lo ´embalurdaron´, yo soy del treinta, yo soy del treinta, cuando a Carlitos se lo llevaron”, aquel tango refunfuñaba la crueldad de una década de cinturones ajustados y tragedias que enlutaron al mundo y contagiaron de malaria económica también a nuestro país. Tita Merello, entre tantas otras voces, le puso alma a ese quejido profundo.

A comienzos de esa misma década tan bien retratada por Aníbal Troilo y Héctor Méndez, un aire fresco contrarrestaba la malaria social. En 1931 se produjo el nacimiento de LP 6 Casa América, la emisora de radio que mucho tiempo después pasaría a denominarse Del Plata y convertirse en una de las señales líderes del dial (así era en tiempos analógicos cuando el mundo digital ni siquiera se soñaba).

El grupo de pioneros que puso en funcionamiento la primera transmisión radial; once años después llegaría la semilla de Del Plata

Habían transcurrido 11 años desde aquella transmisión a cargo de “Los locos de la azotea” que, con la emisión de la ópera “Parsifal”, de Richard Wagner, habían inaugurado un medio que, desde Argentina, se ofrecía a todo el mundo. Pioneros.

Radio Del Plata pronto fue líder y, aunque en tantísimas temporadas se mantuvo entre las frecuencias más escuchadas de la mano de profesionales de primera línea, siempre destacó por un perfil más bajo que las rimbombantes Rivadavia o Mitre.

Esta semana, tal como informó LA NACION, la noticia de la quiebra de Radiodifusora del Plata S.A. dictada por la Justicia sacudió fuerte. En 2021 la emisora había quedado en manos del presidente de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica Argentina, Ricardo Bruzzese. Con todo, la emisora continuaba saliendo al aire con normalidad, cumpliendo con su programación habitual.

La ñata contra el vidrio

Al igual que lo que sucedía cuando irrumpió la televisión, el 17 de octubre de 1951, durante los primeros años de injerencia de la radio no todos los ciudadanos contaban con un aparato doméstico para poder seguir las transmisiones.

La “radio capilla” era para unos pocos afortunados, así que familia, vecinos y amigos solían congregarse en la casa que contaba con el aparato de madera de grandes dimensiones para escuchar aquellas “audiciones” favoritas.

Situación similar sucedía en la puerta de algunos medios que contaban con parlantes (al estilo de las propaladoras de las ciudades más pequeñas y pueblos) para replicar sus transmisiones. Algo de eso acompañó el debut de LP 6 Casa América.

Antiguos dispositivos para escuchar radio Paula Teller

“De espaldas a la mishiadura, Casa América, el comercio que Tomás Lightowler Stahlberg y Luis Rigotti instalaron en Avenida de Mayo 975 para vender teléfonos, combinados e instrumentos musicales, da el salto y, en el fondo del establecimiento, instala una emisora”, se describe en Días de radio, el imprescindible volumen que recupera la historia del medio rubricado por Carlos Ulanovsky, Marta Merkin, Juan José Panno y Gabriela Tijman, editado por Espasa Calpe.

En ese mismo material se cuenta que “el 9 de mayo de 1931 un grupo de cantantes populares y líricos, orquestas y recitadores de primera línea le hacen honor a la inauguración. Un hecho ocurrido el año anterior convence a los propietarios: una multitud se estaciona frente a Casa América e interrumpe el tránsito de la Avenida de Mayo para escuchar la transmisión de los partidos de fútbol del Mundial del año 30”.

Hubo un tiempo en el que la señal, abandonando su nombre original, pasó a transmitir como Radio Callao y llegó a ocupar el espacio del dial dejado vacante por Radio Libertad, de Alejandro Romay.

Mario Mactas y un equipo de destacados profesionales al frente de un programa en LS10 durante la década del setenta

Desde aquel fundacional 1931 hasta la actualidad, Radio del Plata ocupó varios edificios, pero hubo uno que se empapó de mística, el petit hotel de la avenida Santa Fe 2043. Un sitio no pensado para ser habitado por un medio de comunicación, pero que se convirtió en la “casa” más emblemática de esta señal que trascendió desde el 1030 de la amplitud modulada y también contó con propuestas en FM, como aquella exitosa Z 95, que salía por el 95.1 de la FM.

Durante décadas, los conductores mencionaban las direcciones de los medios, incentivando a los oyentes a participar de diversos concursos o para enviar sus correspondencias postales a sus programas preferidos. Parece arcaico, pero la dinámica se cumplía hasta no hace mucho, cuando la irrupción de lo digital y el mail modificaron las formas de comunicación, incluso relegando al mensaje telefónico.

Voces

Indudablemente, Juan Alberto Badía fue uno de las voces ilustres y más representativas en la historia de Radio del Plata. El recordado y prestigioso locutor y conductor estuvo al frente de varios ciclos en esta casa, pero su propuesta más significativa, por lo disruptiva para su tiempo, fue Imagínate Flecha juventud.

Ya hacía décadas que los programas le incluían a sus nombres la marca de su sponsor principal (Glostora Tango Club, Teatro Palmolive del aire). En el caso de Imagínate, la famosa marca de zapatillas acompañaba la propuesta de Badía.

El ciclo se mantuvo en el aire entre 1975 y 1977, tiempos difíciles en la sociedad argentina marcado por la violencia y el estallido de la dictadura militar. Badía sorteaba obstáculos y le hablaba a los jóvenes desde la palabra y la música, esa conjunción que fue su sello indeleble en tanto en radio como en televisión. Graciela Mancuso, fallecida hace algunos años, otra recordada locutora imprescindible del medio, lo acompañaba generando una dupla que hizo historia.

Graciela Mancuso, voz de Del Plata con personalidad LA NACION

Imagínate Flecha juventud fue un punto de quiebre en la forma de la comunicación con el público, pausada y sin estridencias, algo no tan usual en la AM, aunque celebridades como Nora Perlé, Nucha Amengual y Betty Elizalde también apostaban a eso desde diversos puntos del dial.

Otros nombres

El periodista Santo Biasatti fue uno de los comunicadores que se sentó frente a los micrófonos de esta emisora, pero también quien manejó sus destinos durante algunas temporadas.

Fernando Bravo fue otra de las estrellas que durante décadas engalanó el aire de la señal. El locutor, nacido en San Pedro -cuna de grandes profesionales del medio- estelarizó diversas franjas horarias con sus ciclos Para todos, Bienaventurados, Bravo 1030, Te espero a la vuelta, Aquí estamos y ¿Qué te parece? Durante alguna temporada, el prestigioso profesional también le prestó su garganta y pensamiento a la FM de esta casa.

Fernando Bravo al frente de uno de sus ciclos en los estudios de Radio Del Plata DIEGO SPIVACOW / AFV

Oscar González Oro, hasta entonces una figura muy poco conocida en Buenos Aires, pero con trayectoria en medios radiales de algunas ciudades del país, desembarcó en las noches de Del Plata con un programa de tiempo pausado y entrevistas a celebridades de primerísimo nivel. También, durante un tiempo, estuvo al frente de algún programa ómnibus durante los fines de semana.

Antes de liderar durante una década desde Radio 10, Oscar González Oro conducía un exquisito ciclo de entrevistas en Del Plata

Hubo un tiempo donde había programas de espectáculos en estado puro. Hoy la cuestión está más ligada a un blend donde la noticia sobre la actividad artística se confunde con las situaciones de alcoba.

Sin embargo, Emilio Ariño y Jorge Jacobson, acompañados por Alicia Petti, estuvieron al frente, durante años, de Dejando dos, un programa que repasaba la actividad televisiva, cinematográfica y teatral con información y buenas entrevistas. Fue un clásico de esta emisora.

Emilio Ariño, recordado periodista de espectáculos

El confesionario

En 1990, luego de haber superado un proceso de depresión severo, Luisa Delfino creó un ciclo donde los oyentes podían contar sus dolores al aire, buscando la contención que la conductora y los profesionales de la salud que la acompañaban les pudieran brindar.

Luego de varios años, la periodista insistió con su idea y logró que la programaran en horario nocturno en Del Plata, con su confesionario que sigue al aire hasta hoy -en Radio Rivadavia- y que se ha convertido en una marca registrada que transformó y definió su trayectoria.

La escucha cálida, la palabra contenedora y la osadía de poner en blanco sobre negro cuestiones que atañen a la psicología y la salud mental. No fue poco. Aunque la periodista no habría cobrado honorarios en su paso por este lugar del dial.

Con la llegada de Delfino, Radio Del Plata recuperó mucha audiencia en un horario difícil.

Durante varios años, Luisa Delfino habría realizado su programa en Del Plata sin cobrar honorarios Archivo Personal de Luisa Delfino

Volver al origen

Luego de haber contado con varios grupos societarios como propietarios de la señal, en 2003 Marcelo Tinelli, en pleno éxito de su carrera profesional, decidió adquirir el paquete de Del Plata. Fue una forma de volver al medio que lo vio nacer profesionalmente, cuando, siendo un jovencito de menos de veinte años, oficiaba de cadete de La oral deportiva, el legendario ciclo de José María Muñoz en Rivadavia.

Nestor Kirchner y Marcelo Tinelli durante el lanzamiento de la programación de Radio Del Plata, el 19 de abril de 2004 Archivo

El conductor del Bailando..., en ese momento liderando el rating por la pantalla de eltrece, contaba con un enorme edificio especialmente construido por él que albergaba sus propios estudios de televisión y las oficinas de su productora Ideas del Sur.

Cuando falleció Juan Alberto Badía, en el frente sobre la calle Olleros -en el barrio de Chacarita- figuró el nombre del recordado animador rebautizando con justeza el lugar. En ese tiempo, Tinelli adquirió Del Plata y montó en Ideas del Sur sus estudios.

La programación diseñada por Tinelli fue de excelencia con nombres como los de Juan Alberto Badía y la sorpresiva presencia de Mónica Cahen D´Anvers y César Mascetti al frente de la llamada “segunda mañana”.

Los prestigiosos comunicadores ya se habían despedido de Telenoche (eltrece) y estaban radicados en su chacra de San Pedro. Cada amanecer, mate en mano, desandaban la Panamericana para llegar a la ciudad de Buenos Aires para conducir su ciclo que no podía llevar otro título que Mónica y César. Todo dicho.

Mónica y César se despidieron de los medios con su programa matinal en la AM 1030 RAFAEL CALVI-O� - Rafael Calviño/Archivo

También en la “era Tinelli”, la gran profesional María Ester Sánchez ofrendó su talento como locutora comercial y artística y se puso al frente de Son buenas, un creativo ciclo donde anunciaba noticias de tono positivo matizadas con su propia musicalización.

Sánchez también fue una de esas voces que acompañó a Badía en diversos formatos como el recordado ciclo de televisión Imagen de radio. Hoy, la locutora continúa activa frente a los micrófonos, pero, además, es docente de locución.

María Ester Sánchez, otra de las reconocibles voces del aire radial Silvana Colombo - LA NACION

En 2009 la emisora fue vendida a un grupo empresarial adherente del gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De a poco, Radio Del Plata fue perdiendo su estelaridad y cediendo audiencia.

En su actual grilla figuran Nuria Am, Chiche Gelblung y Nora Briozzo, entre muchos otros nombres de trayectoria.

Hola Chiche, la propuesta de Del Plata para el horario del regreso Santiago Filipuzzi - LA NACION

Si bien sus profesionales periodísticos, locutores, productores y técnicos mantenían encendida la pasión por el medio, las sucesivas direcciones no contaban con la sapiencia suficiente ni el amor por la actividad para sostener alta la bandera de esta emisora de estirpe cuyo servicio informativo se convirtió en un sello: Radionoticias Del Plata.

Hoy, Radio Del Plata atraviesa una de sus peores turbulencias. No es la primera. Ojalá que, más temprano que tarde, pueda volver a posicionarse y hacer honor a su propia historia.