Scaloni se reencontró con un amigo en medio de una carrera de ciclismo y las palabras que le dijo emocionó a todos: “Ilusionaron a millones de argentinos”

El pasado domingo, Lionel Scaloni, y gran parte de su cuerpo técnico de la selección argentina, estuvieron presentes en el Desafío del Río Pinto, una competencia de ciclismo que recorre los caminos de La Cumbre, en la provincia de Córdoba.

Lionel Scaloni, con su bicicleta, en el Desafío de Río Pinto celebrado en Córdoba Jorge Gainza

Conocida su pasión por el ciclismo, Scaloni recorrió 85 kilómetros en un tiempo de 3:13:33.31. Al ser una personalidad reconocida en el mundo del deporte, el oriundo de Pujato recibió muchos elogios de los demás competidores, en especial de Carlos Coloma, quien aprovechó la confianza con el DT y filmó un video en plena competencia.

“Mirá dónde te vengo a encontrar”, exclamó Scaloni al reconocer a su colega español, quien se puso a la par de él y grabó un video de corta duración.

Carlos Coloma, el ciclista español que intercambió palabras con Lionel Scaloni y le dedicó un posteo en Instagram

En un breve intercambio de palabras, Lionel sonrió a la cámara y expresó: “Nos podríamos haber encontrado en La Rioja o en Mallorca, pero estamos en el Río Pinto, gracias por venir, es un placer pedalear contigo”.

Fanático de su trayectoria como entrenador y cómo condujo al equipo a la gloria en Qatar, Coloma le devolvió los elogios a Scaloni: “Gracias a vos, me quedo con lo que han dicho en la salida, han ilusionado a millones de argentinos otra vez”.

Con la voz agitada de los kilómetros recorridos, el español le indicó a Scaloni que estuvo observando el documental de la selección argentina y que le faltaba media hora para culminarlo.

Para cerrar el diálogo, el ciclista español lo chicaneó a Scaloni: “Fue un placer, a ver si te puedo aguantar hasta el final”.

¡Alentando al campeón! Lionel Scaloni participa del Desafío del Río Pinto y la gente presente le da ánimos al padre de la Scaloneta 💪🇦🇷🏆🚴 pic.twitter.com/Wjd3NVA1An — SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2025

Una vez concluida la carrera, Coloma se tomó el atrevimiento de publicar este registro en su cuenta de Instagram y le dedicó unas sentidas palabras al exjugador de Newell’s, Estudiantes de La Plata, entre otros.

El emocionante descargo del ciclista español

“Este no es un video cualquiera”, introdujo Coloma, quien, a lo largo de su carrera, disputó tres Juegos Olímpicos y obtuvo una medalla de bronce en Río de Janeiro 2016. Orgulloso de recibir la compañía de Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, entre otros integrantes del cuerpo técnico de la albiceleste, el deportista destacó el liderazgo del entrenador.

El video de Lionel Scaloni y Carlos Coloma, un ciclista español

Emocionado de compartir la pista de Río Pinto, el español dijo: “Todos los que me siguen en redes y me conocen de hace tiempo, saben que no me gusta regalar palabras y que trato igual a todas las personas, o eso intento... Pero andar este ratito en bici con Scaloni fue muy especial”.

Sin escatimar en elogios, Coloma siguió: “Lo que ha representado su trayectoria deportiva y personal, su empatía, su resiliencia, la de su cuerpo técnico, la de sus jugadores y por supuesto ese jugador número 12 que es el pueblo argentino, los que pusieron su alma para estar en Qatar y los que desde casa en el otro lado del charco empujaron con el alma, para devolver la gloria a una selección y a un país que la necesitaba... todo esto fue una bomba de emociones”.

A su vez, explicó que ambos tienen amigos en común en España y celebró que el encuentro con él haya sido en su país de origen, el cual elogió por la conquista deportiva del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni agradeció las palabras de su colega español

“Gracias a la Scaloneta, gracias una vez más Argentina, Catriel, Río Pinto... por todo el cariño, gracias”, cerró el español, quien se tomó un tiempo para estar cerca de Scaloni en plena competencia.

Para coronar esta historia, el propio DT, en su perfil de Instagram, agradeció por los elogios del ciclista y reposteó la publicación. “Fue un momento especial, seguro algún día repetiremos”, remató Coloma sobre este ida y vuelta que lo gratificó más que el resultado de la carrera.

Lionel Scaloni en la línea de largada Jorge Gainza

El Desafío de Río Pinto une fronteras y convoca a ciclistas de países de todo el mundo, tales como Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Italia, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. La competencia se desarrolla con bicicletas del estilo mountain bike y recorre diferentes localidades cordobesas como Dolores, Capilla del Monte y San Marcos Sierras.