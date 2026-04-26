Franco Colapinto en Buenos Aires, en vivo: el Road Show y hora de sus giros, minuto a minuto

Llegó el día. El pasado y el presente de la Fórmula 1 se conectarán hoy en Palermo: el sonido singular y trepidante del motor V8 atmosférico, que tuvo su episodio final en la temporada 2013 del Gran Circo, y el manejo de Franco Colapinto, piloto de Alpine y el argentino que reavivó la pasión por la máxima categoría del automovilismo mundial en el país con su estreno en Williams dos años atrás. El road show en el trazado urbano que se diseñó en la Ciudad de Buenos Aires será el acontecimiento que unirá a los dos mundos, un examen para la organización y la seguridad con el objetivo de avalar y presentar el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami las obras que se desarrollan en el autódromo Oscar y Juan Gálvez para el regreso al calendario de la Fórmula 1.