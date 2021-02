Sebastián Driussi explicó por qué no se concretó su regreso a River

El delantero de 25 años finalmente se quedará en el Zenit de San Petersburgo

Sebastián Driussi explicó en un vivo de Twitch la razón por la que no volvió a River, después de que el técnico Marcelo Gallardo contara hace una semana en conferencia de prensa que venía manteniendo asiduas conversaciones con el delantero de 25 años.

"Hace un mes que vengo teniendo charlas diarias y permanentes con Sebastián Driussi. Nos encantaría tenerlo en el equipo y él está haciendo mucho para que eso suceda. Se tiene que resolver la situación con el equipo ruso", se había ilusionado el Muñeco en pleno mercado de pases.

Sin embargo, el futbolista de la Liga Premier rusa reveló: "El jugador que iba a venir al Zenit, Pepe, se fue para el Porto, no quiso venir a Rusia". En ese sentido, aclaró que esa fue la razón por la que su llegada al Millonario "se complicó más".

Asimismo desmintió los rumores de que la lesión de su compañero Malcom estaba impidiendo su regreso al fútbol argentino. "No tiene nada que ver, nada nada. Porque no consiguieron un jugador, por eso no fui".

Driussi bromeó además con el brasileño que se negó a mudarse a Rusia: "Pepe me arruinaste la vida. Pepe era el de Cruzeiro. Ya te vamos a encontrar, Pepe".

Por último, reflexionó que "todo pasa por algo" e ilusionó a los hinchas de River: "Si no es en junio, será el año que viene y, si no es el año que viene, espero, pronto, estaremos juntos de nuevo".