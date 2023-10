escuchar

En el momento en el que Nicolás Massú y Fernando González tomaron juntos la antorcha de los Juegos Panamericanos en el último relevo, el Estadio Nacional les rindió un aplauso tan cerrado y cariñoso que generó escalofríos hasta en el alma menos sensible. Los ex tenistas, dueños de cuatro medallas olímpicas y dupla legendaria de Atenas 2004, transitaron los últimos metros de recorrido del fuego sagrado antes de encender el pebetero, devolviendo los saludos con las manos a cada sector de tribunas. En el tramo final se unieron a Lucy López, la primera medallista chilena en unos Juegos de este tipo, en el atletismo de Buenos Aires 1951, y voluntaria de esta cita. Entre los tres inclinaron las manos y prendieron uno de los símbolos más mágicos que tiene el olimpismo, justamente el pebetero, que permanecerá en esa condición hasta el 5 de noviembre, cuando culmine la competencia. Así, se iluminó también el cielo de Santiago 2023 que, teñido de 300 drones formando figuras primero y fuegos de artificio después, le puso play a la recta final de una fiesta que se cerró definitivamente con shows internacionales, el central, con Sebastián Yatra. Los XIX Juegos Panamericanos están inaugurados y el deporte del continente ya vibra con ellos.

La noche se inició con la potencia de las baterías y los primeros fuegos. En un recinto futbolero que será sede de la mayoría de las disciplinas y que no lució completo. Así, Chile le dio la bienvenida a la mayor cita multidisciplinaria de América. Con la ilusión y las ganas que implica ser anfitrión por primera vez, con la exigencia de tener la mirada encima durante 15 días y con el orgullo que sale de las entrañas de un país que no quiere sentirse “en el fin del mundo”, sino ser su inicio. Estos Juegos coparán toda la atención en las próximas semanas. Ya la copan, al menos en esta parte del planeta.

Chile vivió su fiesta con la inauguración de los Juegos Panamericanos, los primeros de su historia JAVIER TORRES - AFP

Tras un comienzo de formalismos, habituales, con izamiento de bandera y entonación de himnos, arrancaron las presentaciones de una ceremonia que fue un culto a las tradiciones y a los elementos que rigen su idiosincrasia, por ubicación geográfica y por historia.

La delegación argentina fue la primera en salir a escena en el desfile de países: no es una condición azarosa, es el privilegio que le vale por haber sido la primera anfitriona de estos Juegos, en 1951. Con la palista Sabrina Ameghino y el rugbier Marcos Moneta portando la bandera. Los dos viajaron exclusivamente para estar en el desfile, ya que como competirán en la segunda semana de los Juegos retornaron de inmediato a la Argentina para seguir entrenándose.

El, considerado el mejor jugador del mundo en la especialidad y ella, la mujer más ganadora de la historia de estos Juegos con nueve medallas y única en su disciplina en conseguir una presea dorada, mostraron la emoción de la que tanto hablaron en los días previos. Sabrina, incluso, no pudo contener las lágrimas: si en marzo estaba “afuera de todo” en su deporte, porque no había logrado dar con las marcas necesarias, este ingreso en Santiago 2023 revirtiendo todo aquello fue un bálsamo para el alma y la muestra de que no hay vigencia casual. Detrás, el equipo argentino (una parte de los que ya arribaron, serán más de 500 en total), que empezó a vitorear el tradicional “soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar..” antes de que les habilite el ingreso y se escuchó desde lejos, le puso el color con saltos, bailes y pequeñas banderitas. Estaban los experimentados y los nuevos. A todos, unos y otros, la energía se les traducía en pequeñas corriditas para inmortalizar el momento en selfies conjuntas.

La bandera argentina flameó en las manos de Marcos Moneta y Sabrina Ameghino, los abanderados MARTIN BERNETTI - AFP

Desde las numerosas delegaciones como las de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile (mayor número de atletas que el habitual, por ser anfitrión) y México, hasta las más pequeñas como las de Guyana, Haití, Islas Caimán (desfilaron 5 atletas, entre ellos los dos abanderados) o Islas Británicas (dos) y Surinam, vibraron al ritmo de la música electrónica y de las olas humanas que se hicieron gusto del público. Miles de celulares prendidos infundieron un marco de alegría propio de citas como estas. Y lógicamente, el momento cenit del desfile fue el ingreso de ellos, los anfitriones, que hicieron saltar el Estadio Nacional antes de predisponerse a una nueva etapa del show artístico.

Más fuegos y chamamé acompañaron el ingreso de la delegación que pasará a la historia por tener el privilegio de haber estado en los Juegos “en casa”, encabezada por la nadadora Kristel Köbrich y el voleibolista de playa Esteban Grimalt. Y hasta una bandera LGBTQ+ se vio flamear entre ellos. Lo emoción creció más y sonó entonces el famoso grito de aliento de esta parte de América: “Chi-chi-chi-le-lé”. Y con ellos, las luces bajas para que el público vibre con el tema oficial de los Juegos: “A la cima”, con la cantante Ana Tijoux y el grupo Movimiento Original.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se llevó tres ovaciones en la noche de Santiago 2023 Eduardo Verdugo - AP

Luego, dieron la bienvenida a los Juegos Jaime Pizarro, el ex futbolista y actual Ministro del Deporte y Presidente de Santiago 2023 y Neven Ilic, Presidente de Panam Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional. De la mano y la mención del primero llegó la segunda ovación para el presidente Gabriel Boric, a quien las cámaras ya habían tomado y mostrado en la pantalla del estadio cuando recibió los primeros aplausos. En la misma línea estuvo la ex primera mandataria Michelle Bachelet cuando la nombraron y de nuevo Boric cuando fue centro de la escena para pronunciar la frase de rigor: “Declaro la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, dijo y dio lugar al desfile de la bandera de Panam Sports y los juramentos.

Los atletas chilenos le dieron forma a una de las delegaciones más nutridas de los Juegos Panamericanos Fernando Vergara - AP

“Del Pacífico a los Andes”, con el canto de una niña se erigió como otro de los puntos altos de la noche, dotado de un silencio conmovedor de atención. Hasta que la escena explotó de nuevo con el icónico tema “Todos Juntos”, de Los Jaivas, reversionado. Y el ingreso de la llama... La nadadora Kristel Köbrich tomó primer relevo apenas ésta ingresó al estadio y se lo dio a Iván Zamorano, medallista olímpico de fútbol y ‘Bam Bam’ a Alfonso de Iruarrizaga, medallista panamericano. Esa llama llegó hasta Nicolás Massú y Fernando González y el final estaba escrito. La fiesta había comenzado. Verdaderamente.

El colombiano Sebastián Yatra cerró la noche en el Estadio Nacional, que se puso de pie con sus canciones MARTIN BERNETTI - AFP

Una cel de tradiciones, tierra, los Andes y el océano

Dedicado a la conexión entre elementos naturales y los habitantes del país, el acto se inició con una misteriosa mujer que apareció desde las rocas sosteniendo una jarra de agua. Como se hacía en rituales antiguos, vertiendo el agua en la tierra árida causando que hombres y mujeres emerjan en una representación alegórica y surrealista del nacimiento.

De pronto, la atmósfera se transformó en un mundo fantástico de ensueño, mientras tomó protagonismo la coreografía de acróbatas aéreos, representando la rica fauna chilena de aves desde las cuatro esquinas del escenario.

El Estadio Nacional, cobró aún más vida, con un gran y colorido grupo de personas que entraron en escena frente al entusiasmo en alza del público: hombres y mujeres de todas las regiones que simbolizaron la gran diversidad cultural de Chile. El encuentro adquirió temperatura con sus diferentes bailes y música regional. Durante ese segmento empezaron a agregarse las primeras piezas de lo que conformaría el caldero personalizado diseñado especialmente para la ceremonia.

De pronto tomaron su espacio las voces de Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que impregnaron el Estadio Nacional con lo más rico de la literatura chilena. De sorpresa en sorpresa para esta inauguración panamericana, diferentes personajes representaron los diferentes oficios y talentos de los chilenos, que unieron sus energías en un arduo y espectacular movimiento en el escenario. Con esfuerzo y gran complicidad, empezaron a moverse en módulos escenográficos que se asociaron con la tierra, para crear una sola figura con la forma del territorio chileno.

La representación de los Andes y el océano fue de lo más emotivo de la noche en la inauguración MARTIN BERNETTI - AFP

En una teatralización emotiva, los participantes celebraron una cultura sin exclusión, el único camino a la evolución. Los íconos de la diversidad cultural caminaron a lo largo del territorio, desde la Patagonia hasta Atacama, mientras los representantes de la tierra los despidieron con una alegre satisfacción.

Amparo Noguera, reconocida actriz chilena, invitó a las “tierras” a unirse en un abrazo metafórico, preparándose para recibir a los 41 países que participan del certamen con un poético monólogo en el escenario central.

Luego, un video llevó por un viaje para descubrir la singular belleza de la extensión territorial del país. A través de los ojos de un ave, con un vuelo desde el Océano Pacífico hasta los Andes, para volver a aterrizar en el estadio. Aquí, un grupo de voluntarios con accesorio brillantes crearon una fluida formación que representó al océano y un segundo grupo creó la forma de la cordillera de Los Andes.

Un personaje característico, fusión de hombre y ave, entró a través de una apertura en las montañas recién formadas. El cóndor, un emblema patriótico para los chilenos, se paró con orgullo en el escenario. En esta perfecta iconografía territorial de Chile, una niña entró a la escena. Representó la pureza de una fantasía infantil, un sueño para compartir con toda la nación. La dulce voz de la joven provocó que las montañas y las olas del mar se transformaran en hombres y mujeres, quienes se unieron a la canción como un mágico coro. Se despertó de esta escena de ensueño cuando el sonido de una flauta causó que las montañas se abran y revelen la formación del adorado grupo chileno.

