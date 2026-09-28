Se vende el campo de 700 hectáreas de Pelé: fue un santuario animal y ahora vale millones de dólares

La Fazenda Sossego, el histórico refugio rural que perteneció a Edson Arantes do Nascimento, busca nuevo dueño. La finca, ubicada en el municipio de Juquiá, en el interior del estado de San Pablo, mantiene un valor de mercado cercano a los 6,7 millones de dólares tras su salida a la venta (35 millones de reales). Este establecimiento de aproximadamente 700 hectáreas representa un capítulo poco conocido de la vida de Pelé, quien adquirió el predio a finales de la década de 1960 para desarrollar un proyecto agropecuario ambicioso lejos de los estadios. Durante 38 años, el astro del fútbol utilizó este terreno tanto como unidad de producción como centro de descanso familiar.

La finca de Pelé está llena de lujos, ya que residió en ese lugar durante muchos años Chãozão

La propiedad integra fragmentos de la Mata Atlántica y posee una ubicación estratégica, distante unos 130 kilómetros de la ciudad de Santos y 165 de San Pablo. Según detalla la inmobiliaria Chãozão, el predio ofrece potencial para nuevos proyectos turísticos o comerciales a pesar de que la estructura productiva original sufrió transformaciones. En su etapa de mayor esplendor, el campo funcionó como un ecosistema autónomo, donde cerca de 370 hectáreas estuvieron dedicadas de forma exclusiva a labores del campo, entre ellas la cría de cerdos, el mantenimiento de ganado Nelore y una compleja labor de piscicultura con 18 estanques activos.

El campo de Pelé está preparado para las cría de animales y la cosecha de cultivos Chãozão

Registros periodísticos del año 2010 señalan la presencia de unos 1200 cerdos y 200 cabezas de ganado, además de cultivos de banana y palmito. La infraestructura incluía silos, corrales, caminos internos y una lechería equipada con maquinaria para ordeño mecánico. La residencia principal, denominada Casa Rústica o Sede del Pelé, centralizaba la vida social del futbolista en el campo: esta vivienda dispone de seis suites con aire acondicionado, cocina, sala de estar, galería y piscina.

El lugar está preparado para recibir a muchas personas, ya que posee casi 30 suites Chãozão

La oferta inmobiliaria actual destaca que el complejo total suma casi 30 suites, distribuidas en diferentes casas y departamentos destinados a huéspedes. Las instalaciones recreativas reflejan la trayectoria de su antiguo dueño, ya que el predio cuenta con una cancha de fútbol profesional con sus respectivos vestuarios. A esto se añaden servicios de lujo como gimnasio, sauna, salón de juegos, dos capillas y un lago con botes de pedal para el esparcimiento personal. La escala del lugar permitía la recepción de grupos numerosos con absoluta privacidad.

El campo de Pelé estaba integrado con una cancha para jugar al fútbol, justo al lado de la pileta Chãozão

La relación de Pelé con la región de Juquiá trascendió la propiedad privada, donde el gobierno local lo nombró ciudadano honorario en 1999 y erigió un busto en su honor seis años después.

Tras el fallecimiento del exfutbolista el 29 de diciembre de 2022, la estancia pasó a formar parte del patrimonio familiar. La liquidación del activo forma parte de la reorganización sucesoria del legado de O Rei. La propiedad permanece hoy disponible como una pieza inmobiliaria de alta gama, valorada por su extensión territorial y por el historial de su propietario.

La familia de Pelé decidió vender el campo tras casi cuatro años desde la muerte del exfutbolista

Aunque el funcionamiento rural tradicional disminuyó, el terreno mantiene los atributos naturales y las construcciones que permitieron a la leyenda brasileña hallar un refugio alejado del foco mediático y de la exigencia constante de las competencias deportivas internacionales. El mercado busca ahora un comprador que valore tanto la infraestructura existente como la historia del lugar.