Sebastián Domínguez explicó por qué no hace análisis tácticos de Boca: “No tiene identidad”

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, realizó este jueves una confesión sobre su trabajo como analista táctico del programa y contó qué le sucede cuando tiene que desmenuzar los partidos que juega Boca Juniors. Además, hizo una dura sentencia en torno al equipo xeneize.

“Para mí, Boca no tiene identidad. Y encima, juega mal. Tiene un doble problema”, sentenció Domínguez, en medio de un debate sobre cómo pueden jugar los equipos, a partir del triunfo de Defensa y Justicia en la Conmebol Recopa, con un equipo humilde pero que logra jugar bien.

Al respecto, el exdefensor admitió que su mirada sobre Boca le trae problemas con los hinchas xeneizes y eso le disgusta: “Para mí, sería mucho más sencillo si los dos clubes más importante de la Argentina se mataran allá arriba, y los dos jugaran exactamente igual de bien. (...) Preguntale a los pibes de producción cuántas veces me han pedido haceme un análisis de Boca, y yo les digo no, porque esta vez prefiero no hablar mal. Porque no vi nada positivo, prefiero no hablar. ¿Es deshonesto? No, no tengo ganas de pararme acá y decirte esto bien y esto no”, confesó el exjugador.





¿BOCA NO TIENE IDENTIDAD?



Fuertes críticas del panel de Fútbol 90 al estilo de juego del Xeneize, que todavía no encuentra el rumbo.

Al mismo tiempo, Domínguez admitió que, quizás, su punto de vista sobre el juego de Boca está equivocado y “hay un montón de cosas positivas que no veo”, pero reiteró: “Desde lo futbolístico, me cuesta encontrarle cosas positivas partido a partido, sostenidas, que te diga: mirá, esto se repite, esto está bueno, esto lo está haciendo bien. Es difícil”. Y confesó que, para él, sería mejor hablar bien de Boca: “Qué mejor que salir a la calle y que la gente me diga: Seba, qué buenos están tus análisis. Cada vez que veo a uno con la camiseta de Boca, hago así (agacha la cabeza), porque pienso que me van a decir: ¡dejá de matar a Boca!”.

Por otra parte, el exdeportista se refirió al uso del GPS en el fútbol, tras mirar un video de Juan Román Riquelme donde desestima su uso: “Si tocaste todas las pelotas bien, pero corriste poquito, ¿jugaste mal? Ahora, si se la doy al contrario, pero corrí 34 kilómetros, fuiste el mejor, porque te marcó el cosito de acá atrás. (...) Yo no puedo entender que se juegue con eso. Yo no podía ni ponerme una venda porque me molestaba, imaginate si tenía que jugar con un aparato en la espalda. En la época mía, no se ponía nada de eso, ni se hablaba de cereales. Hay que jugar bien a la pelota”, dijo “El Último Diez” en aquella ocasión.





¿DISCURSO ANTIGUO?



Partiendo de una declaración de Juan Román Riquelme en 2018, ¿esa forma de entrenar y ver el fútbol quedó en el pasado?

En su análisis, Domínguez dijo que Riquelme habló de la tecnología en el fútbol desde el “desconocimiento” porque el GPS “jamás midió cantidad” de los kilómetros corridos por los futbolistas: “El problema es que cuando la gente que tiene cierto desconocimiento habla y comunica y genera en el otro: ves, si lo dice él. Ningún entrenador le da un GPS a un jugador para medir la cantidad que corría. Todos midieron calidad, siempre”. A su vez, Seba contó que los GPS “fueron avanzando en tecnología”, ya que “antes medía menos acciones de juego, y hoy miden prácticamente todas”.

Finalmente, el comentarista de fútbol dio un curioso dato sobre los kilómetros corridos por los equipos de la Premier League: “El único equipo que corrió más que el Leeds desde que está (Marcelo) Bielsa, es el (Manchester) City, el que todo el mundo piensa que no corre porque tiene todo el tiempo la pelota”.

LA NACION