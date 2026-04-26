Así fueron las salidas de Colapinto ante una multitud en la Ciudad.

Franco Colapinto está haciendo historia en Argentina. Después de 14 años, el piloto volvió a hacer girar autos de Fórmula 1 en el país. Primero, lo hizo con el monoplaza Alpine Lotus E20 de 2012; un rato después, el joven emocionó a la multitud que se acercó al barrio de Palermo con una réplica de la Flecha de Plata, el Mercedes W196 con el que Juan Manuel Fangio brilló en los albores de la competición en la década del 50. Para finalizar el Road Show, el pilarense realizó una tercera salida.

Cuando faltaban apenas unos pocos minutos para las 13, Colapinto se subió al Lotus y comenzó a recorrer la Avenida del Libertador con el rugido del motor como principal protagonista. El aroma a caucho quemado y los trompos exaltaron la algarabía de los presentes.

La primera pasada de Colapinto en su F1

Quince minutos después, se terminó la primera salida. Con las donas marcó la carrocería del Lotus E20, a la altura de su número 43. “¡Colapinto!, ¡Colapinto!“, alentaba el público fervorizado.

Trompos en la avenida Del Libertador

Poco más de una hora después, fue el turno del momento más emocionante, cuando el piloto de Alpine se vistió de Fangio por un rato y sacó a rodar la famosa Flecha de Plata.

Así fue la segunda salida de Colapinto ante una multitud en la ciudad

Luego de finalizado el trayecto con la Fecha de Plata, Colapinto descendió de la réplica del rodado, con tanta historia para los argentinos, para ponerse en contacto con el público y firmar camisetas, muchas de ellas albicelestes.

Colapinto dio vueltas en una réplica del Mercedes Flecha de Plata que piloteaba Juan Manuel Fangio

Alrededor de las 15.30, Colapinto encaró la tercera y última salida con el Lotus E20, el monoplaza que circuló a 18.000 revoluciones por minuto por un tramo de la avenida Libertador. Mientras dibujaba donas en las calles porteñas, el piloto se hacía tiempo para saludar a los cientos de fanáticos.

DESPEDIDA A LA ALTURA Y ON FIRE: DOS MINUTOS HISTÓRICOS PARA DISFRUTAR DE FRANCO COLAPINTO. 😱🔥



📺 Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/wqvhR7LQtV — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Aníbal Colapinto, el papá del piloto de la escudería francesa, contó sus sensaciones en diálogo con ESPN: “Siento una felicidad tremenda, un orgullo, una emoción ver todo lo que está generando Franco en el país y en el mundo. Verlo girar por las calles de Buenos Aires en un Fórmula 1 es una gran emoción. Siempre le tuve fe. Él estaba muy seguro del lugar al que quería llegar. Después de muchos años de sacrificios que la gente ignora, se puede decir que está dentro de los 22 mejores pilotos de Fórmula 1”.

Así fueron las salidas de Colapinto ante una multitud en la Ciudad. Gustavo Garello - AP

Un día, 14 años después...

La última visita de un auto Fórmula 1 a Argentina fue en 2012, cuando el entonces piloto australiano de ascendencia italiana Daniel Ricciardo paseó el monoplaza de Red Bull campeón de Sebastian Vettel por las calles de Palermo y luego lo llevó a las Salinas Grandes de Jujuy.

La última visita al país de un automovilista de Fórmula 1 fue la de Daniel Ricciardo (Foto: F1)

En un evento que quedó grabado en la memoria de los amantes del automovilismo, el piloto condujo el auto de Fórmula 1 sobre el extenso salar blanco, a más de 3300 metros sobre el nivel del mar. “Manejar sobre sal es increíble, la sensación de agarre es muy distinta. Es extraño, pero logré llevar el auto a gran velocidad. Fue una experiencia única”, expresó en ese momento. Durante su estadía en la provincia, también recorrió Tilcara, donde se mostró distendido, compartió momentos con vecinos y se tomó fotos con fanáticos.