Rating: el partido de River vs. Libertad de Paraguay modificó los números del prime time

Cada vez que se juega un partido de fútbol, sea el torneo que sea, la televisión abierta sufre una baja en los números de rating. Se pudo ver el martes cuando varios programas del prime time se vieron afectados por el encuentro en el que Racing le ganó a Peñarol en el último minuto o el interés que provocaron los incidentes que se desataron en los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile. Este jueves, Telefe emitió el duelo entre River Plate y Libertad de Paraguay, en el Monumental, por el pase a los cuartos de final de la competencia de la Conmebol Libertadores.

Telefe Noticias tuvo una duración más corta de lo habitual, sin embargo, lideró la franja de las 20 con un pico de 10 puntos, seguido de Telenoche con 5.0. La previa del partido con la conducción de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, que tuvo alta expectativa por parte de los millonarios, arrancó a las 21.10 con un piso de 9.5 puntos. Mientras tanto, Buenas noches familia se mantenía segundo en la franja con 6.3, LAM 3.4, seguido de Bendita con 3.1.

A las 21.30 comenzó el encuentro con un rating de 10.1, liderando la noche. A los 29 minutos, Sebastián Driussi marcó el primer gol de palomita para River, luego de que el travesaño le devolvió la definición por encima del arquero a Facundo Colidio, que había recibido a espaldas de la defensa un gran pase de cachetada de Marcos Acuña. La transmisión subió a los 11.6 puntos con el 1-0. A los 43 minutos, Robert Rojas le ganó en el salto a dos jugadores de River, en un tiro de esquina, en el primer palo marcó el 1-1. La marca máxima de la primera parte fue de 12.4.

El partido entre River Plate y Libertad de Paraguay por la Copa Conmebol Libertadores Manuel Cortina - LA NACION

A las 22 comenzaron Trato Hecho, por América, con 3.5 puntos y Bienvenidos a ganar, en el Nueve, con 2.3. Guido Kaczka llegó a una marca máxima de 6.8 con la conmovedora historia de Brianca, una bailarina de ballet de élite de 15 años que necesitaba dinero para poder ir a perfeccionarse en una escuela de baile en Filadelfia, Estados Unidos. Después de su interpretación en vivo, el público le donó 15 millones de pesos para sus gastos en el exterior.

El segundo tiempo del partido comenzó con un piso de 11.6 puntos. Mientras tanto, en el ciclo que conduce Santi Maratea se presentó a participar Federico Canal de Pergamino. El joven perdió a los 19 años una pierna haciendo wheelie con una moto. Se cortó la arteria, perdió dos litros de sangre y pidió ser amputado. Su sueño es abrir un gym de calistenia en su pueblo. Le tocó el maletín 17, con 5 millones y fue hasta el final con su elección. En la última ronda, la banca le ofreció 2.372.000 pesos. El participante contraofertó por 3.700.000 y la banca rechazó la propuesta. Finalmente, abrió su maletín y ganó 5 millones. Trato Hecho se mantuvo tercero en la franja entre los 2.3 y 2.7 puntos. Detrás quedó el ciclo de Laurita Fernández entre 1.5 y 2.0.

A las 22.45 comenzó Otro día perdido con un piso de 5.9 puntos que le dejó Guido Kaczka. Con una entrevista con Emilia Attias, en la que repasó parte de su carrera y de su vida, se mantuvo segundo en la franja entre los 5.0 y 5.7. “Ser un personaje público no implica que tengas que hacer lo que el público o los medios esperan que hagas. Hay cosas muy íntimas y tienen que entender que uno no quiere exponer eso”, confesó la actriz sobre su separación.

El pico del segundo tiempo del partido fue de 13.6 puntos y al no haber una definición, fueron a los penales para ver quién llegaría a los cuartos de final. En esta instancia clave, el encendido subió a los 14.3 cuando el equipo millonario se impuso y continúa en carrera. La transmisión se pudo ver en simultáneo en Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+, por eso los números de rating no fueron superlativos para en canal de aire, como en otros encuentros. Palmeiras será el próximo rival a enfrentar en la Copa Libertadores.