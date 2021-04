Tenso cruce entre Sebastián Domínguez y “Chavo” Fucks: “No te gusta que te discutan”

Los panelistas de ESPN F90, Sebastián Domínguez y “Chavo” Fucks”, discutieron este miércoles en un alto tono sobre la distinta vara con la que supuestamente se mide a Boca Juniors y a River Plate, pero luego el debate giró hacia un tono más personal.

“Yo creo que hay una vara para Boca y otra para los demás. Vos imaginate Boca quedando afuera de la primera ronda de la Copa Libertadores. Si quedó afuera en semifinales igual que River, perdió 3 a 0 igual que River, casi le hacen más goles igual que a River. (...) Acá, Palmeiras no le hizo seis goles de milagro”, sentenció el cronista. Domínguez no estuvo de acuerdo con la mirada de Fucks y se lo hizo saber: “La diferencia es que no fueron iguales. Para justificar, estás mintiendo”.

Luego, el conductor radial acusó a sus compañeros de “esconder” cosas: “Se hizo echar Frank Fabra, Jorge Carrascal hizo lo mismo. Del tiro libre, vino el tercer gol de Palmeiras”. “Dijimos lo mismo los dos. Querés tener razón”, replicó el exdefensor. “No quiero tener razón. Te estoy dando mis argumentos para explicar lo que digo. Si tengo razón o no, lo dice el tipo que está mirando, no yo”, contestó Fucks.

Después, el comentarista deportivo pidió “revisar la manera de ver fútbol”, algo en lo que Domínguez coincidió, aunque al mismo tiempo le pidió tener “sentido común” al analizar el partido de ida entre River y Palmeiras por las semifinales de la última Copa Libertadores: “Si perdés 3 a 0, algo mal hiciste. Entonces, vamos a explicar qué pasó. ¿No es grave para River perder 3 a 0 de local?”, preguntó Fucks.

Copa Libertadores - Semifinales - Primera etapa - River Plate v Palmeiras - Estadio Libertadores de América, Buenos Aires, Argentina - 5 de enero de 2021 Jorge Carrascal de River Plate recibe una tarjeta roja por el árbitro Luis González Pool REUTERS / Marcos Brindicci - Archivo

Cuando el exfutbolista estaba desarrollando su idea de por qué la semifinal de Boca ante Santos no podía compararse con el encuentro del equipo de Marcelo Gallardo, su compañero lo interrumpió y Seba lo criticó por no dejarlo terminar de hablar “nunca”. En tanto, Diego estimaba que su colega estaba diciendo algo “falso” y que no le gustaba que lo acusara de “mentiroso”.

“Estás equivocado. No mereció perder 6 a 0 la ida. Ni de casualidad. Boca no pateó al arco en 180 minutos. ¿Te parecen partidos comparables?”, le consultó Sebastián a Fucks, quien contestó: “No, me parece que River jugó mejor con Palmeiras de lo que Boca jugó con Santos. Quedaron los dos afuera en el mismo lugar. Cuando River jugó con Flamengo, todo el mundo dice: jugó bien 87 minutos, lo cual es falso. Recontra. River jugó maravillosamente 75 minutos, se fundió físicamente y el técnico hizo un cambio”.

Frank Fabra ve la tarjeta roja durante el partido que disputan con el Santos. Andre Penner / POOL / AFP

Acto seguido, Fucks acusó a su compañero de “ahora” querer tener razón él, y Domínguez contrapuso: “Desde que empezás a hablar y la otra persona habla, vos hablas encima todo el tiempo. Nunca se puede hablar”. Esto enojó al “Chavo”, quien le pasó factura a su colega y desnudó algo que piensa: “A vos te molesta que te discutan, lo tengo claro eso, pero te voy a discutir igual porque de eso se trata este programa. Lo que pasa es que, a vos, mis fundamentos no te cierran, y a mí no me cierran los tuyos. Yo siento que lo que vos estás diciendo es suavizar una situación que fue seria para River”, en relación a los partidos contra Palmeiras y Flamengo.

“Cuando llegues a tu casa, poné de vuelta y fijate cuánto hablas vos y cuánto hablo yo, y cuantas veces yo estoy hablando, y vos todo el tiempo me interrumpís, y después me decís: estas hablando todo el tiempo vos”, contestó el ex Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys.

Finalmente, el periodista radial recordó que Marcelo Gallardo puso en la cancha a Julián Álvarez cuando, desde su punto de vista, debió haber metido a un volante o defensor para tener la pelota, y el exdeportista lo acusó de ir, metafóricamente, “siempre a los mismos lugares”.

