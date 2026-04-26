Franco Colapinto en Buenos Aires, en vivo: el Road Show y hora de sus giros, minuto a minuto
Las novedades sobre la presentación del piloto de Fórmula 1 en la Argentina, las reacciones de los fanáticos y las imágenes del evento
- La acción principal del evento comenzará a las 12.45
- Se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium
- El piloto de Alpine girará con un Lotus de 2012 y una réplica del Mercedes W196 con que Fangio
- Algunas calles de las inmediaciones de la pista fueron cerradas
Franco Colapinto y su Road Show en Palermo: todos los detalles del espectáculo de Fórmula 1 de hoy
Llegó el día. El pasado y el presente de la Fórmula 1 se conectarán hoy en Palermo: el sonido singular y trepidante del motor V8 atmosférico, que tuvo su episodio final en la temporada 2013 del Gran Circo, y el manejo de Franco Colapinto, piloto de Alpine y el argentino que reavivó la pasión por la máxima categoría del automovilismo mundial en el país con su estreno en Williams dos años atrás. El road show en el trazado urbano que se diseñó en la Ciudad de Buenos Aires será el acontecimiento que unirá a los dos mundos, un examen para la organización y la seguridad con el objetivo de avalar y presentar el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami las obras que se desarrollan en el autódromo Oscar y Juan Gálvez para el regreso al calendario de la Fórmula 1.
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