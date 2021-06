Sebastián Vignolo estalló por un penal no cobrado a All Boys

El relator de fútbol Sebastián Vignolo es un hincha confeso de All Boys. En más de una ocasión, se encargó de recordarle a su audiencia en sus programas de ESPN que desde joven sigue la campaña del equipo de Floresta. .

Al mismo tiempo, Vignolo suele mostrare crítico con los arbitrajes del fútbol argentino, y en particular, ha apuntado contra el secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros, Federico Beligoy, de quien cuestionó su capacidad para detentar el puesto que ocupa.

Este viernes, en el partido entre All Boys y Barracas Central por la 11ava. jornada de la Primera Nacional, Vignolo sufrió en carne propia las críticas que él muchas veces hace. El rival del “Albo” fue el equipo identificado con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Actualmente, la institución barraqueña es presidida por Matías Tapia, hijo del mandamás del ente máximo del fútbol argentino, y su director técnico es el relator Rodolfo de Paoli.

En particular, el reclamo de Vignolo fue por un penal no cobrado a All Boys contra Facundo “Pulga” González por parte del defensor Facundo Onraita. En su cuenta de Twitter, el “Pollo” escribió: “Ufff... no era penal???”, junto con el emoji del hombre encogiendo los hombros. Luego, citó el tuit de su peluquero Mariano Almeyda, quien publicó: “Terrible penal no cobrado a All Boys”. Ante eso Vignolo agregó: “Y bue”. All Boys marcha tercero en el Grupo B de la Primera Nacional, mientras que Barracas Central, ocupa la 11ava. posición de dicha zona.

"Uf, no era penal?": la pregunta de Sebastián Vignolo Captura Twitter

"Terrible penal no cobrado para All Boys" Captura Twitter

Los antecedentes de Barracas Central

No es la primera polémica en la que se ve envuelta Barracas Central por los arbitrajes. Frente a Instituto por la fecha pasada, el árbitro Carlos Córdoba cobró un cuestionado penal en favor de “Los Camioneros”. En diciembre, ante Belgrano, el equipo “Pirata”, dirigido entonces por Ricardo Caruso Lombardi, reclamó posición adelantada en el tanto de Barracas y el partido terminó en escándalo.

