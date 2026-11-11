Se cruzó a Messi en Miami, le pidió una foto y cumplió su sueño: “Conocí a mi ídolo y es un tipo increíblemente humilde”

El encuentro fortuito ocurrió durante una tarde rutinaria en las calles de Miami, donde Serg Barrera, un creador de contenido digital que reside en los Estados Unidos, transitaba cerca del vecindario donde habita Lionel Messi cuando detectó un vehículo Mercedes-Benz detenido detrás de él en un cruce vial. El joven reconoció de inmediato al futbolista en el asiento del conductor y, según su relato en YouTube, el choque visual bastó para confirmar la identidad del capitán del Inter Miami, quien transportaba a uno de sus hijos hacia las instalaciones de la academia juvenil del club.

“¡Por fin conocí a mi ídolo! Conocí a la persona a la que he admirado desde que tenía cuatro años. Es un tipo increíblemente humilde”, expresó en el video. La reacción del fanático resultó inmediata y precisa: Barrera detuvo su marcha, tomó un marcador y una camiseta de la selección argentina que tenía en su auto. Con determinación, el joven se aproximó al vehículo del campeón del mundo para solicitar un autógrafo.

Messi firmó su camiseta y luego de tomó la selfie con el joven Instagram (@realsergbarrera)

Messi accedió al pedido con amabilidad y también aceptó posar para una fotografía. Durante el breve intercambio, el admirador le comentó que su padre posee nacionalidad argentina. El astro respondió con brevedad, aunque de manera cordial, para reconocer el comentario. Este episodio significó el cumplimiento de un objetivo personal para el creador, quien admira al rosarino desde su infancia.

El relato del fanático en sus redes sociales profundizó en un gesto específico que lo dejó sorprendido. Tras obtener la rúbrica sobre la prenda, regresó a su auto y, al retomar la marcha, el semáforo ya presentaba luz verde. El joven sufrió un inconveniente técnico por el nerviosismo del momento, ya que dejó la palanca de cambios en modo estacionamiento y demoró el arranque. Contrario a lo que suele suceder en el tráfico denso de una ciudad, el futbolista esperó con total serenidad. Barrera enfatizó este comportamiento: “Es una de las personas famosas más sencillas que conocí en mi vida”. La ausencia de reproches o bocinazos ante la demora marcó la diferencia en la experiencia del seguidor.

Messi le firmó la camiseta y detrás suyo estaba Ciro con ropa de Newell's

La imagen del encuentro viralizado en redes sociales exhibió otro detalle que captó la atención de los aficionados al fútbol. En la fotografía, Ciro Messi, el hijo menor del delantero, vestía una camiseta de Newell’s Old Boys. Este aspecto reforzó el vínculo constante del círculo íntimo del jugador con el club donde él comenzó su trayectoria deportiva antes de emigrar a España. La presencia de la casaca rojinegra en territorio estadounidense despertó múltiples comentarios entre los simpatizantes del equipo santafesino.

El creador de contenido, quien trabaja en un comercio local de artículos deportivos, valoró la humildad exhibida por el jugador durante toda la interacción. “Por mucho que conozca a otros famosos, él seguirá como el más humilde de todos”, reiteró en su canal de YouTube al compartir la vivencia. El testimonio refleja la magnitud del impacto que genera el futbolista en la comunidad local de Florida desde su llegada a la Major League Soccer (MLS). La firma obtenida en la casaca argentina quedó como un trofeo permanente para el joven, mientras que Messi prosiguió su trayecto habitual sin mayores inconvenientes tras el saludo.