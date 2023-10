escuchar

Algunos prefieren obviar el tema y hacer como si no existiera. Otros en cambio, se prestan a alimentar el mito, las historias que circulan por lo bajo. De cualquier manera, el sexo sucede en las Villas Olímpicas y Panamericanas. Y mucho. Por eso, el Comité Olímpico Internacional (COI) propone, desde hace varias realizaciones, que su competencia madre y todas las que se rigen por ella, repartan preservativos a los atletas participantes. Para estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (iniciarán inmediatamente después), Santiago 2023 ya puso a disposición de los deportistas unos 90.000, repartidos en los distintos “barrios” de ese poblado que les corresponde casi en exclusivo a ellos: la Villa en la que viven todo el tiempo que dura la estadía en la competencia.

Como no todo es exigencia y, por lo tanto, muchos también llegan para disfrutar más allá del alto rendimiento, la organización chilena tomó nota y ya hay disponibles distintas máquinas expendedoras (dispensadores) de condones para los “residentes”. Las residencias están ubicadas en 17 moles grises divididas en cuatro barrios, según los elementos: Agua B1, Tierra B2, Fuego C1 y Aire C2. Entonces, cada atleta puede bajar a su “centro” y hacerse de ellos. Por la cantidad de preservativos disponibles y el número de participantes, el promedio que se calcula es de seis para cada uno.

Los Juegos Panamericanos son una confluencia de culturas: en Santiago 2023 hay 41 países participantes RAUL ARBOLEDA - AFP

“Este es un servicio mandatorio. Cada ciudad que es designada sede se compromete a la entrega de preservativos, es una exigencia del COI como política de salud pública”, comenta a LA NACION Amara Micaela Villa, encargada del Área de Servicios al Atleta de la Villa Panamericana, que en Santiago 2023 está emplazada en la comuna de Cerrillos, a unos 10 minutos en subte del Estadio Nacional, sede principal de competencia. En este sentido, también explicó: “En Chile, por ejemplo, no hay educación sexual, no se hacen clases, pero es muy bueno que el COI garantice que se cumpla con esta situación”.

Los condones de los que disponen los atletas son de la marca Lifestyle, ultrasensibles. Pero no hay vaginales, un deseo que los organizadores no pudieron hacer realidad: “Nos hubiese encantado contar con preservativos femeninos, pero en Chile casi no hay disponibles. El único proveedor que podría aportarlos no tiene cantidad suficiente, ya que provee al Ministerio de la Mujer”, contó Villa. Y agregó: “Las marcas deberían saber que las personas con vagina no necesariamente son penetradas por un pene. Nos olvidamos que existe la diversidad sexual y que las personas con vagina tienen derecho a cuidarse”.

La Villa está dividida en barrios nombrados por los cuatro elementos; cada uno tiene su centro ALEX DIAZ/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Por otro lado, la organización también dispuso que los deportistas que no se alojen en la Villa y que por lo tanto no tengan a disposición los dispensadores, igualmente cuenten con los condones. Son los atletas que están en los que se denominan “hospedajes satélites”, los que compiten en sedes distantes de la ciudad de Santiago y que, por lo tanto, se concentran allí. A ellos se les entrega un kit de bienvenida con regalos en esas “venues” y dentro de ese paquete, además de todo… Hay preservativos.

“¿Y qué pasa si se terminan?”, fue otra consulta de LA NACION. “Bueno, en ese caso el sponsor, que es la marca, proveerá más”, aseguró Villa entre risas. Broma más, broma menos, el dato servirá también para saber cuánto aumentó la actividad sexual en el complejo de los atletas con respecto a los Juegos de Lima 2019, para los que se destinaron también 90.000. En esa cita, los deportistas con discapacidad fueron los que más demandaron. “Esto es algo natural, acá hay mucha gente que se conoce y en ese marco muchos se relacionan sexualmente”, sumó Villa, quien se sinceró: “Lo que sabemos es que muchos se separan, se cambian de cuartos”.

El Área de Servicios al Atleta tiene como fin abordar todas las actividades que van por fuera de la competencia estricta. Se encarga del tiempo libre y entretenimiento. Para eso organiza actividades culturales como talleres, juegos con premiaciones, shows y zonas de descanso. Cuenta también con un Centro Interreligioso: este domingo, incluso, celebrarán una misa justamente interreligiosa que se enmarca en el mismo fin que todo lo anterior: “Generar un entorno amigable y saludable para que los atletas se puedan conocer”, cerró Villa.

Sexo y religión también son parte de los Juegos Panamericanos.

